Из Самарканда к величественным Семи озёрам Таджикистана — каждому из которых природа подарила уникальный цвет и характер! Исследуйте горную долину Хафткул, погрузитесь в историю древнего городища Саразм — памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсииПогрузитесь в атмосферу тайн и красоты таджикских гор! Мы перенесёмся к Семи озёрам, каждому из которых природа подарила уникальный цвет и характер.
- По дороге мы заглянем в древнее городище Саразм (IV–III тысячелетия до н. э.) – одного из древнейших поселений на территории Центральной Азии и первый памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО в Таджикистане. Через Саразм проходил Великий лазуритовый путь, который позже лег в основу знаменитого Шелкового пути. На территории городища сохранились руины дворцовых и культовых сооружений, здесь были найдены уникальные артефакты – например, украшения из драгоценных камней и морских раковин.
- Затем прибудем в горную долину Хафткул, где каскадом по долине реки Шинг, на высотах от 1598 м. до 2400 м, расположены семь необыкновенно живописных, разноцветных озер.
- Прибыв к Семи озерам, в первую очередь мы увидим небольшое озеро Нежигон, название которого на таджикском языке означает «ресницы». Затем идея Соя – «тень», Гушор – «бдительный», Нофин – «пуповинный», Хурдак – «малыш», Маргузор – «луг», Хазорчашма – «тысяча родников». И каждое название можно объяснить, кроме самого первого: почему озеро назвали ресницами – настоящая загадка. Воды озера Соя постоянно находятся в тени отвесных скал. На берегу Гушора раньше водилось много змей. Нофин - очень вытянутое озеро, похожее по форме на пуповину, и к тому же является центральным. Хурдак очень маленькое озеро и его можно обойти за пять минут. На дальнем краю Маргузора имеются живописные луга. А последнее озеро Хазорчашма питается водами множества ручьев, стекающих с окрестных гор.
Каждый День
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озёра:
- Нежигон
- Соя
- Гушор
- Нофин
- Хурдак
- Маргузор
- Хазорчашма
Что включено
- Услуги Гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Обед и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Регистан Самарканда
Завершение: Ваша Гостиница
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый День
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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