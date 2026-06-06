Исследовать Хиву через призму математики и архитектуры
На какую достопримечательность в Хиве ни посмотри — она напомнит о точных науках, апологетом которых был Аль-Хорезми. Вы погрузитесь в его историю и заметите, как гармонично переплетаются алгебра и архитектура. Узнаете, как один человек изменил способ, которым мы считаем и строим мир, и выясните, кем он был.
Описание экскурсии
Ата-Дарваза — величественные западные ворота Ичан-Калы, символ входа в исторический Хорезм. Вспомним, что именно здесь родились условия для будущих открытий Аль-Хорезми: город был перекрёстком торговли, науки и культуры.
Куня-Арк — ханская крепость и резиденция правителей. В подобных образовательных и административных центрах зарождалась необходимость в точных расчётах и алгебраических методах, которые позже разработал Аль-Хорезми.
Кальта-Минор — знаменитый незаконченный минарет. Пропорции, симметрия и расчёты основания показывают, как архитектура Хорезма требовала математических знаний, аналогичных тем, что Аль-Хорезми использовал в своих трудах.
Медресе Мухаммад Амин-хана — древняя школа с богатыми фасадами. Здесь обучали математике, астрономии и логике — дисциплинам, которые стали основой трудов Аль-Хорезми.
Джума-мечеть — памятник религиозной архитектуры. В расчётах направления на Мекку и времени молитв проявляются практические навыки математики, аналогичные тем, что применял Аль-Хорезми.
Ислам-Ходжа — самый высокий минарет Хивы с панорамой города. Подобные наблюдения и измерения высот, расстояний и пропорций напоминают методы, которыми Аль-Хорезми занимался в астрономии и геометрии.
Таш-Хаули — дворец ханов с внутренними двориками. Здесь налоговые и земельные расчёты требовали практических математических знаний — именно такие задачи решал Аль-Хорезми.
Мавзолей Пахлаван-Махмуда — как он сохраняет память о героях Хорезма, так и работы Аль-Хорезми оставили наследие, которое «научило мир считать» и формировало будущие поколения ученых.
Организационные детали
Маршрут может быть неудобен для людей с ограниченной мобильностью или проблемами с опорно-двигательным аппаратом
С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
Комплекс музеев Ичан-Калы — 250 000 сумов (~ $21) для взрослых, 125 000 сумов (~ $10,5) для школьников
Мавзолей Пахлавана Махмуда — 30 000 сумов (~ $2,5) за чел.
Подъём на минарет Ислам-Ходжи (по желанию) — 100 000 сумов (~ $3) за чел.
Можем сделать остановку на обед или кофе (согласуем перед началом экскурсии)
ежедневно в 09:30 и 15:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
$28
Дети до 12 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около крепости Ичан-Кала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30 и 15:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нафиса — ваша команда гидов в Хиве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 70 туристов
Мы — команда профессиональных гидов, предоставляющая экскурсионные услуги по всему Узбекистану. Наша цель — показать страну не только через известные достопримечательности, но и через её культуру, традиции, людей и живую читать дальшеуменьшить
историю.
Мы организуем индивидуальные и групповые экскурсии в Самарканде, Бухаре, Хиве, Ташкенте и других регионах страны. Наши маршруты охватывают памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО, древние города Великого шёлкового пути, архитектурные ансамбли, ремесленные мастерские и национальную кухню.
Наши гиды — лицензированные специалисты с большим опытом работы, владеющие несколькими иностранными языками. Мы умеем адаптировать экскурсии под интересы гостей, будь то история, архитектура, гастрономия или современная жизнь Узбекистана.
Мы ценим индивидуальный подход, комфорт и высокий уровень сервиса. Путешествуя с нами, вы открываете Узбекистан глубже — как страну с богатым прошлым и гостеприимным настоящим.
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