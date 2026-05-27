Описание тура
Организационные детали
Требуется действующий заграничный паспорт.
Программа тура по дням
Прибытие в Бухару, свободное время
Добро пожаловать в Бухару! Город, через который проходил Великий шёлковый путь, на протяжении веков был важным политическим, культурным и религиозным центром Среднего Востока. Сегодня это настоящий музей под открытым небом, где сохранилось более 140 памятников архитектуры.
Встреча в аэропорту, размещение в гостинице (после 14:00), свободное время на отдых после перелёта и самостоятельного знакомства с городом.
Можно прогуляться по узким улочкам, попробовать в кафе плов, шашлык, самсу или лепёшки.
Экскурсия по Бухаре
Вы познакомитесь с главными достопримечательностями. Увидите:
Мавзолей Саманидов, одну из самых древних усыпальниц Центральной Азии, которая сочетает в себе традиции согдийской и исламской архитектуры. Его изящная кирпичная кладка создаёт неповторимый узор, меняющийся в зависимости от освещения.
Мавзолей Чашма Аюб. По преданию, источник, находящийся здесь, был создан ударом посоха Иова.
Комплекс Боло-Хауз. Этот памятник монументального Регистана состоит из водоёма, минарета и мечети, украшенной 20 резными деревянными колоннами.
Крепость Арк — цитадель древней Бухары, «город в городе». На протяжении веков крепость была резиденцией правителей. Вы сможете прогуляться по ее территории и почувствовать дух прошлого.
Комплекс Пои-Калян — главный символ с мечетью, медресе и минаретом, который виден из любой точки города.
Медресе Абдулазиз-хана со сложными орнаментами и изразцами.
Медресе Улугбека, построенное внуком Тамерлана.
Ансамбль Ляби-Хауз — самая известная площадь Бухары, где расположен искусственный пруд, окружённый медресе Кукельдаш, медресе Надира Диванбеги, ханакой и памятником Ходже Насреддину.
Торговый квартал крытых базаров 16 века. Вы посетите старинные базары, где до сих пор работают мастерские народных ремёсел.
После — время для отдыха или самостоятельной прогулки.
Достопримечательности Шахрисабза, переезд в Самарканд
Едем в Шахрисабз — родной город Тамерлана (около 3–4 часов). По прибытии посетим:
Дворец Ак-Сарай («Белый дворец»). Грандиозные руины резиденции Тамерлана, которая должна была стать символом его могущества. Надпись на портале гласит: «Если ты сомневаешься в нашем могуществе — взгляни на наши постройки». Дворец входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Мемориальный комплекс Дорус-Саодат, который включает склеп Тамерлана, так и оставшийся пустым, и мавзолей его старшего сына Джахангира. Это место рассказывает о трагической истории семьи Тимура.
Ансамбль Дорут-Тилляват («Место размышлений»). Династийная усыпальница, где покоятся отец Тамерлана и его духовный наставник.
Мечеть Кок-Гумбаз («Голубой купол»), голубой купол которой является символом города.
После переедем в Самарканд (около 2–3 часов). Вы разместитесь в гостинице, затем у вас будет время для отдыха или самостоятельной прогулки.
Начало знакомства с Самаркандом
Самарканд очаровывает с первого взгляда. Ровесник Рима, он был столицей легендарной Согдианы (Мараканды), а затем — великой империи Тамерлана. Увидим его главные достопримечательности.
Регистан, самая известная площадь Центральной Азии, окружённая медресе Улугбека, Шер-Дор, Тилля-Кари.
Мавзолей Гур-Эмир — грандиозная усыпальница Тамерлана и его потомков. Это шедевр архитектуры, который вдохновил создателей мавзолеев Хумаюн в Дели и Тадж-Махала в Агре.
Мечеть Биби-Ханум, построенная по приказу Тамерлана.
Базар Сиаб — крупнейший рынок Самарканда, где вы сможете попробовать местные сладости и приобрести традиционные сувениры.
Архитектурный ансамбль Шахи-Зинда — комплекс из 11 мавзолеев, расположенных вдоль древней дороги.
После — время для отдыха или самостоятельного изучения города.
Музеи Самарканда
В первой половине дня посетим музеи.
Музей истории «Афрасиаб», чья экспозиция посвящена древнейшему периоду города. Расположенная рядом с археологическим комплексом городища Афрасиаб, где сохранились руины античного Самарканда.
Музей обсерватории Улугбека — памятник средневековой науки, в котором представлены уникальные астрономические инструменты 15 века, включая подземную часть огромного секстанта для точных наблюдений за звёздами.
Далее — свободное время.
Завершение тура, отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт. До новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное проживание (цена за 1 человека)
|$521
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки со 2-го по 6-й дни, минеральная вода каждый день
- Встреча/проводы в аэропорту в любое время
- Комфортабельный транспорт на протяжении всего тура
- Экскурсии с гидом по программе
- Сувениры в подарок
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Бухары и из Самарканда
- Обеды и ужины, завтрак в 1-й день
- Входные билеты к памятникам и в музеи
- Страховка выезжающего зарубеж на сумму покрытия от $30 000
- Страхование от невыезда
- Доплата за 1-местное размещение - $125
- Дополнительная ночь по прибытии или перед отъездом в гостинице 3*:
- 1-местный номер - $60 за номер в сутки
- 2-местный номер - $70 за номер в сутки
- Индивидуальный трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт: седан - $30 в одну сторону, микроавтобус - $50 в одну сторону