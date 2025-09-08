Индивидуальная
до 10 чел.
Древняя Хива - тысячелетняя история
Прогуляйтесь по древним улицам Хивы, оцените архитектурный ансамбль, посетите дворцы, мавзолей и мечеть. Узнайте, почему Хива - город мастеров резьбы по дереву
«Вы прогуляетесь по древним улицам Хивы и оцените впечатляющую целостность архитектурного ансамбля»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$77 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Хива
Погрузитесь в атмосферу средневековой Хивы, гуляя по её узким улочкам и изучая древние мечети и крепости. Узнайте историю города и его знаменитостей
Начало: Лобби отеля
«Вместе мы погуляем по ее узким извилистым улицам, посетим дворцы и крепости, мечети и медресе»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€75 за всё до 5 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 10 чел.
Живая Хива: история, легенды и ремёсла за стенами Ичан-Калы
Изучить жизнь города, в котором прошлое удивительным образом живёт в настоящем
Начало: Около крепости Ичан-Кала
«Программа включает пешие прогулки по мощённым улицам, лестницам и возможное восхождение на минарет»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$64
$75 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия8 сентября 2025По следам Шёлкового пути: авторская прогулка по ХивеПрекрасная Хива и не менее прекрасная экскурсовод Роза провела для нас с мужем экскурсию по старому городу. Живо, интересно, ярко,
Ответы на вопросы от путешественников по Хиве в категории «Улицы и переулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хиве
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Хиве
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Хиве в декабре 2025
Сейчас в Хиве в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 64 до 77 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Хивы. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод