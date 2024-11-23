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На обзорной экскурсии по Бухаре участники смогут без спешки познакомиться с историческими достопримечательностями Старого города. Путешественники узнают, чем Бухара привлекала гостей в Средневековье и советское время. Особое внимание уделяется уникальной архитектуре, включая майолики и мозаики. Экскурсия охватывает такие объекты, как мавзолей Саманидов, крепость Арк и комплекс Пои-Калон. Входные билеты оплачиваются отдельно, их стоимость составляет около $10-12 с человека

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