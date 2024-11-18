Токи-Саррафон – экскурсии в Бухаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Токи-Саррафон» в Бухаре на русском языке, цены от $51, скидки до 25%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Бухара - город-музей
Пешая
329 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Бухара - город-музей: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, узнайте её историю и современную жизнь. Уникальные маршруты, древние памятники и колоритные базары ждут вас
Начало: Ресепшен отеля или возле памятника Ходжи Насреддин...
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$99 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Бухара
Пешая
234 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Бухара: Путешествие по историческим сокровищам
Откройте великолепие Бухары: от Ляби-Хауз до мавзолея Саманидов. Индивидуальная экскурсия с уникальными историями и архитектурными шедеврами
25 ноя в 08:00
26 ноя в 08:00
$72 за всё до 6 чел.
Лучшие места Бухары: обзорная прогулка
Пешая
скидка
25%
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучшие места Бухары: обзорная прогулка
Познакомиться с городом-музеем и влюбиться в него за 4 часа
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:30
68$51 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    18 ноября 2024
    Знакомьтесь, Бухара
    Экскурсия и гид очень понравились. Были первый раз в городе. Много новой информации узнали Огромное спасибо!!!!
  • Е
    Евгения
    10 ноября 2024
    Знакомьтесь, Бухара
    С первых минут знакомства с Исломом поняли, что оказались в надежных руках! Несколько часов прогулки пролетели как полчаса, с интересом,
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    полным вовлечением и удовольствием! Ислом очень интеллигентный, начитанный, видно, что очень ответственно и с любовью относится к своему занятию, истории города и памятникам архитектуры, о которых рассказывает. Материал подается не просто списком исторических фактов, видно, что проведена большая работа по изучению и критическому анализу многих источников! Особое значение для всей экскурсии имеет филологический бэкграунд Ислома. Однозначно рекомендуем всем этот тур и надеемся когда-нибудь вернуться и встретиться снова с нашим прекрасным гидом!

  • М
    Мария
    6 ноября 2024
    Бухара - город-музей
    Ирина очень интересный собеседник и прекрасно владеет материалом. Было очень интересно и познавательно. Спасибо, рекомендую всем эту экскурсию и этого гида
  • А
    Анна
    4 ноября 2024
    Знакомьтесь, Бухара
    Ислом, провёл нам замечательную экскурсию по городу Бухара. Замечательный гид, очень хорошо подготовлен, хороший русский язык. Чувствуется большая личная работа
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    в подготовке и структурированию всего материала. Грамотная, до мелких мелочей продуманная и идеально выстроенная экскурсия. Много информации, но она очень интересно подана и легко воспринимается и взрослыми, и детьми. Больше спасибо!

    Ислом, провёл нам замечательную экскурсию по городу Бухара. Замечательный гид, очень хорошо подготовлен, хороший русский языкИслом, провёл нам замечательную экскурсию по городу Бухара. Замечательный гид, очень хорошо подготовлен, хороший русский язык
  • А
    Анастасия
    3 ноября 2024
    Бухара - город-музей
    Очень понравилась обширная экскурсия. Гид Гульноз очень интересная рассказчица, с обширными познаниями, как истории Бухары, так и истории Узбекистана. Посетили
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    почти все исторические места с полным рассказами о них. Очень рекомендуем пользоваться услугами этого гида. В Бухаре провели всего 2 ночи, в таком графике экскурсия с Гульноз - это оптимальный вариант узнать много нового о культуре Узбекистана и, в частности, Бухары.

    Очень понравилась обширная экскурсия. Гид Гульноз очень интересная рассказчица, с обширными познаниями, как истории Бухары, так
  • Р
    Роман
    31 октября 2024
    Бухара - город-музей
    Ирина - прекрасный гид, красочно и с наглядными примерами подающий довольно глубокий исторический материал. Сложилось впечатление погружения в места маршрута, отчасти благодаря личностной привязанности Ирины к истории и красоте древнего города.

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Токи-Саррафон»

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Сколько стоит экскурсия по Бухаре в ноябре 2024
Сейчас в Бухаре в категории "Токи-Саррафон" можно забронировать 3 экскурсии от 51 до 99 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 563 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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