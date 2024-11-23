На обзорной экскурсии по Бухаре участники смогут без спешки познакомиться с историческими достопримечательностями Старого города. Путешественники узнают, чем Бухара привлекала гостей в Средневековье и советское время. Особое внимание уделяется уникальной архитектуре, включая майолики и мозаики. Экскурсия охватывает такие объекты, как мавзолей Саманидов, крепость Арк и комплекс Пои-Калон. Входные билеты оплачиваются отдельно, их стоимость составляет около $10-12 с человека
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Уникальные памятники архитектуры
- 📜 Интересные исторические факты
- 🧱 Удивительная кирпичная кладка
- 🕌 Дух Средневековья
- 💡 Профессиональный гид
Что можно увидеть
- Мавзолей Саманидов
- Мавзолей Чашма-Айюб
- Мечеть Боло-Хауз
- Крепость Арк
- Комплекс Пои-Калон
- Кош-медресе
- Торговые купола
- Мечеть Магоки-Аттори
- Ансамбль Ляби-Хауз
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Мавзолей Саманидов с уникальной кирпичной кладкой 9 века
- Мавзолей Чашма-Айюб, почитаемый в иудаизме, христианстве и исламе
- Мечеть Боло-Хауз, украшенную необычными колоннами
- Крепость Арк, которая упоминается в персидской книге «Шахнаме»
- Комплекс Пои-Калон, состоящий из медресе, мечети и минарета
- Кош-медресе, связанное с великим астрономом Улугбеком
- Торговые купола — символ эпохи Великого шёлкового пути
- Колонно-купольную мечеть Магоки-Аттори
- Ансамбль Ляби-Хауз, по преданию построенный на деньги от продажи одной серьги
Я поделюсь связанными с ними интересными историями.
Организационные детали
Входные билеты оплачиваются дополнительно. Их общая стоимость — около $10-12 c человека.
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 15:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ляби-Хауз
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дилрабо — ваш гид в Бухаре
Здравствуйте! Меня зовут Дилрабо, я лицензированный гид. Закончила Бухарский университет, факультет художественной графики. Преподавала в колледже историю искусства. Говорю на трёх языках: русском, фарси и узбекском. Занимаюсь батиком, рисую портреты. С радостью познакомлю вас с любимым городом.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
23 ноя 2024
Дилера отличный экскурсовод. Очень много и подробно рассказывает об истории города Бухара. Кроме этого мы узнали много интересного о быте и нравах современного мусульманского общества, о семейных традициях, обычаи устоях. Можем уверенно можем рекомендовать Диляру
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