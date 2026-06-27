Мы организуем для вас поездку в один из самых древних и живописных городов Центральной Азии — Бухару.
И познакомим с местами, через которые веками проходил Великий шёлковый путь, а также центрами исламской культуры, науки и торговли.
Среди мечетей, медресе, караван-сараев и торговых куполов вы почувствуете ритм Востока и связь прошлого с настоящим.
И познакомим с местами, через которые веками проходил Великий шёлковый путь, а также центрами исламской культуры, науки и торговли.
Среди мечетей, медресе, караван-сараев и торговых куполов вы почувствуете ритм Востока и связь прошлого с настоящим.
Описание экскурсии
Дорога из Самарканда займёт около 4–4,5 часов и пройдёт по историческому направлению Великого шёлкового пути. Водитель в пути поможет настроиться на встречу с городом, а гид в Бухаре — познакомит с городом.
Вас ждёт пешеходная экскурсия по историческому центру Бухары:
- начнём с ансамбля Ляби-Хауз и площади с прудом 17 века
- обсудим историю медресе Кукельдаш и городские легенды
- рассмотрим медресе Надира Диванбеги с редкими для исламской архитектуры сюжетами
- пройдём через торговые купола 16 века с действующими лавками ремесленников
- осмотрим ансамбль Боло-Хауз с резными колоннами
- подойдём к крепости Арк — бывшей резиденции бухарских эмиров
- посетим комплекс Пой-Калян с минаретом, мечетью и медресе Мири Араб
- завершим маршрут по городу у ансамбля Кош-медресе, где сравним архитектуру разных эпох
Примерный тайминг
8:00 — выезд из Самарканда
12:30 — прибытие в Бухару
12:30–15:30 — экскурсия по историческому центру с гидом
15:30–16:30 — свободное время, обед, прогулки, покупки
16:30–17:30 — продолжение экскурсии, ансамбль Пой-Калян и Кош-медресе
18:30 — отправление в Самарканд
22:30 — прибытие в город
Организационные детали
- Входные билеты ($10–15 с чел.) и обед (от $10 с чел.) оплачиваются дополнительно
- В пути с вами будет один из водителей нашей команды
- Экскурсию в Бухаре проведёт один из наших гидов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сиявуш — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 1471 туриста
Я собрал дружную команду, чтобы проводить для вас интересные экскурсии — на узбекском и русском языках. Очень любим свою страну, знаем о ней много интересного и с радостью знакомим с ней гостей. С нетерпением ждём встречи с вами.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Потрясающая по насыщенности и информативности экскурсия! Огромное спасибо за индивидуальный подход гида Дании, ведь одна из экскурсанток - инвалид. Но мы получили незабываемые впечатления и остались очень довольны своей поездкой
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Экскурсия по Бухаре с гидом Дилорой оставила самые тёплые и яркие впечатления. С первых минут чувствуется её любовь к городу и глубокие знания истории. Маршрут был продуман до мелочей —
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Замечательная, запоминающаяся экскурсия! Бухара-прекрасна!!! Дорога конечно долгая,но экскурсия того стоит. Большое спасибо Сиявушу, он пошел на встречу нашей ситуации (нужно быстро было поменять дату экскурсии,нашёл нам и водителя и гида)Очень
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Путь, конечно, неблизкий, но прошёл вполне комфортно. Водитель отзывался на все наши пожелания. Гид Дилора встретила нас в Бухаре. Очень понравилось, что гид ориентируется на интересы группы и строит маршрут, подстраиваясь под уровень группы. Рассказала очень много интересной информации и даже больше. Хорошая речь и доступность. Программа вся была выполнена на 100%. Спасибо за четкую организацию поездки☺️
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Н
Совершили сегодня путешествие из Самарканда в восточную сказку, Бухару. Хочу поблагодарить водителя Фурката за нашу безопасную телепортацию туда и обратно и гида Олесю, во всем чувствуется любовь к своему городу,
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«Бухара превзошла все ожидания! Это не просто город с тысячелетней историей, это настоящий портал в прошлое, который при этом остаётся очень уютным и живым. Медресе, минареты и старые улочки создают
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