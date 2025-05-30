Путешествие в Бухару с профессиональным историком - это шанс погрузиться в атмосферу древнего города, который был важнейшим узлом на Шёлковом пути.Участники экскурсии смогут увидеть крепость Арк, где правители принимали судьбоносные

решения, и узнать о великих учёных, таких как Авиценна, которые оставили неизгладимый след в науке и философии. Визит в Саманидский мавзолей позволит оценить раннюю исламскую архитектуру и её символику. Не упустите возможность пройтись по историческим рынкам и ощутить дух торговли, который процветал здесь веками

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Крепость Арк, которая хранит многовековые тайны. Исследуем древнюю резиденцию правителей, которая служила и военным, и культурным целям. И поговорим об исторических событиях, которые тут происходили.

По следам великих учёных и мастеров. Мы посетим медресе и мечети, где обучались такие выдающиеся личности, как Авиценна. Я расскажу о вкладе Бухары в мировую науку и философию.

Саманидский мавзолей. Вы насладитесь красотой образца ранней исламской архитектуры. И узнаете о строительных традициях, использовании натуральных материалов и символике, заключённой в декоре.

Сердце торговли. Вместе исследуем исторические купеческие дома и рынки Токи-Саррафон и Токи-Тельпакфурушон. Обсудим, как торговля и ремёсла развивались на протяжении веков.

Организационные детали