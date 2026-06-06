На какую достопримечательность в Хиве ни посмотри — она напомнит о точных науках, апологетом которых был Аль-Хорезми. Вы погрузитесь в его историю и заметите, как гармонично переплетаются алгебра и архитектура. Узнаете, как один человек изменил способ, которым мы считаем и строим мир, и выясните, кем он был.

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Описание экскурсии

Ата-Дарваза — величественные западные ворота Ичан-Калы, символ входа в исторический Хорезм. Вспомним, что именно здесь родились условия для будущих открытий Аль-Хорезми: город был перекрёстком торговли, науки и культуры.

Куня-Арк — ханская крепость и резиденция правителей. В подобных образовательных и административных центрах зарождалась необходимость в точных расчётах и алгебраических методах, которые позже разработал Аль-Хорезми.

Кальта-Минор — знаменитый незаконченный минарет. Пропорции, симметрия и расчёты основания показывают, как архитектура Хорезма требовала математических знаний, аналогичных тем, что Аль-Хорезми использовал в своих трудах.

Медресе Мухаммад Амин-хана — древняя школа с богатыми фасадами. Здесь обучали математике, астрономии и логике — дисциплинам, которые стали основой трудов Аль-Хорезми.

Джума-мечеть — памятник религиозной архитектуры. В расчётах направления на Мекку и времени молитв проявляются практические навыки математики, аналогичные тем, что применял Аль-Хорезми.

Ислам-Ходжа — самый высокий минарет Хивы с панорамой города. Подобные наблюдения и измерения высот, расстояний и пропорций напоминают методы, которыми Аль-Хорезми занимался в астрономии и геометрии.

Таш-Хаули — дворец ханов с внутренними двориками. Здесь налоговые и земельные расчёты требовали практических математических знаний — именно такие задачи решал Аль-Хорезми.

Мавзолей Пахлаван-Махмуда — как он сохраняет память о героях Хорезма, так и работы Аль-Хорезми оставили наследие, которое «научило мир считать» и формировало будущие поколения ученых.

Организационные детали

Маршрут может быть неудобен для людей с ограниченной мобильностью или проблемами с опорно-двигательным аппаратом

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Дополнительные расходы