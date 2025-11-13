Экскурсия «Гармония камня и духа - классическая Бухара» предлагает уникальное путешествие сквозь века. Участники увидят крепость Арк, минарет Калян и другие символы города. Узнают, почему мавзолеи строились полуподземными, и как
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Погружение в историю Бухары
- 🏛️ Знакомство с архитектурными шедеврами
- 🕰️ Узнаете редкие исторические факты
- 🌍 Почувствуете атмосферу Востока
- 📜 Откроете забытые истории и размышления
Что можно увидеть
- Крепость Арк
- Мавзолей Саманидов
- Минарет Калян
- Ляби-хауз
- Медресе Абдулазиз-хана
- Купола Чор-Минор
- Старинная баня 16 века
Описание экскурсии
Вы увидите символы Бухары:
Вы услышите:
- Почему некоторые мавзолеи были полуподземными
- Какую роль в архитектуре Востока играла тень
- Как выглядели средневековые караваны и что они перевозили через Бухару
- Почему на базарах можно было услышать десятки языков
- Какой мастер строил купола «вслепую» и почему местные жители до сих пор верят в его благословение
- Чем уникальны традиции восточной бани
Организационные детали
Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.
в понедельник, вторник и среду в 08:00 и 17:00, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00 и 18:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$35
|Дети 8-12 лет
|$20
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ляби-Хауз
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник и среду в 08:00 и 17:00, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00 и 18:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фирдавс — ваш гид в Бухаре
Я — профессиональный гид из Бухары, историк, выпускник медресе Мир-Араб. С 2005 года провожу авторские экскурсии по родному городу. Моя цель — не просто рассказать, но передать душу и дух Бухары каждому гостю. Открыт, спокоен, искренне люблю свой город.
Входит в следующие категории Бухары
