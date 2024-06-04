читать дальше древним городом! Фарида, музейный работник и абсолютный кладезь исторических знаний не только про Бухару, но и про всю Центральную Азию. При этом чистейший грамотный русский язык! Блестяще подобран и блестяще подан материал! Муж-австриец, заинтересовался настолько, что купил книгу про Узбекистан и сказал, что приедем сюда еще обязательно) Советую на тысячу процентов!!

Были в Бухаре первый раз и, проведя день с Фаридой, пожалели, что выделили только один день на знакомство с этим