1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Бухара - город-музей: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, узнайте её историю и современную жизнь. Уникальные маршруты, древние памятники и колоритные базары ждут вас
Начало: Ресепшен отеля или возле памятника Ходжи Насреддин...
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Мозаика Бухары: историческое путешествие по городу мирового наследия
Погрузитесь в волшебный мир Бухары, где каждый уголок хранит истории тысячелетий. Откройте для себя мир восточной архитектуры и культуры
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, изучите её главные архитектурные памятники и услышите увлекательные истории о её прошлом
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€125 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие по историческим местам Бухары: от Чор-Минор до Накшбанди
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бухары, посетив ее знаменитые окрестности. Вас ждет незабываемое путешествие по историческим местам
Завтра в 16:30
10 июня в 10:00
€145 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Бухара и окрестности: глубокое погружение в историю и культуру
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бухары, исследуя её исторические сокровища и архитектурные шедевры
Начало: В районе старого города
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€103 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Обзорная экскурсия по Бухаре с переездом в Самарканд: путешествие через века
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с экскурсией по Бухаре и удобным трансфером в Самарканд. Откройте для себя историю и культуру Узбекистана
Начало: В вашем отеле
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
350€315 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения4 июня 2024Ездили на экскурсию во второй половине дня, я опасалась, что не успеем во дворец, тк много времени провели на первой
- ЕЕлена4 июня 2024Огромное спасибо гиду Оубеку за прекрасные знания истории и быта Узбекистана! Это была замечательная экскурсия по Бухаре и пригородам с интересным рассказом. Благодарю.
- JJuli2 июня 2024Ирина прекрасный гид. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Столько информации про разные эпохи, архитектуру, быт, религию. Все было настолько интересно рассказано, не заскучали даже дети 9/11 лет. Спасибо огромное. Влюбили нас в ваш замечательный город.
- ССветлана29 мая 2024Были в Бухаре первый раз и, проведя день с Фаридой, пожалели, что выделили только один день на знакомство с этим
- ААнна29 мая 2024Очень интересная и познавательная программа экскурсии, точно рассчитанное время, много полезных советов
- ППавел28 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Узнали много интересного о истории и современной жизни Бухары. Увидели жизнь еврейского квартала, работу ремесленников, отведали Бухарского плова. Рекомендую всём!
- ТТатьяна26 мая 2024Мы в восторге от Ирины и проведенной экскурсии! Большое спасибо еще раз!:)
- ВВасилий25 мая 2024Шавкат забрал нас из отеля, как договаривались. Провел экскурсию, в этот день она заняла 4,5 часа. Он показал все заявленные в
- ННаталья20 мая 2024Это была совершенно потрясающая экскурсия. Ирина очень хороший рассказчик и разносторонне образованный человек. Маршрут был составлен прекрасно, все красоты Бухары
- ССветлана17 мая 2024Ойбек прекрасный гид, а по совместительству и водитель, и фотограф! Узнали много интересного, посмотрели замечательные места. Информацию преподносит грамотно и структурированно. Умеет заинтересовать рассказом. Много нового узнали о суфизме. Рекомендуем как очень профессионального, эрудированного и тактичного гида!
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Чор-Минор»
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