2 дня
Весь Стамбул за 2 дня. Индивидуальная экскурсия
Начало: У вашего отеля
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 09:00
4 авг в 09:00
€600 за всё до 7 чел.
7 дней
Стамбул и Каппадокия: древности, конная прогулка и фотосессия с кабриолетом
Покормить чаек у Босфора, полюбоваться воздушными шарами и покататься на лошади по Розовой долине
Начало: Аэропорт Стамбула, точное время - по договорённост...
25 авг в 12:00
5 окт в 12:00
155 000₽ за человека
7 дней
Шедевры человека и природы: самое главное в Стамбуле и Каппадокии
Отправиться в круиз по Босфору и сафари на квадроциклах и устроить фотосессию с кабриолетом
Начало: Новый аэропорт Стамбула, 15:30
24 сен в 15:30
$1 050 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Площадь Ипподром»
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