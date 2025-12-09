Секреты настоящего плова перестанут быть секретами — опытный ошпаз раскроет их для вас. Свежие продукты, ароматные ингредиенты, самостоятельная работа у казана и дегустация пышущего жаром плова — в уютном доме, где вам искренне рады.

за 1–2 человек или $50 за человека, если вас больше

Описание мастер-класса

Наш водитель заберёт вас из вашего отеля и привезёт в гостеприимный дом в центре города, где вас встретят хозяева или повар — ошпаз.

Для разминки — чаепитие и рассказы. Вы узнаете, в чём разница между ташкентским, ферганским и самаркандским пловами.

Потом — мастер-класс. Вы создадите самаркандский плов по всем канонам — с нужными специями, соблюдением техники приготовления и неспешным восточным ритмом.

И — обед! Помимо плова, что вы приготовили, вас угостят тремя салатами, сузьмой с зеленью и традиционными узбекскими лепёшками.

Организационные детали