Бухара, Шахрисабз, Самарканд - трио древнего Востока

Познакомиться с историей городов через архитектуру
Здесь прошлое встречается с настоящим и царит атмосфера Востока. Вы погуляете по узким глинобитным улочкам Бухары — ключевого торгового города на Шёлковом пути. Увидите главные достопримечательности Самарканда — столицы империи
Тамерлана. Посетите Шахрисабз — родину великого полководца, где сохранились руины его летнего дворца.

Богатая история, фасады и минареты, украшенные мозаичными узорами, узбекская кухня красной нитью пройдут через наше путешествие. Вы познакомитесь с традициями и культурой страны и ощутите на себе гостеприимство местных жителей.

Описание тура

Организационные детали

Требуется действующий заграничный паспорт.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Бухару, свободное время

Добро пожаловать в Бухару! Город, через который проходил Великий шёлковый путь, на протяжении веков был важным политическим, культурным и религиозным центром Среднего Востока. Сегодня это настоящий музей под открытым небом, где сохранилось более 140 памятников архитектуры.

Встреча в аэропорту, размещение в гостинице (после 14:00), свободное время на отдых после перелёта и самостоятельного знакомства с городом.
Можно прогуляться по узким улочкам, попробовать в кафе плов, шашлык, самсу или лепёшки.

2 день

Экскурсия по Бухаре

Вы познакомитесь с главными достопримечательностями. Увидите:

Мавзолей Саманидов, одну из самых древних усыпальниц Центральной Азии, которая сочетает в себе традиции согдийской и исламской архитектуры. Его изящная кирпичная кладка создаёт неповторимый узор, меняющийся в зависимости от освещения.
Мавзолей Чашма Аюб. По преданию, источник, находящийся здесь, был создан ударом посоха Иова.
Комплекс Боло-Хауз. Этот памятник монументального Регистана состоит из водоёма, минарета и мечети, украшенной 20 резными деревянными колоннами.
Крепость Арк — цитадель древней Бухары, «город в городе». На протяжении веков крепость была резиденцией правителей. Вы сможете прогуляться по ее территории и почувствовать дух прошлого.
Комплекс Пои-Калян — главный символ с мечетью, медресе и минаретом, который виден из любой точки города.
Медресе Абдулазиз-хана со сложными орнаментами и изразцами.
Медресе Улугбека, построенное внуком Тамерлана.
Ансамбль Ляби-Хауз — самая известная площадь Бухары, где расположен искусственный пруд, окружённый медресе Кукельдаш, медресе Надира Диванбеги, ханакой и памятником Ходже Насреддину.
Торговый квартал крытых базаров 16 века. Вы посетите старинные базары, где до сих пор работают мастерские народных ремёсел.

После — время для отдыха или самостоятельной прогулки.

3 день

Достопримечательности Шахрисабза, переезд в Самарканд

Едем в Шахрисабз — родной город Тамерлана (около 3–4 часов). По прибытии посетим:

Дворец Ак-Сарай («Белый дворец»). Грандиозные руины резиденции Тамерлана, которая должна была стать символом его могущества. Надпись на портале гласит: «Если ты сомневаешься в нашем могуществе — взгляни на наши постройки». Дворец входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Мемориальный комплекс Дорус-Саодат, который включает склеп Тамерлана, так и оставшийся пустым, и мавзолей его старшего сына Джахангира. Это место рассказывает о трагической истории семьи Тимура.
Ансамбль Дорут-Тилляват («Место размышлений»). Династийная усыпальница, где покоятся отец Тамерлана и его духовный наставник.
Мечеть Кок-Гумбаз («Голубой купол»), голубой купол которой является символом города.

После переедем в Самарканд (около 2–3 часов). Вы разместитесь в гостинице, затем у вас будет время для отдыха или самостоятельной прогулки.

4 день

Начало знакомства с Самаркандом

Самарканд очаровывает с первого взгляда. Ровесник Рима, он был столицей легендарной Согдианы (Мараканды), а затем — великой империи Тамерлана. Увидим его главные достопримечательности.

Регистан, самая известная площадь Центральной Азии, окружённая медресе Улугбека, Шер-Дор, Тилля-Кари.
Мавзолей Гур-Эмир — грандиозная усыпальница Тамерлана и его потомков. Это шедевр архитектуры, который вдохновил создателей мавзолеев Хумаюн в Дели и Тадж-Махала в Агре.
Мечеть Биби-Ханум, построенная по приказу Тамерлана.
Базар Сиаб — крупнейший рынок Самарканда, где вы сможете попробовать местные сладости и приобрести традиционные сувениры.
Архитектурный ансамбль Шахи-Зинда — комплекс из 11 мавзолеев, расположенных вдоль древней дороги.

После — время для отдыха или самостоятельного изучения города.

5 день

Музеи Самарканда

В первой половине дня посетим музеи.

Музей истории «Афрасиаб», чья экспозиция посвящена древнейшему периоду города. Расположенная рядом с археологическим комплексом городища Афрасиаб, где сохранились руины античного Самарканда.
Музей обсерватории Улугбека — памятник средневековой науки, в котором представлены уникальные астрономические инструменты 15 века, включая подземную часть огромного секстанта для точных наблюдений за звёздами.

Далее — свободное время.

6 день

Завершение тура, отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт. До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное проживание (цена за 1 человека)$521
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки со 2-го по 6-й дни, минеральная вода каждый день
  • Встреча/проводы в аэропорту в любое время
  • Комфортабельный транспорт на протяжении всего тура
  • Экскурсии с гидом по программе
  • Сувениры в подарок
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Бухары и из Самарканда
  • Обеды и ужины, завтрак в 1-й день
  • Входные билеты к памятникам и в музеи
  • Страховка выезжающего зарубеж на сумму покрытия от $30 000
  • Страхование от невыезда
  • Доплата за 1-местное размещение - $125
  • Дополнительная ночь по прибытии или перед отъездом в гостинице 3*:
  • 1-местный номер - $60 за номер в сутки
  • 2-местный номер - $70 за номер в сутки
  • Индивидуальный трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт: седан - $30 в одну сторону, микроавтобус - $50 в одну сторону
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бухара, 14:00
Завершение: Самарканд, 12:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — Организатор в Бухаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 354 туристов
Представьте, что путешествие — это не список географических точек, а состояние души. Состояние, когда вы расслаблены и открыты для нового, потому что каждая деталь уже продумана за вас. Когда вас не
трясёт от мыслей о непредвиденных расходах, а гид встречает не как клиента, а как дорогого гостя. Именно так, по-семейному бережно, мы работаем с 2018 года. Наша команда — это не менеджеры и гиды, а проводники в мир удивительных открытий. Мы сами влюблены в те места, куда приглашаем, и горим желанием показать их с самой лучшей стороны. Более 5000 человек уже уехали от нас с тёплыми воспоминаниями и полными чемоданами впечатлений. Мы гарантируем не только даты заездов, но и ваше спокойствие: все условия прописаны простым языком, а юридическая защита — не просто слова, а наш принцип. Позвольте себе путешествовать без забот — мы уже всё подготовили!

