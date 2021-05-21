Достаточно сложный вопрос с выбором на какой курорт в Турции поехать, необходимо решать именно по критериям, например, если вам нужен песчаный пляж 🏖️, то рассмотрите Аланию, если хотите посещать клубы, то Сиде или более бюджетный Кемер, остально рассказываем в статье

Турецкие курорты

Турция – одно из самых популярных и живописных направлений для пляжного отдыха. Огромное количество туристов с разных уголков мира стекаются на пляжи турецких курортов. Неважно, отдыхаете ли вы в компании друзей, со своей второй половинкой или с маленькими детьми – Турция готова предложить массу активностей и развлечений, комфортные условия для отдыха, выгодную стоимость проживания, приятный и комфортный климат.

Конечно, планируя отдых в Турции, немаловажным фактором является выбор курорта. Некоторые из них идеально подходят для молодёжного отдыха, а некоторые – для спокойного отпуска с маленькими детьми. Давайте разберемся какие курорты Турции можно назвать самыми популярными и куда лучше ехать на отдых.

Топ-5 популярных курортов Турции

Чистые песчаные пляжи, теплая вода с пологим спуском в море, огромное количество аттракционов для взрослых и детей, трехразовое питание в отелях и добродушие местных жителей – всё это мы представляем, думая об отдыхе в Турции.

Абсолютно все курорты страны рассчитаны на туристов и предлагают самые лучшие условия для комфортного времяпрепровождения. Какие направления являются самыми популярными среди туристов?

Алания

Популярный курорт для комфортного отдыха с детьми. Считается одним из самых бюджетных направлений и при этом отличается хорошо развитой инфраструктурой и обилием достопримечательностей и развлечений для туристов любого возраста. Аквапарки, парки аттракционов, дельфинарии, музей, пещеры – даже помимо пляжа вы сможете весело и интересно провести время.

Единственный минус курорта – отдаленное расположение от аэропорта.

Кемер

Ещё один известный турецкий курорт, окруженный густыми лесами, которые делают воздух чистым и ароматным. Сюда приезжают преимущественно семьи с маленькими детьми или пожилые туристы в оздоровительных целях.

Живописные пейзажи, тишина и спокойствие курорта подходят для тех, кто устал от шума и суеты больших городов.

Анталия

Один из самых старинных курортов страны. При этом Анталия – весьма современный город с развитой инфраструктурой. Правда, о тишине и спокойствии здесь даже речи не идет – в городе шумно и многолюдно.

Среди преимуществ курорта:

обилие достопримечательностей;

большой выбор места проживания – от отелей до апартаментов или хостелов;

расширенная экскурсионная программа.

Белек

Спрятался неподалёку от Анталии. Сравнительно новый курорт, куда приезжают любители спокойного и расслабленного отдыха. Город окружен зелеными насаждениями, которые дарят воздуху аромат хвои.

Курорт подходит для более обеспеченных туристов.

Сиде

Небольшой, но при этом весьма уютный курорт Турции, который подходит, как для молодежного отдыха, так и для путешествия с маленькими детьми.

Сиде – это старый город, в котором сохранилось множество древних достопримечательностей. Сам курорт весьма бюджетный и комфортный для отдыха.

Основные критерии выбора курорта в Турции

Есть вы планируете искать путевки в Турцию, но при этом не совсем понимаете, какой подход использовать для выбора курорта, мы вам поможем и ответим на самые распространенные вопросы:

Где дешевле всего? Самыми бюджетными местами для отдыха считаются курорты Кемер, Алания и Анталия. Чуть дороже обойдутся туры в Турцию в Мармарис или Сиде. А наиболее дорогими курортами страны являются Бодрум, Белек и Фетхие. Какие курорты считаются элитными? Кушадасы, Фетхие, Бодрум Белек. Помимо пляжного отдыха, здесь вы также сможете поиграть в гольф, насладиться массажем в спа-салоне или поужинать в шикарном ресторане. Лучшие города для отдыха с детьми. Наилучшим образом оборудованы для самых маленьких туристов такие курорты Турции: Анталия, Алания, Сиде. Какие курорты подходят для молодежного отдыха? Здесь всё просто – самая горячая, шумная и активная ночная жизнь на таких курортах: Мармарис, Бодрум, Кемер, Даламан.