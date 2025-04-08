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наши даты, оформил отели, гидов, билеты на ж/д билеты и водителей, которые нас сразу встречали в аэропорту, на вокзале и возили на загородные экскурсии. Очень понравился отель в Бухаре Mehrob Hotel Bukhara (мы требовательные к подушкам и матрасу). Рано утром прекрасно пройтись еще по пустому городу, после Москвы было умиротворение, здесь почувствовалась другая религия, город для души. В 1-й день Ойбек нам показывал старый город Бухары, рассказывал историю города, про народы, ремесла, традиции, на своем примере как протекает жизнь людей здесь. Предлагал сфотографировать. Спасибо за рекомендацию кафе с отличным кофе (Donuts.coffee)-какой приятный хозяин. Впечатлили в городе люди, все здороваются, дети все воспитанные, все в школьной форме, глаза радуются. у них перемена и они гуляют на улице, все спокойно. 2-й день гидом у нас была Самия. Очень понравилась, приятная, интеллигентная женщина. С ней у нас была поездка загород, привезли нас на обед где готовят вкусный бухарский плов. И отвезли нас с водителем на вокзал. Если хотите купить себе вещи, просите гида вам помочь подсказать где купить, еще и помогут поторговаться. 3-й и 4-й день нашим гидом была Ситора. В доступной форме подана информация, интересно. Отель Altair неплохой, но уступает после Бухары по интерьеру, завтрак-хорошо. Я очень рада, что Ойбек предложил начать с Бухары, а потом Самарканд-считаю идеально. Всегда был на связи, интересовался как у нас дела в другие дни. Это наш перый тур, где ты ничего сам не организовываешь, ты приезжаешь и тебя везде водят, рассказывают, советуют что попробовать и где стоит поесть. Из видео и фотографий сделала себе видео-теперь пересматриваю по паре раз в день. Впервые от поездки нет усталости.