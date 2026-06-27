Мы организуем для вас поездку в один из самых древних и живописных городов Центральной Азии — Бухару. И познакомим с местами, через которые веками проходил Великий шёлковый путь, а также центрами исламской культуры, науки и торговли. Среди мечетей, медресе, караван-сараев и торговых куполов вы почувствуете ритм Востока и связь прошлого с настоящим.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дорога из Самарканда займёт около 4–4,5 часов и пройдёт по историческому направлению Великого шёлкового пути. Водитель в пути поможет настроиться на встречу с городом, а гид в Бухаре — познакомит с городом.

Вас ждёт пешеходная экскурсия по историческому центру Бухары:

начнём с ансамбля Ляби-Хауз и площади с прудом 17 века

и площади с прудом 17 века обсудим историю медресе Кукельдаш и городские легенды

и городские легенды рассмотрим медресе Надира Диванбеги с редкими для исламской архитектуры сюжетами

с редкими для исламской архитектуры сюжетами пройдём через торговые купола 16 века с действующими лавками ремесленников

осмотрим ансамбль Боло-Хауз с резными колоннами

с резными колоннами подойдём к крепости Арк — бывшей резиденции бухарских эмиров

посетим комплекс Пой-Калян с минаретом, мечетью и медресе Мири Араб

с минаретом, мечетью и медресе Мири Араб завершим маршрут по городу у ансамбля Кош-медресе, где сравним архитектуру разных эпох

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Самарканда

12:30 — прибытие в Бухару

12:30–15:30 — экскурсия по историческому центру с гидом

15:30–16:30 — свободное время, обед, прогулки, покупки

16:30–17:30 — продолжение экскурсии, ансамбль Пой-Калян и Кош-медресе

18:30 — отправление в Самарканд

22:30 — прибытие в город

Организационные детали