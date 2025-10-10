Индивидуальная
до 5 чел.
Восточная красавица Бухара
Путешествие в Бухару - это встреча с историей и культурой Востока. Прогулка по старинным улочкам, посещение медресе и мечетей подарят незабываемые впечатления
Начало: В центре Бухары
Завтра в 09:00
11 окт в 09:00
$88 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Бухаре
Очароваться красотами и богатейшей историей древнего города на прогулке с коренным жителем
Начало: Возле памятника Ходжа Насреддин
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:30
$65 за всё до 10 чел.
Групповая
Неизвестная Бухара: культура, религия и история
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, где каждая улица хранит историю, а архитектура рассказывает о великих эпохах и мудрецах Востока
Начало: На улице Мехтар Анбар
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$60 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Обзорная групповая экскурсия по сказочной Бухаре
За 3,5 часа увидеть главное и прикоснуться к колоритному миру Востока
Начало: От торгового купола Токи-Саррофон
Расписание: ежедневно в 10:00
11 окт в 10:00
12 окт в 10:00
$24 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Бухаре
Прогулка по вечерней Бухаре перенесёт вас в средневековье. Узнайте о купцах и правителях, прогуливаясь по старинным кварталам в свете фонарей
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$65 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Вечерняя прогулка по сказочной Бухаре
Исследовать архитектуру главных ансамблей - от Ляби-Хауза до минарета Калян - под светом фонарей
Начало: У памятника Ходже Насреддину
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$25 за человека
