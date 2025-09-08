По следам Шёлкового пути: авторская прогулка по Хиве
Неспешно исследовать Ичан-Калу - сердце древнего города
Мы погрузимся в атмосферу Востока: пройдём по узким улочкам, заглянем во дворцы ханов, медресе и минареты. Я расскажу, как в Хиве жили ремесленники, учёные и торговцы. Проведу вас в Музей истории Хивы, Жума-мечеть и дворец Таш-Хаули. Покажу места, которые легко пропустить без гида. И поделюсь легендами, которых не найти в путеводителях.
5
1 отзыв
Описание экскурсии
Западные ворота Ата-Дарвоза — главные ворота Ичан-Калы, старинного города-крепости и сердца Хивы.
Минарет Калта-Минар — знаменитый «недостроенный» минарет с удивительной мозаикой. По легенде, он должен был стать самым высоким в Средней Азии.
Медресе Мухаммада Амина-хана — крупнейшее в Хиве. Вы узнаете, как обучались студенты, и увидите классические элементы исламской архитектуры.
Крепость Куня-Арк — резиденция хивинских ханов. Посетим тронный зал, смотровую башню и старинную тюрьму. Обсудим придворную жизнь Востока.
Медресе и мавзолей Пахлаван-Махмуда — святое место и шедевр восточной архитектуры. Вас ждут великолепный изразцовый декор и легенды о поэте Пахлаван-Махмуде.
Минарет Ислам-Ходжи — самый высокий в Хиве. Желающие смогут подняться наверх и увидеть потрясающую панораму Старого города.
Ханский дворец Таш-Хаули с гаремом и залом для приёмов. Внутри — расписные потолки, резные колонны и чудесная керамика.
Улица Палван Дарвоза — главная улица Ичан-Калы, где торговали и обменивались новостями. Сегодня здесь работают антикварные лавки и мастерские ремесленников.
Музей истории Хивы покажет, как менялся город от эпохи караван-сараев до колониальных времён.
Жума-мечеть с более чем 200 резными деревянными колоннами. Внутри — удивительная тишина, полумрак и ощущение вечности.
Вы узнаете:
Что такое Ичан-Кала и зачем её окружили стенами
Как жили ханы и простой народ
Почему Хива стала одним из ключевых пунктов Великого Шёлкового пути
Как устроены медресе и чем учеба в них отличалась от современной
Какие товары славились на хивинских базарах
Как Хива изменилась после присоединения к Российской Империи
Как в городе переплелись суфизм, наука и поэзия и какие легенды до сих пор живут в старинных минаретах
Чем и как живёт Хива сегодня
Организационные детали
Маршрут включает мощёные улочки, ступени и возможный подъём на смотровую площадку. Удобная обувь обязательна!
Подходит для взрослых и детей от 6 лет
Дополнительно оплачиваются входные билеты — за все около $35 за чел.
Возможно проведение экскурсии в индивидуальном формате — подробности в переписке
Фото- и видеосъёмка разрешена, за исключением некоторых музейных интерьеров
в понедельник в 09:00, 12:00, 15:30, 18:00 и 20:00, во вторник в 09:00, 11:00, 15:00, 18:00 и 20:00, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 и 20:00, в пятницу в 09:15, 12:00, 15:30, 18:00 и 20:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Ичан-Калы
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 09:00, 12:00, 15:30, 18:00 и 20:00, во вторник в 09:00, 11:00, 15:00, 18:00 и 20:00, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 и 20:00, в пятницу в 09:15, 12:00, 15:30, 18:00 и 20:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зебинисо — ваш гид в Хиве
Здравствуйте! Меня зовут Зебинисо, я — профессиональный гид в древнем и чарующем городе Хива. Уже несколько лет я с любовью показываю гостям красоту и богатую историю этого уникального места. Я читать дальше
провожу индивидуальные и групповые экскурсии, стараясь сделать каждую прогулку познавательной, комфортной и наполненной атмосферой настоящей Хивы. Со мной вы не просто увидите достопримечательности, но и узнаете то, что скрыто за фасадами древних стен. Буду рада познакомиться и стать вашим проводником в этом удивительном городе!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Юлия
8 сен 2025
Прекрасная Хива и не менее прекрасная экскурсовод Роза провела для нас с мужем экскурсию по старому городу. Живо, интересно, ярко, красочно. С душой. Время мы выбрали не очень правильное 18.00, читать дальше
когда музеи уже закрыты, поэтому нам написали, что лучше пораньше в 16 - за это тоже большое спасибо, т к мы не знали что кассы закрываются и уже много куда не попали бы, а так все успели посмотреть. Экскурсия идёт 3 часа, воду надо брать или покупать на месте. По маршруту есть где посидеть и отдохнуть. Ещё раз большая благодарность организаторам, такие воспоминания чудесные о городе благодаря вашим усилиям.