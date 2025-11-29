Безжалостный завоеватель, который уничтожал всё на своём пути? Или вдохновитель и лидер нации? Приглашаем разобраться на родине Амира Тимура — самого знаменитого и противоречивого персонажа истории Узбекистана. Вы увидите усыпальницу полководца и выясните, действительно ли легендарное проклятие сыграло с ним злую шутку, или всё это лишь удачный PR ход.

Описание экскурсии

Плато Дьявола на высоте около 1800 метров

Всего в полутора часах езды от Самарканда находится одно из самых загадочных мест Узбекистана. Мы побродим среди причудливых каменных глыб, которые напоминают лица демонов, фигуры животных и древних языческих божеств.

Остановка у местного рынка и восточный обед в горах

Подразним аппетит ароматами горных трав, специй и сухофруктов на базаре, а затем разместимся на топчанах и насладимся традиционным шахрисабским блюдом — барашком из тандыра. И чаем с видом на горные пейзажи.

Главные достопримечательности Шахрисабза

Руины дворца Аксарай — огромной резиденции Амира Темура. Чтобы представить, каким был этот грандиозный дворец, мы посетим галерею с точной масштабной копией и поговорим о его архитектуре и истории

— огромной резиденции Амира Темура. Чтобы представить, каким был этот грандиозный дворец, мы посетим галерею с точной масштабной копией и поговорим о его архитектуре и истории Мечеть Кок-Гумбаз , которую построил внук Тимура — учёный и астроном Мирзо Улугбек. Полюбуемся 700-летними платанами

, которую построил внук Тимура — учёный и астроном Мирзо Улугбек. Полюбуемся 700-летними платанами Мавзолеи и усыпальницы наставника Тимура, а также его старшего сына . Вы услышите о суфизме и его значении в жизни региона

. Вы услышите о суфизме и его значении в жизни региона Склеп Амира Темура — место, где полководец должен был упокоиться. Однако склеп пуст — и вы узнаете, почему так произошло

А также по пути мы поговорим о современной жизни шахрисабзцев, местных обычаях и традициях.

