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Арт-путешествие по Стамбулу и Принцевым островам: знаковые локации и необычные музеи
Побывать в Музее хаммама, посетить Галатапорт и познакомиться с турецкими арт-кластерами
Начало: Стамбул, 17:00
31 окт в 17:00
€550 за человека
3 дня
По Стамбулу с историком
Узнать легенды европейской и азиатской частей города и ощутить влияние разных эпох
Начало: Стамбул, Новый аэропорт, до 14:00
19 июля в 08:00
26 июля в 08:00
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7 дней
Шедевры человека и природы: самое главное в Стамбуле и Каппадокии
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$1 050 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Галатская башня»
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