1 чел.
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Индивидуальная
12 часов
Из Самарканда - в Бухару: секреты Великого шёлкового пути
Проехать по следам торговых караванов и побывать в самом древнем городе Узбекистана
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Сегодня в 09:00
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€400 за всё до 4 чел.
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10%
Индивидуальная
13 часов
Из Самарканда в Бухару: путешествие через века за один день
Погрузитесь в великолепие Бухары: от величественных медресе до исторических крепостей. Путешествие на комфортабельном автомобиле с личным гидом
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
399€360 за всё до 4 чел.
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5%
Индивидуальная
4 часа
Из Самарканда в Бухару - на скоростном поезде (билеты включены)
Осмотреть древние мечети и медресе, познакомиться с историей города и ощутить его особый дух
Начало: на вокзале в Бухаре
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 165€157 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие в Бухару (билеты на скоростной поезд включены)
Отправиться из Самарканда в один из древнейших городов Средней Азии и изучить его на авто с гидом
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €190 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
11 часов
Из Самарканда в Бухару: однодневное путешествие на скоростном поезде и авто
Погрузиться в настоящую восточную сказку среди главных достопримечательностей Бухары
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
от €300 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия3 июня 2024Спасибо Шохруху за экскурсию, классно проведёный день, узнали и увидели много нового и интересного. Советую всем.
- ССветлана31 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Большое спасибо гиду Мадине!! Рекомендую на 100%
- ннаталья26 мая 2024Индивидуальная экскурсия это круто, а ещё и с русскоговорящим профессиональным гидом это вообще 🔥. Рекомендуем всем на 200%. Бухара поразила своей
- IIgor17 мая 2024Сначала о минусах: Мы выбрали такой вариант поездки из Самарканда в Бухару на машине, потому что билеты на поезд раскупили задолго
- ННина30 апреля 2024Наше однодневное путешествие в Бухару с гидом по имени Шохрух было увлекательным. Молодой и обаятельный интеллектуал очаровал нас с первых минут. Огромная база данных, хорошая,грамотная речь, тактичное отношение и большое терпение. Многочасовая экскурсия была прекрасна. Спасибо ему большое!
- ООлег2 апреля 2024Отличная экскурсия, путешествие было хоть и долгим, но пролетело, как один миг. Шерзод интересно все рассказывает на хорошем русском языке. При этом помогает в общении в различных местах. Очень все советую данную экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Бухара»
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