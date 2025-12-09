Мои заказы

Мастер-класс по приготовлению самаркандского плова

Разжечь аппетит у казана и поесть от души - в сердце Самарканда
Секреты настоящего плова перестанут быть секретами — опытный ошпаз раскроет их для вас.

Свежие продукты, ароматные ингредиенты, самостоятельная работа у казана и дегустация пышущего жаром плова — в уютном доме, где вам искренне рады.
Мастер-класс по приготовлению самаркандского плова© Давлат
Описание мастер-класса

Наш водитель заберёт вас из вашего отеля и привезёт в гостеприимный дом в центре города, где вас встретят хозяева или повар — ошпаз.

Для разминки — чаепитие и рассказы. Вы узнаете, в чём разница между ташкентским, ферганским и самаркандским пловами.

Потом — мастер-класс. Вы создадите самаркандский плов по всем канонам — с нужными специями, соблюдением техники приготовления и неспешным восточным ритмом.

И — обед! Помимо плова, что вы приготовили, вас угостят тремя салатами, сузьмой с зеленью и традиционными узбекскими лепёшками.

Организационные детали

  • Мы организуем трансфер только в одну сторону — обратно в отель вы добираетесь самостоятельно
  • По желанию мастер-класс можно дополнить приготовлением самсы или другого национального блюда — детали уточняйте в переписке

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давлат
Давлат — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 2263 туристов
С радостью и гордостью предлагаем вам незабываемые приключения в удивительной стране — Узбекистане. С командой опытных гидов мы создаём маршруты, чтобы вы могли познакомиться с местной культурой, историей и природой. Наши экскурсии спланированы так, чтобы вы могли увидеть максимум достопримечательностей и насладиться каждым моментом, не тратя много времени и средств.

