Мои заказы

Из Самарканда в древнюю Бухару на весь день

Увидеть главные символы священного города, понять его историю и почувствовать атмосферу
Мы организуем для вас поездку в один из самых древних и живописных городов Центральной Азии — Бухару.

И познакомим с местами, через которые веками проходил Великий шёлковый путь, а также центрами исламской культуры, науки и торговли.

Среди мечетей, медресе, караван-сараев и торговых куполов вы почувствуете ритм Востока и связь прошлого с настоящим.
4.9
8 отзывов
Из Самарканда в древнюю Бухару на весь день
Из Самарканда в древнюю Бухару на весь день
Из Самарканда в древнюю Бухару на весь день

Описание экскурсии

Дорога из Самарканда займёт около 4–4,5 часов и пройдёт по историческому направлению Великого шёлкового пути. Водитель в пути поможет настроиться на встречу с городом, а гид в Бухаре — познакомит с городом.

Вас ждёт пешеходная экскурсия по историческому центру Бухары:

  • начнём с ансамбля Ляби-Хауз и площади с прудом 17 века
  • обсудим историю медресе Кукельдаш и городские легенды
  • рассмотрим медресе Надира Диванбеги с редкими для исламской архитектуры сюжетами
  • пройдём через торговые купола 16 века с действующими лавками ремесленников
  • осмотрим ансамбль Боло-Хауз с резными колоннами
  • подойдём к крепости Арк — бывшей резиденции бухарских эмиров
  • посетим комплекс Пой-Калян с минаретом, мечетью и медресе Мири Араб
  • завершим маршрут по городу у ансамбля Кош-медресе, где сравним архитектуру разных эпох

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Самарканда
12:30 — прибытие в Бухару
12:30–15:30 — экскурсия по историческому центру с гидом
15:30–16:30 — свободное время, обед, прогулки, покупки
16:30–17:30 — продолжение экскурсии, ансамбль Пой-Калян и Кош-медресе
18:30 — отправление в Самарканд
22:30 — прибытие в город

Организационные детали

  • Входные билеты ($10–15 с чел.) и обед (от $10 с чел.) оплачиваются дополнительно
  • В пути с вами будет один из водителей нашей команды
  • Экскурсию в Бухаре проведёт один из наших гидов

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сиявуш
Сиявуш — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 1471 туриста
Я собрал дружную команду, чтобы проводить для вас интересные экскурсии — на узбекском и русском языках. Очень любим свою страну, знаем о ней много интересного и с радостью знакомим с ней гостей. С нетерпением ждём встречи с вами.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
1
3
2
1
М
Потрясающая по насыщенности и информативности экскурсия! Огромное спасибо за индивидуальный подход гида Дании, ведь одна из экскурсанток - инвалид. Но мы получили незабываемые впечатления и остались очень довольны своей поездкой
читать дальшеуменьшить

в древнюю Бухару!!! Мы увидели и узнали, даже больше, чем планировали!!! Спасибо за эту сказочную экскурсию!!! Отдельное спасибо водителю, который не смотря на позднее время довез нас прямо до входа нашего гостевого дома!!! И весь длительный путь с ним было очень комфортно и безопасно!!! Всем рекомендую этот тур одного дня!!!

Потрясающая по насыщенности и информативности экскурсия! Огромное спасибо за индивидуальный подход гида Дании, ведь одна из
Потрясающая по насыщенности и информативности экскурсия! Огромное спасибо за индивидуальный подход гида Дании, ведь одна из
Потрясающая по насыщенности и информативности экскурсия! Огромное спасибо за индивидуальный подход гида Дании, ведь одна из
Потрясающая по насыщенности и информативности экскурсия! Огромное спасибо за индивидуальный подход гида Дании, ведь одна из
Вам был полезен этот отзыв?
Виктория
Экскурсия по Бухаре с гидом Дилорой оставила самые тёплые и яркие впечатления. С первых минут чувствуется её любовь к городу и глубокие знания истории. Маршрут был продуман до мелочей —
читать дальшеуменьшить

мы посетили как известные достопримечательности, так и уютные уголки. Особенно понравилось, что Дилора учитывала наш темп, отвечала на все вопросы и делилась интересными деталями о культуре, традициях и жизни местных жителей. В конце экскурсии нам посоветовали ну очень вкусное место с гостеприимным владельцем из котрого не хотелось уходить) Отдельное спасибо водителю, хоть дорога и была долгой, отвез и привез нас в целости и сохранности. Единственное, что хотелось бы улучшить, это транспорт, вернее его вместительность, нас было 4 и было тесно, в остальном спасибо за организацию!)

Экскурсия по Бухаре с гидом Дилорой оставила самые тёплые и яркие впечатления. С первых минут чувствуется
Экскурсия по Бухаре с гидом Дилорой оставила самые тёплые и яркие впечатления. С первых минут чувствуется
Экскурсия по Бухаре с гидом Дилорой оставила самые тёплые и яркие впечатления. С первых минут чувствуется
Экскурсия по Бухаре с гидом Дилорой оставила самые тёплые и яркие впечатления. С первых минут чувствуется
Экскурсия по Бухаре с гидом Дилорой оставила самые тёплые и яркие впечатления. С первых минут чувствуется
Экскурсия по Бухаре с гидом Дилорой оставила самые тёплые и яркие впечатления. С первых минут чувствуется
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Замечательная, запоминающаяся экскурсия! Бухара-прекрасна!!! Дорога конечно долгая,но экскурсия того стоит. Большое спасибо Сиявушу, он пошел на встречу нашей ситуации (нужно быстро было поменять дату экскурсии,нашёл нам и водителя и гида)Очень
читать дальшеуменьшить

понравился водитель, Фуркат-очень быстро доставила нас до Бухары. Гид(не помню имя)- интересно рассказывал и сам в общении оказался очень приятным молодым человеком. Обязательно будем у вас еще бронировать экскурсии если окажемся ещё раз в Узбекистане.

Замечательная, запоминающаяся экскурсия! Бухара-прекрасна!!! Дорога конечно долгая,но экскурсия того стоит. Большое спасибо Сиявушу, он пошел на
Замечательная, запоминающаяся экскурсия! Бухара-прекрасна!!! Дорога конечно долгая,но экскурсия того стоит. Большое спасибо Сиявушу, он пошел на
Замечательная, запоминающаяся экскурсия! Бухара-прекрасна!!! Дорога конечно долгая,но экскурсия того стоит. Большое спасибо Сиявушу, он пошел на
Замечательная, запоминающаяся экскурсия! Бухара-прекрасна!!! Дорога конечно долгая,но экскурсия того стоит. Большое спасибо Сиявушу, он пошел на
Замечательная, запоминающаяся экскурсия! Бухара-прекрасна!!! Дорога конечно долгая,но экскурсия того стоит. Большое спасибо Сиявушу, он пошел на
Замечательная, запоминающаяся экскурсия! Бухара-прекрасна!!! Дорога конечно долгая,но экскурсия того стоит. Большое спасибо Сиявушу, он пошел на
Замечательная, запоминающаяся экскурсия! Бухара-прекрасна!!! Дорога конечно долгая,но экскурсия того стоит. Большое спасибо Сиявушу, он пошел на
Замечательная, запоминающаяся экскурсия! Бухара-прекрасна!!! Дорога конечно долгая,но экскурсия того стоит. Большое спасибо Сиявушу, он пошел на
Вам был полезен этот отзыв?
Алина
Путь, конечно, неблизкий, но прошёл вполне комфортно. Водитель отзывался на все наши пожелания. Гид Дилора встретила нас в Бухаре. Очень понравилось, что гид ориентируется на интересы группы и строит маршрут, подстраиваясь под уровень группы. Рассказала очень много интересной информации и даже больше. Хорошая речь и доступность. Программа вся была выполнена на 100%. Спасибо за четкую организацию поездки☺️
Путь, конечно, неблизкий, но прошёл вполне комфортно. Водитель отзывался на все наши пожелания. Гид Дилора встретила
Путь, конечно, неблизкий, но прошёл вполне комфортно. Водитель отзывался на все наши пожелания. Гид Дилора встретила
Путь, конечно, неблизкий, но прошёл вполне комфортно. Водитель отзывался на все наши пожелания. Гид Дилора встретила
Путь, конечно, неблизкий, но прошёл вполне комфортно. Водитель отзывался на все наши пожелания. Гид Дилора встретила
Путь, конечно, неблизкий, но прошёл вполне комфортно. Водитель отзывался на все наши пожелания. Гид Дилора встретила
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Совершили сегодня путешествие из Самарканда в восточную сказку, Бухару. Хочу поблагодарить водителя Фурката за нашу безопасную телепортацию туда и обратно и гида Олесю, во всем чувствуется любовь к своему городу,
читать дальшеуменьшить

истории и уважение к клиентам! Если хотите увидеть не только открыточные виды, но и узнать о быте бухарцев, заглянуть в синагогу, баню, караван сарай, узнать все о ремеслах- это тот самый экскурсовод! Спасибо за незабываемый день и массу впечатлений в копилку! ♥️

Вам был полезен этот отзыв?
Олег
«Бухара превзошла все ожидания! Это не просто город с тысячелетней историей, это настоящий портал в прошлое, который при этом остаётся очень уютным и живым. Медресе, минареты и старые улочки создают
читать дальшеуменьшить

невероятную атмосферу — её нужно чувствовать, а не просто видеть на фото

Но главное богатство Бухары (помимо архитектуры) — это люди. Огромное спасибо нашему гиду Олеси! нашему водителю Фуркату,доставил до дома раньше времени!

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Самарканда

Похожие экскурсии на «Из Самарканда в древнюю Бухару на весь день»

Из Самарканда в Бухару за 1 день
На машине
13 часов
31 отзыв
Индивидуальная
Из Самарканда в Бухару за 1 день
Посетить визитные карточки древнего города и прикоснуться к его истории на душевной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $400 за человека
Из Самарканда в Бухару - на скоростном поезде «Афросиаб»
На поезде
10 часов
12 отзывов
Индивидуальная
Из Самарканда в Бухару - на скоростном поезде «Афросиаб»
Погрузиться в историю и колорит одного из древнейших городов Центральной Азии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $160 за человека
Из Самарканда в Бухару: однодневное путешествие на скоростном поезде и авто
На машине
На поезде
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
Из Самарканда в Бухару: однодневное путешествие на скоростном поезде и авто
Погрузитесь в атмосферу древнего Востока: скоростной поезд, исторические памятники, базары специй и национальная кухня. Всё это в одном туре
Сегодня в 09:00
Завтра в 00:00
от $390 за человека
Дорога сквозь историю: однодневная поездка из Самарканда в Бухару
На машине
12 часов
-
20%
2 отзыва
Индивидуальная
Дорога сквозь историю: однодневная поездка из Самарканда в Бухару
Через родину Темура - древний Шахрисабз и перевал Тахтакорача
Начало: По вашему адресу
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:00
от $230$287 за человека
У нас ещё много экскурсий в Самарканде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Самарканде
от $230 за экскурсию