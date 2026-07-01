Бухара — один большой шедевр, здесь более 140 памятников! Наша экскурсия будет путешествием сквозь века.

Мавзолей Саманидов. Начнём в усыпальнице, которой больше тысячи лет. Тут сплелись зороастрийские и исламские традиции. Говорят, архитектор постарался, чтобы тень от стен никогда не падала на могилы, — проверим.

Мавзолей Чашма-Айюб. Посетим колодец над святым источником. По преданию, в этом месте ударил посохом библейский пророк Иов — и забила целебная вода.

Комплекс Боло-Хауз. Увидим главную мечеть с 20 резными колоннами, отражающимися в воде. Эмир молился тут, чтобы народ видел его благочестие, но делал это через тайный подземный ход из крепости Арк.

Крепость Арк. Изучим город в городе — резиденцию бухарских правителей, заставшую 2500 лет истории. Внутри: тронный зал, тюрьма, музей с сокровищами Шёлкового пути. А ещё есть камень желаний, который нужно обойти трижды, держась за стену. Мечта сбудется — проверено веками!

Ансамбль Пои-Калян. Исследуем главный комплекс Бухары. Это минарет Калян — «башня смерти», с которой сбрасывали преступников. А также мечеть Калян на 12 000 верующих и медресе Мири Араб. Поднимите голову: на минарете гнездятся аисты — символ мира между небом и землёй.

Медресе Улугбека и Абдулазиз-хана. Осмотрим школы богословия: первую — со строгими и гармоничными линиями, вторую — с буйством красок, драконами и райскими садами в орнаментах.

Ансамбль Ляби-Хауз. Увидим самую известную площадь, сердце Бухары. Она удивит уютным прудом и изысканными медресе.

На закате рекомендуем подняться на медресе Чор-Минор — оттуда центр виден как на ладони. А вечером — заглянуть в торговые купола за антикварными монетами или шёлковым икатом.