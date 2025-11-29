Безжалостный завоеватель, который уничтожал всё на своём пути? Или вдохновитель и лидер нации? Приглашаем разобраться на родине Амира Тимура — самого знаменитого и противоречивого персонажа истории Узбекистана.
Вы увидите усыпальницу полководца и выясните, действительно ли легендарное проклятие сыграло с ним злую шутку, или всё это лишь удачный PR ход.
Вы увидите усыпальницу полководца и выясните, действительно ли легендарное проклятие сыграло с ним злую шутку, или всё это лишь удачный PR ход.
Описание экскурсии
Плато Дьявола на высоте около 1800 метров
Всего в полутора часах езды от Самарканда находится одно из самых загадочных мест Узбекистана. Мы побродим среди причудливых каменных глыб, которые напоминают лица демонов, фигуры животных и древних языческих божеств.
Остановка у местного рынка и восточный обед в горах
Подразним аппетит ароматами горных трав, специй и сухофруктов на базаре, а затем разместимся на топчанах и насладимся традиционным шахрисабским блюдом — барашком из тандыра. И чаем с видом на горные пейзажи.
Главные достопримечательности Шахрисабза
- Руины дворца Аксарай — огромной резиденции Амира Темура. Чтобы представить, каким был этот грандиозный дворец, мы посетим галерею с точной масштабной копией и поговорим о его архитектуре и истории
- Мечеть Кок-Гумбаз, которую построил внук Тимура — учёный и астроном Мирзо Улугбек. Полюбуемся 700-летними платанами
- Мавзолеи и усыпальницы наставника Тимура, а также его старшего сына. Вы услышите о суфизме и его значении в жизни региона
- Склеп Амира Темура — место, где полководец должен был упокоиться. Однако склеп пуст — и вы узнаете, почему так произошло
А также по пути мы поговорим о современной жизни шахрисабзцев, местных обычаях и традициях.
Организационные детали
- Мы поедем на автомобиле Chevrolet Lacetti, Trecker, Captiva, Cobalt, Nexia Ravon 3 или аналогичного класса с кондиционером. По пути будем делать остановки
- Дорога из Самарканда в Шахрисабз займёт около 2 часов в одну сторону
- Рекомендуемый возраст 7+
- Дополнительно оплачиваются входные билеты и обед — $15–17 за чел. Пожалуйста, предупредите нас заранее, если вы предпочитаете вегетарианское меню
- Программу можно организовать для большего количества путешественников
- Экскурсию для вас проведу я или другой русскоговорящий гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Одил — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 880 туристов
Я родом из солнечного Узбекистана. С раннего детства увлекаюсь историей Самарканда. По образованию — историк. Более 28 лет проработал в сфере туризма. У меня дружная команда профессиональных гидов. Мы знаем историю и традиции нашей страны, и с удовольствием расскажем, как живут местные. Покажем свой любимый город и постараемся передать его дух и атмосферу, чтобы воспоминания ещё долго грели ваше сердце!
Входит в следующие категории Самарканда
Похожие экскурсии из Самарканда
Индивидуальная
до 4 чел.
Загадочный Шахрисабз и проклятие Тамерлана
Побывать на родине Тамерлана и раскрыть тайну, связанную с его гробницей
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Едем из Самарканда в Шахрисабз
Путешествие в Шахрисабз - это уникальная возможность прикоснуться к истории и культуре древнего мира. Посетите места, где жил великий Тамерлан
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
1 дек в 08:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Путешествие по следам Тамерлана: Шахрисабз и Плато Дьявола
Исследуйте древний Шахрисабз и загадочное Плато Дьявола, насладитесь красотой и историей Узбекистана
Начало: Место встречи уточняется с туристами
2 дек в 07:00
3 дек в 07:00
от $180 за человека