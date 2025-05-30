Мои заказы

По Бухаре - с профессиональным историком

Погрузитесь в историю Бухары с опытным гидом. Посетите крепость Арк, старинные мечети и рынки, узнайте о великих учёных и мастерах
Путешествие в Бухару с профессиональным историком - это шанс погрузиться в атмосферу древнего города, который был важнейшим узлом на Шёлковом пути.

Участники экскурсии смогут увидеть крепость Арк, где правители принимали судьбоносные
решения, и узнать о великих учёных, таких как Авиценна, которые оставили неизгладимый след в науке и философии. Визит в Саманидский мавзолей позволит оценить раннюю исламскую архитектуру и её символику.

Не упустите возможность пройтись по историческим рынкам и ощутить дух торговли, который процветал здесь веками

3.2
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Узнать тайны крепости Арк
  • 📚 Вдохновиться историей великих учёных
  • 🕌 Полюбоваться Саманидским мавзолеем
  • 🛍️ Прогуляться по древним рынкам
  • 🍽️ Возможность попробовать традиционную кухню
По Бухаре - с профессиональным историком© Лазиз
По Бухаре - с профессиональным историком© Лазиз
По Бухаре - с профессиональным историком© Лазиз
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 10:00, 14:00

Что можно увидеть

  • Крепость Арк
  • Медресе
  • Мечети
  • Мавзолей Саманидов
  • Рынки Токи-Саррафон
  • Рынки Токи-Тельпакфурушон

Описание экскурсии

Крепость Арк, которая хранит многовековые тайны. Исследуем древнюю резиденцию правителей, которая служила и военным, и культурным целям. И поговорим об исторических событиях, которые тут происходили.

По следам великих учёных и мастеров. Мы посетим медресе и мечети, где обучались такие выдающиеся личности, как Авиценна. Я расскажу о вкладе Бухары в мировую науку и философию.

Саманидский мавзолей. Вы насладитесь красотой образца ранней исламской архитектуры. И узнаете о строительных традициях, использовании натуральных материалов и символике, заключённой в декоре.

Сердце торговли. Вместе исследуем исторические купеческие дома и рынки Токи-Саррафон и Токи-Тельпакфурушон. Обсудим, как торговля и ремёсла развивались на протяжении веков.

Организационные детали

  • Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
  • При желании можем сделать перерыв на обед в одном из заведений с традиционной кухней — оплачивается дополнительно

ежедневно в 10:00 и 14:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ансамбля Ляби-Хауз
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лазиз
Лазиз — ваш гид в Бухаре
Меня зовут Лазиз, я родился в Бухаре. Окончил Бухарский государственный университет по специальности «История». Работаю в средней школе и преподаю историю в русскоязычных классах. А ещё у меня есть диплом гида-экскурсовода. Я очень люблю свой родной город и его историю, и мне хотелось бы поделиться своими знаниями с гостями Узбекистана.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

3.2
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
1
2
1
1
1
sergei
sergei
30 мая 2025
Заранее просил Лазиза об экскурсии про младобухарцев (сторонников джадидизма), про их реформаторские предложения и общественно-политическую жизнь в начале 20 века. Сама экскурсия целиком была построена вокруг этой узкой темы. У меня было много вопросов, и я получил на них ответы. Историческое образование Лазиза было плюсом. Рекомендую для искушённых в каком-то историческом вопросе туристов.
М
Михаил
15 мая 2025
Не интересно, плохой русский язык, Бухара намного более глубокий город, чем можно понять по данной экскурсии
Лазиз
Лазиз
Ответ организатора:
Здравствуйте, Михаил. Благодарю вас за отзыв.

Мне очень жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий. Бухара действительно уникальный и многослойный город
с богатейшей историей, и моя задача как гида — постараться передать хотя бы часть этой глубины. Ваш комментарий для меня важен и помогает понять, над чем нужно поработать

Павел
Павел
20 мар 2025
Непонятный русский язык. Мы вдвоем пытались концентрироваться на том, что говорил гид, но итог - закончили экскурсию раньше положенного.
Лазиз
Лазиз
Ответ организатора:
Уважаемый Павел,

Сожалею, что у Вас возникли трудности с пониманием моей речи и что это повлияло на Ваше впечатление от экскурсии.
Я свободно владею русским языком, но понимаю, что произношение, темп речи или другие нюансы могли сделать восприятие сложнее.

К сожалению, в конце экскурсии вы и ваша супруга не упомянули, что что-то было непонятно или не понравилось. Тем не менее, я уважаю Ваше мнение и обязательно учту этот отзыв, чтобы в будущем говорить ещё более четко и выразительно, обеспечивая комфортное восприятие информации для всех гостей.

Спасибо, что поделились своим мнением — Ваша обратная связь помогает мне становиться лучше. Надеюсь, у Вас всё же остались приятные воспоминания о путешествии.

О
Ольга
18 мар 2025
Лазиз опоздал к началу экскурсии. По-русски говорил очень плохо. Чтобы понять, что говорит гид приходилось очень сильно вслушиваться и концентрироваться на его речи. Экскурсию до конца не доходили, потому что
было жаль тратить время и силы. Предпочли гулять самостоятельно по своему маршруту. Изначально отреагировали на описание в карточке гида, так как написано, что гид историк и учитель в русскоязычных классах. Не рекомендуем!

Лазиз
Лазиз
Ответ организатора:
Уважаемая Ольга,

Спасибо за Ваш отзыв. Мне искренне жаль, что экскурсия не оправдала Ваших ожиданий. Я всегда стремлюсь сделать свои экскурсии
интересными и доступными для всех гостей, и мне неприятно слышать, что Вам было сложно воспринимать информацию.

Русский язык не является моим родным, но я постоянно работаю над его улучшением, чтобы предоставлять качественный сервис. Ваш отзыв для меня очень важен, и я обязательно учту его, чтобы стать лучше в своей работе.

И
Игорь
4 мар 2025
Заранее ознакомился с предлагаемой программой, уточнил несколько моментов у гида. По времени у меня было всего 3 часа, что не помешало посетить все основные места. Лазиз всё понятно и грамотно рассказал по следуемому маршруту.
Заранее ознакомился с предлагаемой программой, уточнил несколько моментов у гида. По времени у меня было всего

