Из Самарканда в Бухару за 1 день

Посетить визитные карточки древнего города и прикоснуться к его истории на душевной экскурсии

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На комфортном современном автомобиле мы отправимся в прекрасную Бухару! Вы увидите самые знаменитые мечети и медресе священного города, неприступную крепость Арк и 47-метровый минарет Калян, словно маяк направлявший в древности торговые караваны и паломников. Я поделюсь многовековой историей Бухары и расшифрую особенности её архитектуры.
Из Самарканда в Бухару за 1 день
Из Самарканда в Бухару за 1 день
Из Самарканда в Бухару за 1 день
Из Самарканда в Бухару за 1 день
Из Самарканда в Бухару за 1 день
Из Самарканда в Бухару за 1 день
Из Самарканда в Бухару за 1 день
Из Самарканда в Бухару за 1 день
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы увидите главные достопримечательности Бухары:

  • Ляби-Хауз. Центральная площадь, где я покажу вам старинные мечети, медресе и водоём, спасающий от жары жителей пустыни.
  • Мечеть Магоки-Аттори. Вы увидите средневековую колонно-купольную мечеть и узнаете, чем она притягивает археологов.
  • Торговые купола. В 16 веке Бухара стала столицей ханства: её наполонили оживлённые базары и ремесленные лавки. Их торговые купола дошли до наших дней!
  • Минарет Калян. Самое узнаваемое и фотографируемое место Бухары. Почему — узнаете на экскурсии.
  • Медресе Улугбека и Абдулазиз-хана. Медресе-близнецы, в одном из которых сохранилось легендарное гнездо аиста, насчитывающее более двух веков.
  • Крепость Арк. Вы увидите величественную цитадель, защищавшую город с 4 века до н. э. Я поделюсь её богатой историей.
  • Мавзолей Саманидов. Мы посетим фамильную усыпальницу правителей династии Саманидов и расшифруем её архитектурные особенности.

Кроме того, я покажу вам медресе Чор-Минор, мечеть Боло-Хауз и дворец Ситораи Мохи Хоса — летнюю резиденцию последнего эмира Бухары.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на новом кроссовере с кондиционером Chevrolet Tracker 2020 г. в.
  • Время в пути в одну сторону — 4 часа
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно. Их общая стоимость — около 15$ c человека.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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