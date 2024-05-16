Искусство и музеи – экскурсии в Самарканде

Найдено 3 экскурсии в категории «Искусство и музеи» в Самарканде на русском языке, цены от €92. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Главное о Самарканде и фрески Афросиаба
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
Главное о Самарканде и фрески Афросиаба
Раскрыть тайны древнего Самарканда через фрески согдийцев
Сегодня в 09:30
Завтра в 07:30
155 за всё до 4 чел.
Мир искусств Самарканда: полное погружение
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Мир искусств Самарканда: полное погружение
Познакомьтесь с искусством Самарканда: посетите мавзолей Гур-Эмир, Регистан, Сиабский базар и мастер-класс по арабской каллиграфии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
92 за всё до 6 чел.
Средневековый Самарканд и его древние ремёсла
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Средневековый Самарканд и его древние ремёсла
Познакомиться со Старым городом и посетить мастер-классы по изготовлению шёлковой бумаги и шкатулки
Завтра в 09:00
10 июня в 08:30
140 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Ринат
    16 мая 2024
    Главное о Самарканде и фрески Афросиаба
    Очень хороши Гид Наргиза нам все понравилось хотя погода была не очень. Следующий раз будем в Самарканде обязательно будем стараться попасть на экскурсии с Наргизой. Спасибо
  • В
    Вера
    20 апреля 2024
    Мир искусств Самарканда: полное погружение
    Нашего экскурсовода звали Анвар. Очень понравилось его сопровождение. Маршрут хороший - много пешком, немного на машине. Интересный рассказ об истории города и народа в целом.
  • В
    Владимир
    14 апреля 2024
    Мир искусств Самарканда: полное погружение
    С организаторами очень легко договориться об изменениях в программе. Можно даже подобрать время более раннее, чем предлагается. Экскурсию провел Анвар, было
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    интересно и весело. Что можно было бы поправить - добавить какую-то попутную информацию между локациями, а то если самим не разгонять, то получается тишина между локациями. Точно стоит пересмотреть подход к галереям, они казались инородными в экскурсии, в какиех-то мы просто потоптались, посмотрели на какие-то картинки, без информации.

  • Ж
    Жюльнар
    23 января 2024
    Средневековый Самарканд и его древние ремёсла
    Экскурсию проводил Анвар. Несмотря на предпраздничную суету 301.12 удалось все, что запланировано, посмотреть. На ремесленный городок рекомендую закладывать побольше времени. Мы немного припозднились. В гончарной мастерской очень красивые работы делает мастер
  • Н
    Наталья
    25 ноября 2023
    Средневековый Самарканд и его древние ремёсла
    Огромное спасибо прекрасному гиду и замечательному человеку, Анвару, за замечательный день. За то, что передал частичку своей любви к городу,
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    которую увезу с собой. В течение всего дня мы смогли посетить самые значимые места города, поесть самый вкусный плов в мире, посетить рынок, увидеть город во всех его красках!

  • Л
    Людмила
    20 сентября 2023
    Главное о Самарканде и фрески Афросиаба
    Нас встретил на вокзале, помог заселиться и весь оставшийся день рассказывал про Самарканд гид Ильхом. Великолепный рассказчик, очень деликатный и
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    душевный человек. Он помог рассмотреть Самарканд с высоты веков и через судьбы людей. На следующий день в Самарканде был веломарафон, и мы не попали на свой утренний поезд. Впечатление было немного испорчено, но с течением времени плохое забывается, а чудесные воспоминания выходят на первый план. Благодарим!

  • А
    Александр
    28 августа 2023
    Главное о Самарканде и фрески Афросиаба
    Потрясающе! Высшая оценка работе гида и организатора. Очень приятно иметь дело с профессионалами, которые искусно владеют своим ремеслом. Погрузили в
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    настоящую древность,знание гида про историю и культуру края просто поражают. Посетили невероятно красивейшие достопримечательности,попробовали изумительно вкусный плов в простой чайхане. А древние фрески это просто шедевр искусства древних самаркандцев что надо смотреть обязательно в Самарканде. Экскурсия была насыщенная и интересная мы не заметили что 6 часов пролетели как миг. У меня сложилась полная картина о Самарканде ее исторических героях,традициях быте и конечно же истории. Другая часть экскурсии это места силы-святой родник,дерево желаний и многое другое. Спасибо огромное Джафар за интереснейшую экскурсию,я полюбил Самарканд и он прекрасен!!!

    Потрясающе! Высшая оценка работе гида и организатора. Очень приятно иметь дело с профессионалами, которые искусно владеютПотрясающе! Высшая оценка работе гида и организатора. Очень приятно иметь дело с профессионалами, которые искусно владеютПотрясающе! Высшая оценка работе гида и организатора. Очень приятно иметь дело с профессионалами, которые искусно владеютПотрясающе! Высшая оценка работе гида и организатора. Очень приятно иметь дело с профессионалами, которые искусно владеютПотрясающе! Высшая оценка работе гида и организатора. Очень приятно иметь дело с профессионалами, которые искусно владеютПотрясающе! Высшая оценка работе гида и организатора. Очень приятно иметь дело с профессионалами, которые искусно владеют

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Искусство и музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
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  1. Главное о Самарканде и фрески Афросиаба
  2. Мир искусств Самарканда: полное погружение
  3. Средневековый Самарканд и его древние ремёсла
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Площадь Регистан
  2. Самое главное
  3. Мечеть Биби-Ханым
  4. Некрополь Шахи Зинда
  5. Сиабский Базар
  6. Восточный базар
  7. Обсерватория Улугбека
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июне 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 92 до 155. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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