Бухара – экскурсии в Самарканде

Найдено 5 экскурсий в категории «Бухара» в Самарканде на русском языке, цены от €157, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Самарканда - в Бухару: секреты Великого шёлкового пути
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Из Самарканда - в Бухару: секреты Великого шёлкового пути
Проехать по следам торговых караванов и побывать в самом древнем городе Узбекистана
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
400 за всё до 4 чел.
Из Самарканда в Бухару за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
8 отзывов
Из Самарканда в Бухару: путешествие через века за один день
Погрузитесь в великолепие Бухары: от величественных медресе до исторических крепостей. Путешествие на комфортабельном автомобиле с личным гидом
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
399360 за всё до 4 чел.
Из Самарканда в Бухару - на скоростном поезде (билеты включены)
🚉 На поезде
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Из Самарканда в Бухару - на скоростном поезде (билеты включены)
Осмотреть древние мечети и медресе, познакомиться с историей города и ощутить его особый дух
Начало: на вокзале в Бухаре
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 165157 за всё до 10 чел.
Путешествие в Бухару (билеты на скоростной поезд включены)
🚶 Пешая
🚉 На поезде
Индивидуальная
6 часов
Путешествие в Бухару (билеты на скоростной поезд включены)
Отправиться из Самарканда в один из древнейших городов Средней Азии и изучить его на авто с гидом
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 190 за всё до 10 чел.
Из Самарканда в Бухару: однодневное путешествие на скоростном поезде и авто
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
11 часов
Из Самарканда в Бухару: однодневное путешествие на скоростном поезде и авто
Погрузиться в настоящую восточную сказку среди главных достопримечательностей Бухары
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
от 300 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    Из Самарканда в Бухару за 1 день
    Спасибо Шохруху за экскурсию, классно проведёный день, узнали и увидели много нового и интересного. Советую всем.
  • С
    Светлана
    31 мая 2024
    Из Самарканда в Бухару - на скоростном поезде (билеты включены)
    Экскурсия очень понравилась! Большое спасибо гиду Мадине!! Рекомендую на 100%
  • н
    наталья
    26 мая 2024
    Из Самарканда в Бухару за 1 день
    Индивидуальная экскурсия это круто, а ещё и с русскоговорящим профессиональным гидом это вообще 🔥. Рекомендуем всем на 200%. Бухара поразила своей
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    древностью и самобытностью, кажется, что ты словно мультяшный Аладдин перемещаешься в волшебную Аграбу. Здесь как нигде ощущается колорит востока, но не красивых и богато украшенных зданий, а обычного городка с жителями и жилыми постройками. Площадь Ляби-Хауз, торговые купола, которые когда-то они были важнейшей точкой на карте Великого Шелкового пути, медресе, мечети, крепость Арк, ансамбль Пои — Калян, дворец эмира, все это и многое другое завораживает своей красотой. Шохрух провел нас не просто по туристическим тропам, мы прогулялись по узким улочкам, по кварталам бухарских евреев, где в каждом доме, каждой входной двери чувствуется душа востока. Прямо в черте города ведутся археологические раскопки. Культурный слой уходит вниз на несколько метров и открывает остатки старого города с его банями и другими постройками. Бухара - город-ремесленников. Нигде больше я не встречала такого разнообразия промыслов. На рынках продают изделия с чеканкой, эмалью, выкованные, живопись, тканные, войлочные, из дерева, ювелирные, керамика и многое-многое другое. Только с таким опытным гидом можно по настоящему и полностью окунуться в атмосферу вокруг. Юмор, харизма, энергетика все это есть у Шохруха)) Спасибо Вам за великолепную экскурсию в город Бухара, это было восхитительно!

  • I
    Igor
    17 мая 2024
    Из Самарканда - в Бухару: секреты Великого шёлкового пути
    Сначала о минусах: Мы выбрали такой вариант поездки из Самарканда в Бухару на машине, потому что билеты на поезд раскупили задолго
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    до нашей поездки в Узбекистан. Ехать в одну сторону - аж 4 часа, но уж очень хотелось посмотреть Бухару. Если есть возможность - езжайте на поезде или останьтесь в Бухаре хотя бы на ночь! В общем, у нас других вариантов не было. Шерзод отвез нас на своей машине туда и обратно, плюс провел экскурсию по Цитадели Арк и нескольким знаковым объектам. Она заняла около двух с половиной часов, что конечно очень мало. Больше ничего не успели с учетом времени в пути. Но хоть так… Скажу честно, Шерзод - неплохой гид, хоть, наверное, не самый лучший в мире. НО! И ЭТО ВАЖНО! Посещение новой страны для вдумчивых туристов - это не только программные достопримечательности, но и погружение в культуру, традиции, быт, попытка понять менталитет местных жителей… И вот здесь Шерзоду не было равных! БОльшую часть пути он рассказывал нам о том, как живут в Узбекистане люди, чем дышат, как растят детей, создают семьи, работают, отдыхают и много такого, о чем ни на каких экскурсиях не узнаешь! Нам показалось это очень ценным. Мы с удовольствием общались с Шерзодом несколько часов подряд, задавали вопросы, удивлялись, смеялись и сравнивали нашу жизнь и их…"Вишенкой на торте" стал рыбный ресторан (скорее кафешка) по дороге назад. Это нетуристическое место, туда ходят местные. Скажу я вам, такой вкусной рыбы мы ели очень давно! Так что спасибо большое, нам понравилось!

  • Н
    Нина
    30 апреля 2024
    Из Самарканда в Бухару за 1 день
    Наше однодневное путешествие в Бухару с гидом по имени Шохрух было увлекательным. Молодой и обаятельный интеллектуал очаровал нас с первых минут. Огромная база данных, хорошая,грамотная речь, тактичное отношение и большое терпение. Многочасовая экскурсия была прекрасна. Спасибо ему большое!
  • О
    Олег
    2 апреля 2024
    Из Самарканда - в Бухару: секреты Великого шёлкового пути
    Отличная экскурсия, путешествие было хоть и долгим, но пролетело, как один миг. Шерзод интересно все рассказывает на хорошем русском языке. При этом помогает в общении в различных местах. Очень все советую данную экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Бухара»

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  4. Путешествие в Бухару (билеты на скоростной поезд включены)
  5. Из Самарканда в Бухару: однодневное путешествие на скоростном поезде и авто
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  4. Некрополь Шахи Зинда
  5. Сиабский Базар
  6. Восточный базар
  7. Обсерватория Улугбека
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июне 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Бухара" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 157 до 400 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Бухара», 11 ⭐ отзывов, цены от €157. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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