Классическая Бухара: гармония камня и духа

Путешествие по Бухаре откроет вам её душу через каменные символы и тишину. Узнайте о забытых историях и суфийских размышлениях
Экскурсия «Гармония камня и духа - классическая Бухара» предлагает уникальное путешествие сквозь века. Участники увидят крепость Арк, минарет Калян и другие символы города. Узнают, почему мавзолеи строились полуподземными, и как
тень влияла на восточную архитектуру.

Это спокойное и вдумчивое погружение в историю и культуру Бухары, где каждый камень расскажет свою историю. Идеально для тех, кто хочет почувствовать дух города и понять его многовековую историю

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Погружение в историю Бухары
  • 🏛️ Знакомство с архитектурными шедеврами
  • 🕰️ Узнаете редкие исторические факты
  • 🌍 Почувствуете атмосферу Востока
  • 📜 Откроете забытые истории и размышления
Классическая Бухара: гармония камня и духа© Фирдавс
Что можно увидеть

  • Крепость Арк
  • Мавзолей Саманидов
  • Минарет Калян
  • Ляби-хауз
  • Медресе Абдулазиз-хана
  • Купола Чор-Минор
  • Старинная баня 16 века

Описание экскурсии

Вы увидите символы Бухары:

Вы услышите:

  • Почему некоторые мавзолеи были полуподземными
  • Какую роль в архитектуре Востока играла тень
  • Как выглядели средневековые караваны и что они перевозили через Бухару
  • Почему на базарах можно было услышать десятки языков
  • Какой мастер строил купола «вслепую» и почему местные жители до сих пор верят в его благословение
  • Чем уникальны традиции восточной бани

Организационные детали

Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.

в понедельник, вторник и среду в 08:00 и 17:00, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00 и 18:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$35
Дети 8-12 лет$20
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ляби-Хауз
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник и среду в 08:00 и 17:00, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00 и 18:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фирдавс
Фирдавс — ваш гид в Бухаре
Я — профессиональный гид из Бухары, историк, выпускник медресе Мир-Араб. С 2005 года провожу авторские экскурсии по родному городу. Моя цель — не просто рассказать, но передать душу и дух Бухары каждому гостю. Открыт, спокоен, искренне люблю свой город.

Входит в следующие категории Бухары

