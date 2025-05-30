Путешествие в Бухару с профессиональным историком - это шанс погрузиться в атмосферу древнего города, который был важнейшим узлом на Шёлковом пути.
Участники экскурсии смогут увидеть крепость Арк, где правители принимали судьбоносные
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Узнать тайны крепости Арк
- 📚 Вдохновиться историей великих учёных
- 🕌 Полюбоваться Саманидским мавзолеем
- 🛍️ Прогуляться по древним рынкам
- 🍽️ Возможность попробовать традиционную кухню
Что можно увидеть
- Крепость Арк
- Медресе
- Мечети
- Мавзолей Саманидов
- Рынки Токи-Саррафон
- Рынки Токи-Тельпакфурушон
Описание экскурсии
Крепость Арк, которая хранит многовековые тайны. Исследуем древнюю резиденцию правителей, которая служила и военным, и культурным целям. И поговорим об исторических событиях, которые тут происходили.
По следам великих учёных и мастеров. Мы посетим медресе и мечети, где обучались такие выдающиеся личности, как Авиценна. Я расскажу о вкладе Бухары в мировую науку и философию.
Саманидский мавзолей. Вы насладитесь красотой образца ранней исламской архитектуры. И узнаете о строительных традициях, использовании натуральных материалов и символике, заключённой в декоре.
Сердце торговли. Вместе исследуем исторические купеческие дома и рынки Токи-Саррафон и Токи-Тельпакфурушон. Обсудим, как торговля и ремёсла развивались на протяжении веков.
Организационные детали
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
- При желании можем сделать перерыв на обед в одном из заведений с традиционной кухней — оплачивается дополнительно
ежедневно в 10:00 и 14:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ансамбля Ляби-Хауз
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лазиз — ваш гид в Бухаре
Меня зовут Лазиз, я родился в Бухаре. Окончил Бухарский государственный университет по специальности «История». Работаю в средней школе и преподаю историю в русскоязычных классах. А ещё у меня есть диплом гида-экскурсовода. Я очень люблю свой родной город и его историю, и мне хотелось бы поделиться своими знаниями с гостями Узбекистана.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
3.2
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
sergei
30 мая 2025
Заранее просил Лазиза об экскурсии про младобухарцев (сторонников джадидизма), про их реформаторские предложения и общественно-политическую жизнь в начале 20 века. Сама экскурсия целиком была построена вокруг этой узкой темы. У меня было много вопросов, и я получил на них ответы. Историческое образование Лазиза было плюсом. Рекомендую для искушённых в каком-то историческом вопросе туристов.
М
Михаил
15 мая 2025
Не интересно, плохой русский язык, Бухара намного более глубокий город, чем можно понять по данной экскурсии
Лазиз
Ответ организатора:
Здравствуйте, Михаил. Благодарю вас за отзыв.
Павел
20 мар 2025
Непонятный русский язык. Мы вдвоем пытались концентрироваться на том, что говорил гид, но итог - закончили экскурсию раньше положенного.
Лазиз
Ответ организатора:
Уважаемый Павел,
О
Ольга
18 мар 2025
Лазиз опоздал к началу экскурсии. По-русски говорил очень плохо. Чтобы понять, что говорит гид приходилось очень сильно вслушиваться и концентрироваться на его речи. Экскурсию до конца не доходили, потому что
Лазиз
Ответ организатора:
Уважаемая Ольга,
И
Игорь
4 мар 2025
Заранее ознакомился с предлагаемой программой, уточнил несколько моментов у гида. По времени у меня было всего 3 часа, что не помешало посетить все основные места. Лазиз всё понятно и грамотно рассказал по следуемому маршруту.
