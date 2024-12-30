6 дней
Тур перед Рождеством: путешествие по историческим центрам Узбекистана
Заглянуть в сквер Амира Темура, погулять по площади Регистан и увидеть Ляби-Хауз
Начало: Аэропорт Бухары, время зависит от времени вашего п...
«Канун Рождества — волшебное время, которое хочется провести уютно»
$560 за человека
5 дней
Новогодние праздники 2 в 1: тур по Бухаре и Самарканду
Познакомиться с народными ремёслами, домчать до Самарканда на Афросиабе и встретить Новый год
Начало: Аэропорт Бухары, время зависит от времени вашего п...
«Праздничный ужин и шоу-программа в ресторане в новогоднюю ночь (алкогольные и прохладительные напитки включены)»
30 дек в 13:00
$1 052 за человека
6 дней
Зимний трип по Узбекистану: знакомство с Бухарой, Самаркандом и Ташкентом
Увидеть главные медресе, посетить величественные усыпальницы и осмотреть мечети
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от времени ваше...
«До новых встреч и счастливых новогодних праздников»
7 янв в 13:00
$560 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Зимние»
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