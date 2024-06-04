1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Индивидуальная экскурсия Душевная Бухара: культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, узнайте её секреты и легенды, насладитесь архитектурными шедеврами и культурным наследием
Начало: На площади Ляби-Хауз
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Мозаика Бухары: историческое путешествие по городу мирового наследия
Погрузитесь в волшебный мир Бухары, где каждый уголок хранит истории тысячелетий. Откройте для себя мир восточной архитектуры и культуры
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, изучите её главные архитектурные памятники и услышите увлекательные истории о её прошлом
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€125 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4.5 часа
Здравствуй, Бухара: Путешествие по историческим и культурным сокровищам
Вас ждет увлекательное путешествие по Бухаре, где каждый уголок хранит тайны веков и истории древнего Узбекистана
Начало: В гостиница и Ж/Д вокзале
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
100€85 за человека
Индивидуальная
6 часов
Бухара - сердце Древнего Востока: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в волшебный мир Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Завтра в 10:00
10 июня в 16:00
€70 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Обзорная экскурсия по Бухаре с переездом в Самарканд: путешествие через века
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с экскурсией по Бухаре и удобным трансфером в Самарканд. Откройте для себя историю и культуру Узбекистана
Начало: В вашем отеле
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
350€315 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена4 июня 2024Огромное спасибо организаторам нашей экскурсии по Бухаре. Экскурсия прошла на высоком профессиональном уровне с великолепными историческими знаниями гида. Водитель был на высоте. Рекомендую однозначно,если хотите узнать интересные события этой страны и ознакомиться с ее красотами. Благодарим
- ССветлана29 мая 2024Были в Бухаре первый раз и, проведя день с Фаридой, пожалели, что выделили только один день на знакомство с этим
- ААнна29 мая 2024Очень интересная и познавательная программа экскурсии, точно рассчитанное время, много полезных советов
- ППавел28 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Узнали много интересного о истории и современной жизни Бухары. Увидели жизнь еврейского квартала, работу ремесленников, отведали Бухарского плова. Рекомендую всём!
- ВВасилий25 мая 2024Шавкат забрал нас из отеля, как договаривались. Провел экскурсию, в этот день она заняла 4,5 часа. Он показал все заявленные в
- ЛЛиана23 мая 2024Замечательный гид Сахиб, интересный рассказчик, эрудированный гид. Рекомендую
- ААнастасия21 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия, не смотря на дождь, мы не заметили, как прошло 4,5 часа))) на одном дыхании!!!Спасибо большое Гульшан!!!
- ААльбина18 мая 2024Гульшан, очень приятная и милая девушка! Провела великолепную экскурсию, все остались довольны, даже дети) Очень рекомендую!
- ММихаил16 мая 2024Ещё раз хочу поблагодарить Гульшан за прекрасную экскурсию по древней Бухаре.
- ЕЕлена7 мая 2024Брали у Давлата 4 экскуриии: обзорный Самарканд, обзорную Бухару, мастер -класс по плову и винодельня. Все отлично, отличное транспортное сообщение, гиды и цены ❤️
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Медресе Абдулазиз-хана»
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