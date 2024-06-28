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Авторский тур
2 дня
Весь Стамбул за 2 дня. Индивидуальная экскурсия
Начало: У вашего отеля
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€600 за всё до 7 чел.
Авторский тур
4 дня
Попробовать Стамбул на вкус: гастрономическое путешествие по главным достопримечательностям
Узнать, что такое «ракы-балык», полакомиться кофе на углях и побывать в одной из старейших кальянных
Начало: Аэропорт Стамбула, не позднее 14:00
«Посетим Айя-Софию, мечеть Сулеймание, вокзал Сиркеджи, Дворец Топкапы»
22 окт в 14:00
$815 за человека
Авторский тур
7 дней
Шедевры человека и природы: самое главное в Стамбуле и Каппадокии
Отправиться в круиз по Босфору и сафари на квадроциклах и устроить фотосессию с кабриолетом
Начало: Новый аэропорт Стамбула, 15:30
«Осмотрим дворец Топкапы, интерьеры которого знакомы фанатам сериала «Великолепный век»»
24 сен в 15:30
$1 050 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Дворец Топкапы»
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