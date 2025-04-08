Легендарный дуэт Узбекистана: индивидуальный тур в Бухару и Самарканд
Рассмотреть значимые здания и памятники, погрузиться в историю и культуру и заглянуть на базар
Начало: Бухара, место и время по договорённости
17 мая в 08:00
18 мая в 08:00
$600 за человека
Культурный трип в Узбекистан: мастерские, арт-галерея и бумажная фабрика
Приготовить лепёшку из тандыра своими руками и проехаться по Бухаре, Самарканду и Ташкенту
Начало: Аэропорт Бухары, время встречи зависит от прибытия...
21 мая в 08:00
28 мая в 08:00
$500 за человека
Индивидуально по Бухаре и окрестностям: древности, мастерские, кухня
Изучить культовые и безвестные локации, познакомиться с ремёслами и перепробовать мясные блюда
Начало: Аэропорт Бухары, утро, по времени рейса
20 июн в 08:00
27 июн в 08:00
$1000 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина8 апреля 2025Здравствуйте. Были на туре в начале апреля. Спонтанно было принято решение провести отпуск в Узбекистане. Ойбек помог организовать тур под
- ССветлана9 июня 2024Спасибо, что сделали для меня индивидуальную программу, только почему-то она не соответствовала изначально заявленной. Наверное, никто не позаботился её обновить.
- ССветлана24 января 2024Впечатления от страны самые прекрасные! Особенно от людей, искренних и всегда готовых помочь. Спасибо, конечно, Владимиру за предложенный тур (это
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «В декабре»
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Сколько стоит тур в Бухаре в мае 2025
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