А вы знали, что Самарканд — один из древнейших городов мира? Основанный в 8 веке до н. э., он был ключевым пунктом Великого шелкового пути. А в Средневековье — важным научным центром всего Востока. Мы отправимся в неотъемлемую часть Самарканда — музеи. Заглянем в живописный Краеведческий, в знаменитый Афрасиаб с его археологическими находками, в музей Улугбека и другие места, после которых у вас сложится полное представление об истории города.

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Описание

Что вас ожидает

История и традиции в главных музеях города

Наследие прошлого — это не только впечатляющие архитектурные ансамбли Самарканда. Чтобы узнать, как развивался город и чем жил в прошлые тысячелетия, важно заглянуть в музеи. Вы увидите уникальные экспонаты, а я расскажу об истории, культуре, искусстве, религии и духовной жизни Самарканда.

Краеведческий музей. Находится в старинном особняке, которым владел богатый купец Абрам Калантаров. В нем вас ждут 2 отдела экспозиции, посвященных природе и истории города, а также красивейшие интерьеры.

Афрасиаб. Вы окунетесь в период с зарождения города и до его уничтожения татаро-монголами. Познакомитесь с завоеваниями Александра Македонского и зороастризмом. В зале археологии найдете старинные системы канализации, останки древних людей, оссуарии, украшения и многое другое. А также оцените остатки настенных росписей дворца 7 века.

Музей Улугбека. Здесь вы узнаете о жизни известного политика и ученого эпохи Средневековья. Улугбек развивал систему высшего образования, строил медресе и увлекался науками — его труды по астрономии переводились на латынь и становились пособиями в обсерваториях Европы.

Самаркандский государственный музей. Один из крупнейших в Узбекистане. Здесь собрано более 230 тысяч артефактов, среди которых бронзовый шлем воина 6 века до н. э., коллекция античных монет, буддийские скульптуры, зороастрийские оссуарии, расписные дворцовые панели и списки Корана 11 века.

Дом-музей Садриддина Айни. Посвящён жизни и творчеству известного таджикского и узбекского писателя 20 века. Вы пройдете по комнатам, где жил и творил литератор, и погрузитесь в среднеазиатский быт советских времен.

Арт-галерея «Счастливая птица». Вы окажетесь в бывшем караван-сарае и полюбуетесь роскошными коврами ручной работы, национальной одеждой, керамикой, узорами сюзане и другими любопытными вещами.

При желании, чтобы усвоить всю информацию и передохнуть, сделаем остановку на обед или чай в одном из заведений восточной или европейской кухни на ваш выбор.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Я встречу вас на вокзале/в аэропорту/у отеля

Экскурсия авто-пешеходная (транспорт входит в стоимость)

Дополнительные расходы