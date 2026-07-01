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Наследие Самарканда, Бухары, Шахрисабза и Ташкента: мавзолеи, медресе, мечети и плов

Посетить родину Тамерлана и осмотреть красоты Золотого треугольника Узбекистана
По узким улочкам через торговые лавки и колоритные здания — идём навстречу манящему Востоку.

Бухара окутает разнообразием мечетей и медресе, приоткроет дверь к древним ремёслам и истокам духовности. Самарканд поразит величием
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построек и красотой музеев. Попробуем самаркандский плов: он подаётся слоями, и вы сможете выбрать соотношение ингредиентов. В Ташкенте прошлое встретится с настоящим: после мавзолея и базара можно исследовать метро. А зелёный Шахрисабз поведает легенды о Тамерлане — порой печальные, но вдохновляющие.

Наследие Самарканда, Бухары, Шахрисабза и Ташкента: мавзолеи, медресе, мечети и плов
Наследие Самарканда, Бухары, Шахрисабза и Ташкента: мавзолеи, медресе, мечети и плов
Наследие Самарканда, Бухары, Шахрисабза и Ташкента: мавзолеи, медресе, мечети и плов

Описание тура

Организационные детали

За доплату можно продлить проживание в гостинице.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Бухару и свободный день

Вас встретят в аэропорту, в гостинице можно разместиться после 14:00. Сегодня вы можете прогуляться по улочкам удивительной Бухары, попробовать плов, шашлык, самсу или лепёшки. Или отдохнуть в гостинице.

Здесь каждая улица расскажет вам историю.

Прибытие в Бухару и свободный деньПрибытие в Бухару и свободный деньПрибытие в Бухару и свободный день
2 день

Экскурсия по Бухаре

Бухара — один большой шедевр, здесь более 140 памятников! Наша экскурсия будет путешествием сквозь века.

Мавзолей Саманидов. Начнём в усыпальнице, которой больше тысячи лет. Тут сплелись зороастрийские и исламские традиции. Говорят, архитектор постарался, чтобы тень от стен никогда не падала на могилы, — проверим.

Мавзолей Чашма-Айюб. Посетим колодец над святым источником. По преданию, в этом месте ударил посохом библейский пророк Иов — и забила целебная вода.

Комплекс Боло-Хауз. Увидим главную мечеть с 20 резными колоннами, отражающимися в воде. Эмир молился тут, чтобы народ видел его благочестие, но делал это через тайный подземный ход из крепости Арк.

Крепость Арк. Изучим город в городе — резиденцию бухарских правителей, заставшую 2500 лет истории. Внутри: тронный зал, тюрьма, музей с сокровищами Шёлкового пути. А ещё есть камень желаний, который нужно обойти трижды, держась за стену. Мечта сбудется — проверено веками!

Ансамбль Пои-Калян. Исследуем главный комплекс Бухары. Это минарет Калян — «башня смерти», с которой сбрасывали преступников. А также мечеть Калян на 12 000 верующих и медресе Мири Араб. Поднимите голову: на минарете гнездятся аисты — символ мира между небом и землёй.

Медресе Улугбека и Абдулазиз-хана. Осмотрим школы богословия: первую — со строгими и гармоничными линиями, вторую — с буйством красок, драконами и райскими садами в орнаментах.

Ансамбль Ляби-Хауз. Увидим самую известную площадь, сердце Бухары. Она удивит уютным прудом и изысканными медресе.

На закате рекомендуем подняться на медресе Чор-Минор — оттуда центр виден как на ладони. А вечером — заглянуть в торговые купола за антикварными монетами или шёлковым икатом.

Экскурсия по БухареЭкскурсия по БухареЭкскурсия по БухареЭкскурсия по БухареЭкскурсия по Бухаре
3 день

Переезд в Шахрисабз и экскурсия, переезд в Самарканд

Едем в Шахрисабз — родной город Тамерлана. Дорога займёт около 4–4,5 часов. По прибытии посетим:

Ак-Сарай («Белый дворец»). Грандиозные руины резиденции Тамерлана. Надпись на портале гласит: «Если ты сомневаешься в нашем могуществе — взгляни на наши постройки». Дворец входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мемориальный комплекс Дорус-Саодат, который включает склеп Тамерлана, так и оставшийся пустым, и мавзолей его старшего сына Джахангира. Это место рассказывает о трагической истории семьи Тимура.

Ансамбль Дорут-Тилляват («Место размышлений»). Династийная усыпальница, где покоятся отец Тамерлана и его духовный наставник.

Мечеть Кок-Гумбаз, голубой купол которой является символом города.

После переедем в Самарканд (около 2–3 часов) — город-миф, столицу империи Тамерлана, которая переносит в эпоху караванов, великих завоеваний и несметных сокровищ. Вы разместитесь в гостинице, затем у вас будет время для отдыха или самостоятельной прогулки.

Переезд в Шахрисабз и экскурсия, переезд в СамаркандПереезд в Шахрисабз и экскурсия, переезд в СамаркандПереезд в Шахрисабз и экскурсия, переезд в СамаркандПереезд в Шахрисабз и экскурсия, переезд в СамаркандПереезд в Шахрисабз и экскурсия, переезд в СамаркандПереезд в Шахрисабз и экскурсия, переезд в Самарканд
4 день

Экскурсия по Самарканду

Город-ровесник Рима, чьи улицы помнят шаги Александра Македонского и Тамерлана, — это без прикрас жемчужина Востока.

Площадь Регистан. Начнём в сердце Самарканда, окружённом тремя гигантами: медресе Улугбека с порталом из мозаичных звёзд, позолоченным медресе Тилля-Кари и медресе Шердор с тиграми, которые гонятся за ланями.

Мавзолей Гур-Эмир. Осмотрим прообраз Тадж-Махала — усыпальницу Тамерлана, где покоятся «Железный хромец» и его потомки. Надпись на надгробии гласит: «Всякий, кто нарушит мой покой, будет наказан» — история знает, это не шутка.

Мечеть Биби-Ханум. Увидим любовь, застывшую в камне, — грандиозный подарок Тамерлана обожаемой жене. Купол святыни «должен был касаться небес».

Сиабский базар. Погуляем среди специй, фруктов, хлеба, который пекут в тандырах по старинным рецептам.

Комплекс Шахи-Зинда. Посетим аллею из 11 мавзолеев, где похоронен двоюродный брат Пророка.

Экскурсия по СамаркандуЭкскурсия по СамаркандуЭкскурсия по СамаркандуЭкскурсия по Самарканду
5 день

Музеи Самарканда и переезд в Ташкент

В первой половине дня посетим музеи.

Музей истории «Афрасиаб», чья экспозиция посвящена древнейшему периоду города. Расположен рядом с археологическим комплексом городища Афрасиаб, где сохранились руины античного Самарканда.

Музей обсерватории Улугбека — памятник средневековой науки. Увидим астрономические инструменты 15 века, включая подземную часть огромного секстанта для наблюдений за звёздами.

Затем отправимся в Ташкент. Дорога займёт около 3–4 часов. После размещения в гостинице вы сможете отдохнуть и прогуляться по городу.

Музеи Самарканда и переезд в ТашкентМузеи Самарканда и переезд в ТашкентМузеи Самарканда и переезд в Ташкент
6 день

Экскурсия по Ташкенту и легендарный плов

Сегодня прошлое встретится с настоящим.

Ансамбль Хазрати Имам. Отправимся в Старый город. Здесь хранится бесценное сокровище исламского мира — волос Пророка Мухаммеда. Просто задумайтесь о величии этой святыни!

Главное в Ташкенте. Увидим медресе Баракхана и посетим мавзолей Каффаля Шаши. Окунёмся в восточную сказку на базаре «Чорсу». Под синим куполом — буйство красок, ароматов и звуков: горы специй, фруктов, лепёшек, крики торговцев. Заблудимся в лабиринтах среди старинных махаллей, где жизнь течёт неторопливо, как и столетия назад.

Центр плова. Пообедаем, вдыхая пряные запахи зиры и говядины. В гигантских казанах здесь ежедневно готовят 10 тонн главного узбекского блюда — это не просто еда, а грандиозное шоу.

Современный Ташкент. Для контраста прогуляемся по широким проспектам, осмотрим монументальные здания и зелёные парки. Свободное время рекомендуем уделить метро. Оно считается одним из самых красивых в мире. Каждая станция — произведение искусства.

Экскурсия по Ташкенту и легендарный пловЭкскурсия по Ташкенту и легендарный пловЭкскурсия по Ташкенту и легендарный пловЭкскурсия по Ташкенту и легендарный пловЭкскурсия по Ташкенту и легендарный пловЭкскурсия по Ташкенту и легендарный плов
7 день

Возвращение домой

Сегодня программа заканчивается, мы доставим вас в аэропорт. Атмосферный Узбекистан будет ждать вашего возвращения!

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Базовый билет$646
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 1 обед и минеральная вода
  • Встреча/проводы в аэропорту в любое время
  • Комфортабельный транспорт на протяжении всего тура
  • Экскурсии с гидом по программе
  • Сувениры в подарок
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Бухары и из Ташкента
  • Остальное питание
  • Входные билеты к памятникам и в музеи
  • Страховка выезжающего за рубеж на сумму покрытия от $30 000
  • Страхование от невыезда
  • Доплата за 1-местное размещение - $150
  • Дополнительная ночь по прибытии или перед отъездом в гостинице 3*:
  • 1-местный номер - $60 в сутки
  • 2-местный номер - $70 за номер в сутки
  • Индивидуальный трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт: седан - $30 в одну сторону, микроавтобус - $50 в одну сторону
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бухара, аэропорт, 14:00. Возможно другое время встречи по договорённости
Завершение: Ташкент, 12:00. Возможно другое время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — Организатор в Бухаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 431 туриста
Представьте, что путешествие — это не список географических точек, а состояние души. Состояние, когда вы расслаблены и открыты для нового, потому что каждая деталь уже продумана за вас. Когда вас не
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трясёт от мыслей о непредвиденных расходах, а гид встречает не как клиента, а как дорогого гостя. Именно так, по-семейному бережно, мы работаем с 2018 года. Наша команда — это не менеджеры и гиды, а проводники в мир удивительных открытий. Мы сами влюблены в те места, куда приглашаем, и горим желанием показать их с самой лучшей стороны. Более 5000 человек уже уехали от нас с тёплыми воспоминаниями и полными чемоданами впечатлений. Мы гарантируем не только даты заездов, но и ваше спокойствие: все условия прописаны простым языком, а юридическая защита — не просто слова, а наш принцип. Позвольте себе путешествовать без забот — мы уже всё подготовили!

Тур входит в следующие категории Бухары

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