История и искусство Самарканда: 6 музеев за 1 день

Увидеть древние экспонаты и узнать о жизни самаркандских ученых и деятелей искусства

А вы знали, что Самарканд — один из древнейших городов мира? Основанный в 8 веке до н. э., он был ключевым пунктом Великого шелкового пути. А в Средневековье — важным научным центром всего Востока. Мы отправимся в неотъемлемую часть Самарканда — музеи.

Заглянем в живописный Краеведческий, в знаменитый Афрасиаб с его археологическими находками, в музей Улугбека и другие места, после которых у вас сложится полное представление об истории города.
История и искусство Самарканда: 6 музеев за 1 день
История и искусство Самарканда: 6 музеев за 1 день
История и искусство Самарканда: 6 музеев за 1 день
История и искусство Самарканда: 6 музеев за 1 день
История и искусство Самарканда: 6 музеев за 1 день
История и искусство Самарканда: 6 музеев за 1 день
История и искусство Самарканда: 6 музеев за 1 день
История и искусство Самарканда: 6 музеев за 1 день
История и искусство Самарканда: 6 музеев за 1 день
История и искусство Самарканда: 6 музеев за 1 день
История и искусство Самарканда: 6 музеев за 1 день
История и искусство Самарканда: 6 музеев за 1 день
История и искусство Самарканда: 6 музеев за 1 день
История и искусство Самарканда: 6 музеев за 1 день
История и искусство Самарканда: 6 музеев за 1 день
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Описание

Что вас ожидает

История и традиции в главных музеях города

Наследие прошлого — это не только впечатляющие архитектурные ансамбли Самарканда. Чтобы узнать, как развивался город и чем жил в прошлые тысячелетия, важно заглянуть в музеи. Вы увидите уникальные экспонаты, а я расскажу об истории, культуре, искусстве, религии и духовной жизни Самарканда.

Краеведческий музей. Находится в старинном особняке, которым владел богатый купец Абрам Калантаров. В нем вас ждут 2 отдела экспозиции, посвященных природе и истории города, а также красивейшие интерьеры.

Афрасиаб. Вы окунетесь в период с зарождения города и до его уничтожения татаро-монголами. Познакомитесь с завоеваниями Александра Македонского и зороастризмом. В зале археологии найдете старинные системы канализации, останки древних людей, оссуарии, украшения и многое другое. А также оцените остатки настенных росписей дворца 7 века.

Музей Улугбека. Здесь вы узнаете о жизни известного политика и ученого эпохи Средневековья. Улугбек развивал систему высшего образования, строил медресе и увлекался науками — его труды по астрономии переводились на латынь и становились пособиями в обсерваториях Европы.

Самаркандский государственный музей. Один из крупнейших в Узбекистане. Здесь собрано более 230 тысяч артефактов, среди которых бронзовый шлем воина 6 века до н. э., коллекция античных монет, буддийские скульптуры, зороастрийские оссуарии, расписные дворцовые панели и списки Корана 11 века.

Дом-музей Садриддина Айни. Посвящён жизни и творчеству известного таджикского и узбекского писателя 20 века. Вы пройдете по комнатам, где жил и творил литератор, и погрузитесь в среднеазиатский быт советских времен.

Арт-галерея «Счастливая птица». Вы окажетесь в бывшем караван-сарае и полюбуетесь роскошными коврами ручной работы, национальной одеждой, керамикой, узорами сюзане и другими любопытными вещами.

При желании, чтобы усвоить всю информацию и передохнуть, сделаем остановку на обед или чай в одном из заведений восточной или европейской кухни на ваш выбор.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Я встречу вас на вокзале/в аэропорту/у отеля
  • Экскурсия авто-пешеходная (транспорт входит в стоимость)

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в музеи — 10-12$ с человека за все музеи
  • По желанию обед или перекус в кафе или ресторане

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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