Крупнейшие города Турции

Список самых больших и знаменитых городов Турции по алфавиту. Многие города с русским описанием, фотографиями, картами и видео. Статьи с полноценной информацией есть для Стамбула, Белека, Антальи, Кемера, Анкары и Аланьи