Из Самарканда - в священную рощу Чор-Чинор

Прогулка под сенью тысячелетних платанов, где сливаются воедино природа, легенды и вера
Это путешествие — возможность замедлиться, вдохнуть горный воздух и почувствовать себя частью великой истории. Вы увидите древние платаны — символы вечной жизни и мудрости, что питаются священной водой. Ощутите особую энергетику этой земли. И узнаете, правда ли люди находят здесь то, что ищут — вдохновение, исцеление и внутренний покой.
Описание экскурсии

Что вас ожидает

Из Самарканда едем в Ургут — город у подножия гор, где скрыта таинственная роща Чор Чинор.

Вы увидите:

  • четыре легендарных платана — им более 1000 лет и они символизируют саму вечность
  • уникальный платан, внутри которого когда-то было маленькое медресе
  • священный источник с целительными свойствами — люди приходят сюда напиться, умыться или просто коснуться ладонями воды
  • небольшой мавзолей и мечеть
  • места для отдыха и размышлений под сенью деревьев, пропитанных историей

И узнаете:

  • почему Ургут веками оставался центром ремёсел, веры и древних традиций
  • как выросли платаны, посаженные праведниками, и почему сюда приходят за умиротворением
  • какие чудеса происходили на этой земле

По желанию остановимся в чайхане, где подают плов, самсу, лепёшки и зелёный чай.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на седанах, минивэнах или микроавтобусах (зависит от количества участников)
  • Дополнительные расходы: вход в комплекс Чор-Чинор — $3–5 за чел. обед в чайхане — по желанию
  • Путь в одну сторону занимает около 1 ч
  • Если вам будут нужны детские кресла, сообщите заранее
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 25. Детали уточняйте в переписке
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Муксин
Муксин — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 2361 туриста
Я представляю дружную команду гидов в Узбекистане. Все мы обладаем глубокими знаниями в области истории, культуры и достопримечательностей страны. Наша цель — создать незабываемый опыт для путешественников, сделать каждую поездку комфортной и запоминающейся.

Отзывы и рейтинг

В
Виктор
26 ноя 2025
Гид нормальный. Сама экскурсия не стоит тех денег. Рассказывать там нечего. Дешевле заказть яндекс такси туда и обратно с ожиданием. Пройтись по саду огромных чинар - да и вся экскурсия.
К
Константин
22 окт 2025
Поездка из Самарканда в Ургут и Чор-Чинор получилась просто замечательной. Атмосфера там особенная — тишина, горный воздух и огромные старые платаны создают чувство спокойствия и силы. Всё прошло легко и уютно, спасибо за отличную организацию поездки!
К
Ким
18 окт 2025
Превосходная поездка в сопровождении Амира. Отличный способ перезагрузиться и отвлечься от исторических сооружений. Рекомендуем

