Секреты настоящего плова перестанут быть секретами — опытный ошпаз раскроет их для вас.
Свежие продукты, ароматные ингредиенты, самостоятельная работа у казана и дегустация пышущего жаром плова — в уютном доме, где вам искренне рады.
Описание мастер-класса
Наш водитель заберёт вас из вашего отеля и привезёт в гостеприимный дом в центре города, где вас встретят хозяева или повар — ошпаз.
Для разминки — чаепитие и рассказы. Вы узнаете, в чём разница между ташкентским, ферганским и самаркандским пловами.
Потом — мастер-класс. Вы создадите самаркандский плов по всем канонам — с нужными специями, соблюдением техники приготовления и неспешным восточным ритмом.
И — обед! Помимо плова, что вы приготовили, вас угостят тремя салатами, сузьмой с зеленью и традиционными узбекскими лепёшками.
Организационные детали
- Мы организуем трансфер только в одну сторону — обратно в отель вы добираетесь самостоятельно
- По желанию мастер-класс можно дополнить приготовлением самсы или другого национального блюда — детали уточняйте в переписке
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давлат — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 2263 туристов
С радостью и гордостью предлагаем вам незабываемые приключения в удивительной стране — Узбекистане. С командой опытных гидов мы создаём маршруты, чтобы вы могли познакомиться с местной культурой, историей и природой. Наши экскурсии спланированы так, чтобы вы могли увидеть максимум достопримечательностей и насладиться каждым моментом, не тратя много времени и средств.
