Чор-Минор – экскурсии в Бухаре

Найдено 6 экскурсий в категории «Чор-Минор» в Бухаре на русском языке, цены от €90, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бухара - город-музей
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
315 отзывов
Бухара - город-музей: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, узнайте её историю и современную жизнь. Уникальные маршруты, древние памятники и колоритные базары ждут вас
Начало: Ресепшен отеля или возле памятника Ходжи Насреддин...
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
90 за всё до 4 чел.
Мозаика Бухары: история, архитектура, ремесла и люди
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
97 отзывов
Мозаика Бухары: историческое путешествие по городу мирового наследия
Погрузитесь в волшебный мир Бухары, где каждый уголок хранит истории тысячелетий. Откройте для себя мир восточной архитектуры и культуры
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
90 за всё до 4 чел.
Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
28 отзывов
Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, изучите её главные архитектурные памятники и услышите увлекательные истории о её прошлом
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
125 за всё до 6 чел.
Путешествие по окрестностям Бухары
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
24 отзыва
Путешествие по историческим местам Бухары: от Чор-Минор до Накшбанди
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бухары, посетив ее знаменитые окрестности. Вас ждет незабываемое путешествие по историческим местам
Завтра в 16:30
10 июня в 10:00
145 за всё до 4 чел.
Бухара и окрестности: когда главное уже посмотрели
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
25 отзывов
Бухара и окрестности: глубокое погружение в историю и культуру
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бухары, исследуя её исторические сокровища и архитектурные шедевры
Начало: В районе старого города
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
103 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Бухаре + трансфер в Самарканд
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Обзорная экскурсия по Бухаре с переездом в Самарканд: путешествие через века
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с экскурсией по Бухаре и удобным трансфером в Самарканд. Откройте для себя историю и культуру Узбекистана
Начало: В вашем отеле
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
350315 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    4 июня 2024
    Бухара и окрестности: когда главное уже посмотрели
    Ездили на экскурсию во второй половине дня, я опасалась, что не успеем во дворец, тк много времени провели на первой
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    точке, но оказалось, что дворец работает допоздна и мы в итоге по нему гуляли без других туристов, что тоже плюс. Ойбек отличный рассказчик. Рекомендую экскурсии с ним

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Бухара и окрестности: когда главное уже посмотрели
    Огромное спасибо гиду Оубеку за прекрасные знания истории и быта Узбекистана! Это была замечательная экскурсия по Бухаре и пригородам с интересным рассказом. Благодарю.
  • J
    Juli
    2 июня 2024
    Бухара - город-музей
    Ирина прекрасный гид. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Столько информации про разные эпохи, архитектуру, быт, религию. Все было настолько интересно рассказано, не заскучали даже дети 9/11 лет. Спасибо огромное. Влюбили нас в ваш замечательный город.
  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Мозаика Бухары: история, архитектура, ремесла и люди
    Были в Бухаре первый раз и, проведя день с Фаридой, пожалели, что выделили только один день на знакомство с этим
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    древним городом! Фарида, музейный работник и абсолютный кладезь исторических знаний не только про Бухару, но и про всю Центральную Азию. При этом чистейший грамотный русский язык! Блестяще подобран и блестяще подан материал! Муж-австриец, заинтересовался настолько, что купил книгу про Узбекистан и сказал, что приедем сюда еще обязательно) Советую на тысячу процентов!!

  • А
    Анна
    29 мая 2024
    Мозаика Бухары: история, архитектура, ремесла и люди
    Очень интересная и познавательная программа экскурсии, точно рассчитанное время, много полезных советов
  • П
    Павел
    28 мая 2024
    Мозаика Бухары: история, архитектура, ремесла и люди
    Экскурсия очень понравилась. Узнали много интересного о истории и современной жизни Бухары. Увидели жизнь еврейского квартала, работу ремесленников, отведали Бухарского плова. Рекомендую всём!
  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Бухара - город-музей
    Мы в восторге от Ирины и проведенной экскурсии! Большое спасибо еще раз!:)
  • В
    Василий
    25 мая 2024
    Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
    Шавкат забрал нас из отеля, как договаривались. Провел экскурсию, в этот день она заняла 4,5 часа. Он показал все заявленные в
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    программе достопримечательности города. Информация была донесена по программе, нам не хватило ощущения сказки, которую ожидали ощутить, прочитав восторженные отзывы других туристов.

    Шавкат забрал нас из отеля, как договаривались. Провел экскурсию, в этот день она заняла 4,5 часаШавкат забрал нас из отеля, как договаривались. Провел экскурсию, в этот день она заняла 4,5 часаШавкат забрал нас из отеля, как договаривались. Провел экскурсию, в этот день она заняла 4,5 часаШавкат забрал нас из отеля, как договаривались. Провел экскурсию, в этот день она заняла 4,5 часаШавкат забрал нас из отеля, как договаривались. Провел экскурсию, в этот день она заняла 4,5 часа
  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    Бухара - город-музей
    Это была совершенно потрясающая экскурсия. Ирина очень хороший рассказчик и разносторонне образованный человек. Маршрут был составлен прекрасно, все красоты Бухары
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    раскрывались нам постепенно, вызывая наши восторженные возгласы. Все шутки и легенды, добавленные Ириной в свое повествование, прекрасно оживили ее профессиональный и грамотный рассказ, ничуть не принижая историческую правду и архитектурные подробности, чем вызвали уважение нашей требовательной публики. Однозначно рекомендуем гулять по Бухаре с профессиональным гидом, Доброжелательная, тактичная, с большим вкусом и тонким чувством юмором Ирина - это прекрасная компания! Спасибо огромное!!!

  • С
    Светлана
    17 мая 2024
    Бухара и окрестности: когда главное уже посмотрели
    Ойбек прекрасный гид, а по совместительству и водитель, и фотограф! Узнали много интересного, посмотрели замечательные места. Информацию преподносит грамотно и структурированно. Умеет заинтересовать рассказом. Много нового узнали о суфизме. Рекомендуем как очень профессионального, эрудированного и тактичного гида!

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Чор-Минор»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бухаре
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  1. Бухара - город-музей
  2. Мозаика Бухары: история, архитектура, ремесла и люди
  3. Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
  4. Путешествие по окрестностям Бухары
  5. Бухара и окрестности: когда главное уже посмотрели
Какие места ещё посмотреть в Бухаре
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Бухаре в июне 2024
Сейчас в Бухаре в категории "Чор-Минор" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 90 до 315 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 489 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Бухаре (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Чор-Минор», 489 ⭐ отзывов, цены от €90. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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