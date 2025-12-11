Фотопрогулка
до 4 чел.
Поездка по легендарному Самарканду
Погрузитесь в мир Самарканда: история, культура и великолепные фотографии. Незабываемые моменты ждут вас на этой уникальной прогулке
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
$140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Гостеприимный Самарканд
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Самарканду! Откройте для себя богатую историю и культуру города, посетив его самые знаковые места
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
$109 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Приготовление плова в гостях у местной семьи в Самарканде
Погрузитесь в атмосферу восточного гостеприимства и научитесь готовить самаркандский плов под руководством опытной хозяйки. Все продукты включены
Начало: В частном доме недалеко от Мавзолея Даниила
Завтра в 12:30
13 дек в 08:30
$129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Самарканд: ярко, вкусно, интересно
Вас ждет прогулка по некрополю Шахи Зинда с его изящными мозаиками, голубыми куполами и майоликовыми украшениями
Начало: Мавзолей Гур Эмир
Завтра в 10:00
13 дек в 10:00
$110 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Мавзолей Тамерлана в Самарканде: историческое путешествие за 2 часа
Познайте истинное лицо Тамерлана, разрушая мифы и открывая секреты его мавзолея в увлекательной экскурсии
Начало: Место уточняется с туристами
14 дек в 17:00
15 дек в 17:00
$54 за всё до 10 чел.
-
40%
Индивидуальная
до 4 чел.
Самарканд - город голубых куполов: путешествие в сердце Востока
Откройте для себя древний Самарканд: уникальные памятники, богатую историю и вкусные национальные блюда
Начало: Локация обозначается гостями
Сегодня в 11:30
Завтра в 06:00
$90
$150 за всё до 4 чел.
Групповая
Самаркандский плов своими руками
Откройте для себя искусство приготовления самаркандского плова. Научитесь готовить это блюдо с использованием уникальных специй и традиционных рецептов
Начало: На улице Ломоносова
Расписание: ежедневно в 11:00
25 фев в 11:00
26 фев в 11:00
€25 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Для иностранцев»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в декабре 2025
Сейчас в Самарканде в категории "Для иностранцев" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 25 до 140 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 565 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2025 год для иностранцев, 565 ⭐ отзывов, цены от $25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль