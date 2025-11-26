Это путешествие — возможность замедлиться, вдохнуть горный воздух и почувствовать себя частью великой истории. Вы увидите древние платаны — символы вечной жизни и мудрости, что питаются священной водой. Ощутите особую энергетику этой земли. И узнаете, правда ли люди находят здесь то, что ищут — вдохновение, исцеление и внутренний покой.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Из Самарканда едем в Ургут — город у подножия гор, где скрыта таинственная роща Чор Чинор.
Вы увидите:
- четыре легендарных платана — им более 1000 лет и они символизируют саму вечность
- уникальный платан, внутри которого когда-то было маленькое медресе
- священный источник с целительными свойствами — люди приходят сюда напиться, умыться или просто коснуться ладонями воды
- небольшой мавзолей и мечеть
- места для отдыха и размышлений под сенью деревьев, пропитанных историей
И узнаете:
- почему Ургут веками оставался центром ремёсел, веры и древних традиций
- как выросли платаны, посаженные праведниками, и почему сюда приходят за умиротворением
- какие чудеса происходили на этой земле
По желанию остановимся в чайхане, где подают плов, самсу, лепёшки и зелёный чай.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на седанах, минивэнах или микроавтобусах (зависит от количества участников)
- Дополнительные расходы: вход в комплекс Чор-Чинор — $3–5 за чел. обед в чайхане — по желанию
- Путь в одну сторону занимает около 1 ч
- Если вам будут нужны детские кресла, сообщите заранее
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 25. Детали уточняйте в переписке
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Муксин — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 2361 туриста
Я представляю дружную команду гидов в Узбекистане. Все мы обладаем глубокими знаниями в области истории, культуры и достопримечательностей страны. Наша цель — создать незабываемый опыт для путешественников, сделать каждую поездку комфортной и запоминающейся.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктор
26 ноя 2025
Гид нормальный. Сама экскурсия не стоит тех денег. Рассказывать там нечего. Дешевле заказть яндекс такси туда и обратно с ожиданием. Пройтись по саду огромных чинар - да и вся экскурсия.
К
Константин
22 окт 2025
Поездка из Самарканда в Ургут и Чор-Чинор получилась просто замечательной. Атмосфера там особенная — тишина, горный воздух и огромные старые платаны создают чувство спокойствия и силы. Всё прошло легко и уютно, спасибо за отличную организацию поездки!
К
Ким
18 окт 2025
Превосходная поездка в сопровождении Амира. Отличный способ перезагрузиться и отвлечься от исторических сооружений. Рекомендуем
