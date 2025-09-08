Мои заказы

Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Хивы

Древняя Хива - тысячелетняя история
Пешая
4 часа
39 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Древняя Хива - тысячелетняя история
Прогуляйтесь по древним улицам Хивы, оцените архитектурный ансамбль, посетите дворцы, мавзолей и мечеть. Узнайте, почему Хива - город мастеров резьбы по дереву
«Вы прогуляетесь по древним улицам Хивы и оцените впечатляющую целостность архитектурного ансамбля»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$77 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Хива
Пешая
4 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Хива
Погрузитесь в атмосферу средневековой Хивы, гуляя по её узким улочкам и изучая древние мечети и крепости. Узнайте историю города и его знаменитостей
Начало: Лобби отеля
«Вместе мы погуляем по ее узким извилистым улицам, посетим дворцы и крепости, мечети и медресе»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€75 за всё до 5 чел.
Живая Хива: история, легенды и ремёсла за стенами Ичан-Калы
Пешая
4 часа
-
15%
8 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Живая Хива: история, легенды и ремёсла за стенами Ичан-Калы
Изучить жизнь города, в котором прошлое удивительным образом живёт в настоящем
Начало: Около крепости Ичан-Кала
«Программа включает пешие прогулки по мощённым улицам, лестницам и возможное восхождение на минарет»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$64$75 за всё до 10 чел.

  • Ю
    Юлия
    8 сентября 2025
    По следам Шёлкового пути: авторская прогулка по Хиве
    Прекрасная Хива и не менее прекрасная экскурсовод Роза провела для нас с мужем экскурсию по старому городу. Живо, интересно, ярко,
    читать дальше

    красочно. С душой. Время мы выбрали не очень правильное 18.00, когда музеи уже закрыты, поэтому нам написали, что лучше пораньше в 16 - за это тоже большое спасибо, т к мы не знали что кассы закрываются и уже много куда не попали бы, а так все успели посмотреть. Экскурсия идёт 3 часа, воду надо брать или покупать на месте. По маршруту есть где посидеть и отдохнуть. Ещё раз большая благодарность организаторам, такие воспоминания чудесные о городе благодаря вашим усилиям.

Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Хивы. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод