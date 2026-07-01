Бухара окутает разнообразием мечетей и медресе, приоткроет дверь к древним ремёслам и истокам духовности. Самарканд поразит величием
Описание тура
Организационные детали
За доплату можно продлить проживание в гостинице.
Программа тура по дням
Прибытие в Бухару и свободный день
Вас встретят в аэропорту, в гостинице можно разместиться после 14:00. Сегодня вы можете прогуляться по улочкам удивительной Бухары, попробовать плов, шашлык, самсу или лепёшки. Или отдохнуть в гостинице.
Здесь каждая улица расскажет вам историю.
Экскурсия по Бухаре
Бухара — один большой шедевр, здесь более 140 памятников! Наша экскурсия будет путешествием сквозь века.
Мавзолей Саманидов. Начнём в усыпальнице, которой больше тысячи лет. Тут сплелись зороастрийские и исламские традиции. Говорят, архитектор постарался, чтобы тень от стен никогда не падала на могилы, — проверим.
Мавзолей Чашма-Айюб. Посетим колодец над святым источником. По преданию, в этом месте ударил посохом библейский пророк Иов — и забила целебная вода.
Комплекс Боло-Хауз. Увидим главную мечеть с 20 резными колоннами, отражающимися в воде. Эмир молился тут, чтобы народ видел его благочестие, но делал это через тайный подземный ход из крепости Арк.
Крепость Арк. Изучим город в городе — резиденцию бухарских правителей, заставшую 2500 лет истории. Внутри: тронный зал, тюрьма, музей с сокровищами Шёлкового пути. А ещё есть камень желаний, который нужно обойти трижды, держась за стену. Мечта сбудется — проверено веками!
Ансамбль Пои-Калян. Исследуем главный комплекс Бухары. Это минарет Калян — «башня смерти», с которой сбрасывали преступников. А также мечеть Калян на 12 000 верующих и медресе Мири Араб. Поднимите голову: на минарете гнездятся аисты — символ мира между небом и землёй.
Медресе Улугбека и Абдулазиз-хана. Осмотрим школы богословия: первую — со строгими и гармоничными линиями, вторую — с буйством красок, драконами и райскими садами в орнаментах.
Ансамбль Ляби-Хауз. Увидим самую известную площадь, сердце Бухары. Она удивит уютным прудом и изысканными медресе.
На закате рекомендуем подняться на медресе Чор-Минор — оттуда центр виден как на ладони. А вечером — заглянуть в торговые купола за антикварными монетами или шёлковым икатом.
Переезд в Шахрисабз и экскурсия, переезд в Самарканд
Едем в Шахрисабз — родной город Тамерлана. Дорога займёт около 4–4,5 часов. По прибытии посетим:
Ак-Сарай («Белый дворец»). Грандиозные руины резиденции Тамерлана. Надпись на портале гласит: «Если ты сомневаешься в нашем могуществе — взгляни на наши постройки». Дворец входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Мемориальный комплекс Дорус-Саодат, который включает склеп Тамерлана, так и оставшийся пустым, и мавзолей его старшего сына Джахангира. Это место рассказывает о трагической истории семьи Тимура.
Ансамбль Дорут-Тилляват («Место размышлений»). Династийная усыпальница, где покоятся отец Тамерлана и его духовный наставник.
Мечеть Кок-Гумбаз, голубой купол которой является символом города.
После переедем в Самарканд (около 2–3 часов) — город-миф, столицу империи Тамерлана, которая переносит в эпоху караванов, великих завоеваний и несметных сокровищ. Вы разместитесь в гостинице, затем у вас будет время для отдыха или самостоятельной прогулки.
Экскурсия по Самарканду
Город-ровесник Рима, чьи улицы помнят шаги Александра Македонского и Тамерлана, — это без прикрас жемчужина Востока.
Площадь Регистан. Начнём в сердце Самарканда, окружённом тремя гигантами: медресе Улугбека с порталом из мозаичных звёзд, позолоченным медресе Тилля-Кари и медресе Шердор с тиграми, которые гонятся за ланями.
Мавзолей Гур-Эмир. Осмотрим прообраз Тадж-Махала — усыпальницу Тамерлана, где покоятся «Железный хромец» и его потомки. Надпись на надгробии гласит: «Всякий, кто нарушит мой покой, будет наказан» — история знает, это не шутка.
Мечеть Биби-Ханум. Увидим любовь, застывшую в камне, — грандиозный подарок Тамерлана обожаемой жене. Купол святыни «должен был касаться небес».
Сиабский базар. Погуляем среди специй, фруктов, хлеба, который пекут в тандырах по старинным рецептам.
Комплекс Шахи-Зинда. Посетим аллею из 11 мавзолеев, где похоронен двоюродный брат Пророка.
Музеи Самарканда и переезд в Ташкент
В первой половине дня посетим музеи.
Музей истории «Афрасиаб», чья экспозиция посвящена древнейшему периоду города. Расположен рядом с археологическим комплексом городища Афрасиаб, где сохранились руины античного Самарканда.
Музей обсерватории Улугбека — памятник средневековой науки. Увидим астрономические инструменты 15 века, включая подземную часть огромного секстанта для наблюдений за звёздами.
Затем отправимся в Ташкент. Дорога займёт около 3–4 часов. После размещения в гостинице вы сможете отдохнуть и прогуляться по городу.
Экскурсия по Ташкенту и легендарный плов
Сегодня прошлое встретится с настоящим.
Ансамбль Хазрати Имам. Отправимся в Старый город. Здесь хранится бесценное сокровище исламского мира — волос Пророка Мухаммеда. Просто задумайтесь о величии этой святыни!
Главное в Ташкенте. Увидим медресе Баракхана и посетим мавзолей Каффаля Шаши. Окунёмся в восточную сказку на базаре «Чорсу». Под синим куполом — буйство красок, ароматов и звуков: горы специй, фруктов, лепёшек, крики торговцев. Заблудимся в лабиринтах среди старинных махаллей, где жизнь течёт неторопливо, как и столетия назад.
Центр плова. Пообедаем, вдыхая пряные запахи зиры и говядины. В гигантских казанах здесь ежедневно готовят 10 тонн главного узбекского блюда — это не просто еда, а грандиозное шоу.
Современный Ташкент. Для контраста прогуляемся по широким проспектам, осмотрим монументальные здания и зелёные парки. Свободное время рекомендуем уделить метро. Оно считается одним из самых красивых в мире. Каждая станция — произведение искусства.
Возвращение домой
Сегодня программа заканчивается, мы доставим вас в аэропорт. Атмосферный Узбекистан будет ждать вашего возвращения!
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$646
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 1 обед и минеральная вода
- Встреча/проводы в аэропорту в любое время
- Комфортабельный транспорт на протяжении всего тура
- Экскурсии с гидом по программе
- Сувениры в подарок
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Бухары и из Ташкента
- Остальное питание
- Входные билеты к памятникам и в музеи
- Страховка выезжающего за рубеж на сумму покрытия от $30 000
- Страхование от невыезда
- Доплата за 1-местное размещение - $150
- Дополнительная ночь по прибытии или перед отъездом в гостинице 3*:
- 1-местный номер - $60 в сутки
- 2-местный номер - $70 за номер в сутки
- Индивидуальный трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт: седан - $30 в одну сторону, микроавтобус - $50 в одну сторону