Бухара древняя и великолепная

Откройте для себя богатую историю Бухары! Прогулка по знаковым местам без спешки, с рассказами о средневековых путешественниках и уникальной архитектуре
На обзорной экскурсии по Бухаре участники смогут без спешки познакомиться с историческими достопримечательностями Старого города. Путешественники узнают, чем Бухара привлекала гостей в Средневековье и советское время. Особое внимание уделяется уникальной архитектуре, включая майолики и мозаики. Экскурсия охватывает такие объекты, как мавзолей Саманидов, крепость Арк и комплекс Пои-Калон. Входные билеты оплачиваются отдельно, их стоимость составляет около $10-12 с человека
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Уникальные памятники архитектуры
  • 📜 Интересные исторические факты
  • 🧱 Удивительная кирпичная кладка
  • 🕌 Дух Средневековья
  • 💡 Профессиональный гид
Бухара древняя и великолепная
Бухара древняя и великолепная
Бухара древняя и великолепная
Ближайшие даты:
17
мар18
мар19
мар20
мар21
мар22
мар25
мар
Время начала: 09:00, 15:00

Что можно увидеть

  • Мавзолей Саманидов
  • Мавзолей Чашма-Айюб
  • Мечеть Боло-Хауз
  • Крепость Арк
  • Комплекс Пои-Калон
  • Кош-медресе
  • Торговые купола
  • Мечеть Магоки-Аттори
  • Ансамбль Ляби-Хауз

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Мавзолей Саманидов с уникальной кирпичной кладкой 9 века
  • Мавзолей Чашма-Айюб, почитаемый в иудаизме, христианстве и исламе
  • Мечеть Боло-Хауз, украшенную необычными колоннами
  • Крепость Арк, которая упоминается в персидской книге «Шахнаме»
  • Комплекс Пои-Калон, состоящий из медресе, мечети и минарета
  • Кош-медресе, связанное с великим астрономом Улугбеком
  • Торговые купола — символ эпохи Великого шёлкового пути
  • Колонно-купольную мечеть Магоки-Аттори
  • Ансамбль Ляби-Хауз, по преданию построенный на деньги от продажи одной серьги

Я поделюсь связанными с ними интересными историями.

Организационные детали

Входные билеты оплачиваются дополнительно. Их общая стоимость — около $10-12 c человека.

Остались вопросы?

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 15:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ляби-Хауз
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Елена
23 ноя 2024
Дилера отличный экскурсовод. Очень много и подробно рассказывает об истории города Бухара. Кроме этого мы узнали много интересного о быте и нравах современного мусульманского общества, о семейных традициях, обычаи устоях. Можем уверенно можем рекомендовать Диляру

Похожие экскурсии из Бухары

Знакомьтесь, Бухара
Пешая
4 часа
251 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Бухара: Путешествие по историческим сокровищам
Откройте великолепие Бухары: от Ляби-Хауз до мавзолея Саманидов. Индивидуальная экскурсия с уникальными историями и архитектурными шедеврами
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
$63 за всё до 6 чел.
Древняя и вечно молодая Бухара
Пешая
5 часов
196 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Древняя и вечно молодая Бухара: Индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, где каждый камень хранит истории великих событий и легендарных личностей
Начало: На площади Ляби-Хауз
19 мар в 08:00
20 мар в 15:00
от $71 за всё до 10 чел.
Бухара сквозь столетия
Пешая
4 часа
111 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Бухаре
Погрузитесь в атмосферу Старой Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по времени
Начало: Ляби Хауз
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $78 за всё до 10 чел.