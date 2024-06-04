Медресе Абдулазиз-хана – экскурсии в Бухаре

Найдено 6 экскурсий в категории «Медресе Абдулазиз-хана» в Бухаре на русском языке, цены от €70, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душевная Бухара
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
46 отзывов
Индивидуальная экскурсия Душевная Бухара: культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, узнайте её секреты и легенды, насладитесь архитектурными шедеврами и культурным наследием
Начало: На площади Ляби-Хауз
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
90 за всё до 6 чел.
Мозаика Бухары: история, архитектура, ремесла и люди
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
97 отзывов
Мозаика Бухары: историческое путешествие по городу мирового наследия
Погрузитесь в волшебный мир Бухары, где каждый уголок хранит истории тысячелетий. Откройте для себя мир восточной архитектуры и культуры
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
90 за всё до 4 чел.
Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
28 отзывов
Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, изучите её главные архитектурные памятники и услышите увлекательные истории о её прошлом
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
125 за всё до 6 чел.
Здравствуй, Бухара
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4.5 часа
4 отзыва
Здравствуй, Бухара: Путешествие по историческим и культурным сокровищам
Вас ждет увлекательное путешествие по Бухаре, где каждый уголок хранит тайны веков и истории древнего Узбекистана
Начало: В гостиница и Ж/Д вокзале
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10085 за человека
Бухара - сердце Древнего Востока
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Бухара - сердце Древнего Востока: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в волшебный мир Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Завтра в 10:00
10 июня в 16:00
70 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Бухаре + трансфер в Самарканд
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Обзорная экскурсия по Бухаре с переездом в Самарканд: путешествие через века
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с экскурсией по Бухаре и удобным трансфером в Самарканд. Откройте для себя историю и культуру Узбекистана
Начало: В вашем отеле
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
350315 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Здравствуй, Бухара
    Огромное спасибо организаторам нашей экскурсии по Бухаре. Экскурсия прошла на высоком профессиональном уровне с великолепными историческими знаниями гида. Водитель был на высоте. Рекомендую однозначно,если хотите узнать интересные события этой страны и ознакомиться с ее красотами. Благодарим
  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Мозаика Бухары: история, архитектура, ремесла и люди
    Были в Бухаре первый раз и, проведя день с Фаридой, пожалели, что выделили только один день на знакомство с этим
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    древним городом! Фарида, музейный работник и абсолютный кладезь исторических знаний не только про Бухару, но и про всю Центральную Азию. При этом чистейший грамотный русский язык! Блестяще подобран и блестяще подан материал! Муж-австриец, заинтересовался настолько, что купил книгу про Узбекистан и сказал, что приедем сюда еще обязательно) Советую на тысячу процентов!!

  • А
    Анна
    29 мая 2024
    Мозаика Бухары: история, архитектура, ремесла и люди
    Очень интересная и познавательная программа экскурсии, точно рассчитанное время, много полезных советов
  • П
    Павел
    28 мая 2024
    Мозаика Бухары: история, архитектура, ремесла и люди
    Экскурсия очень понравилась. Узнали много интересного о истории и современной жизни Бухары. Увидели жизнь еврейского квартала, работу ремесленников, отведали Бухарского плова. Рекомендую всём!
  • В
    Василий
    25 мая 2024
    Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
    Шавкат забрал нас из отеля, как договаривались. Провел экскурсию, в этот день она заняла 4,5 часа. Он показал все заявленные в
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    программе достопримечательности города. Информация была донесена по программе, нам не хватило ощущения сказки, которую ожидали ощутить, прочитав восторженные отзывы других туристов.

    Шавкат забрал нас из отеля, как договаривались. Провел экскурсию, в этот день она заняла 4,5 часаШавкат забрал нас из отеля, как договаривались. Провел экскурсию, в этот день она заняла 4,5 часаШавкат забрал нас из отеля, как договаривались. Провел экскурсию, в этот день она заняла 4,5 часаШавкат забрал нас из отеля, как договаривались. Провел экскурсию, в этот день она заняла 4,5 часаШавкат забрал нас из отеля, как договаривались. Провел экскурсию, в этот день она заняла 4,5 часа
  • Л
    Лиана
    23 мая 2024
    Бухара - сердце Древнего Востока
    Замечательный гид Сахиб, интересный рассказчик, эрудированный гид. Рекомендую
  • А
    Анастасия
    21 мая 2024
    Душевная Бухара
    Нам очень понравилась экскурсия, не смотря на дождь, мы не заметили, как прошло 4,5 часа))) на одном дыхании!!!Спасибо большое Гульшан!!!
  • А
    Альбина
    18 мая 2024
    Душевная Бухара
    Гульшан, очень приятная и милая девушка! Провела великолепную экскурсию, все остались довольны, даже дети) Очень рекомендую!
    Гульшан, очень приятная и милая девушка! Провела великолепную экскурсию, все остались довольны, даже дети) Очень рекомендую!Гульшан, очень приятная и милая девушка! Провела великолепную экскурсию, все остались довольны, даже дети) Очень рекомендую!Гульшан, очень приятная и милая девушка! Провела великолепную экскурсию, все остались довольны, даже дети) Очень рекомендую!
  • М
    Михаил
    16 мая 2024
    Душевная Бухара
    Ещё раз хочу поблагодарить Гульшан за прекрасную экскурсию по древней Бухаре.
  • Е
    Елена
    7 мая 2024
    Здравствуй, Бухара
    Брали у Давлата 4 экскуриии: обзорный Самарканд, обзорную Бухару, мастер -класс по плову и винодельня. Все отлично, отличное транспортное сообщение, гиды и цены ❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Медресе Абдулазиз-хана»

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Сколько стоит экскурсия по Бухаре в июне 2024
Сейчас в Бухаре в категории "Медресе Абдулазиз-хана" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 70 до 315 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 177 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Бухаре (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Медресе Абдулазиз-хана», 177 ⭐ отзывов, цены от €70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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