Восточные шедевры Самарканда

Витиеватые узоры дворцов, бирюзовые купола, высокие минареты, колоритный базар, необыкновенные...

Витиеватые узоры дворцов, бирюзовые купола, высокие минареты, колоритный базар, необыкновенные традиции и обычаи — всё это приключение в сказочном Самарканде.

Вас ждут средневековые центры науки, мавзолей великого Тамерлана, грандиозная мечеть, средневековый некрополь, потерянный город, легендарная обсерватория и еще множество мест, историй и впечатлений.
Восточные шедевры Самарканда
Восточные шедевры Самарканда
Восточные шедевры Самарканда
Восточные шедевры Самарканда
Восточные шедевры Самарканда
Восточные шедевры Самарканда

Что вы увидите 🤩

  • Мавзолей Амира Темура (Гур-Эмир)
  • Площадь Регистан
  • Мечеть Бибиханым
  • Сиабский базар
  • Некрополь Шахизинда
  • Обсерватория Улугбека
Что вас ожидает
По следам Тамерлана и династии Тимуридов
Экскурсия начнётся с посещения Гур-Эмир — усыпальницы Амира Темура (известного во всём мире как Тамерлан), где также похоронены его ближайшие родственники и духовный наставник. Вы познакомитесь с особенностями внутреннего и внешнего убранства, полюбуетесь великолепной майоликой и мозаикой и, конечно, узнаете о жизни и судьбе великого завоевателя со дня его рождения и до самой смерти. Кроме того, вы посетите соборную мечеть Биби-Ханым (что буквально означает «старшая принцесса»), где узнаете, когда и как она была построена, какая красивая легенда с этим связана, и как Тамерлану удалось стать эмиром. В течение экскурсии вы еще не раз услышите об интересных судьбах многочисленных тимуридов.
Архитектурное достояние
Вы побываете в месте, которое считается жемчужиной Самарканда — некрополе Шахи Зинда. Это настоящая энциклопедия архитектуры: вы узнаете о том, какие зодчие из разных стран оставили здесь свой след, и как развивалось восточное искусство. Конечно, вы откроете для себя сердце города — площадь Регистан, где расположен архитектурный ансамбль, внесённый в список ЮНЕСКО. Здесь вы познакомитесь с тремя медресе — зданиями, служившими в средние века научными и просветительскими центрами. Вы услышите рассказ об истории каждого медресе, об их особенной архитектуре, о жизни студентов в их кельях и о том, какие русские архитекторы приложили руку к реставрации этого ансамбля и развитию города в целом.
Погружение в культуру
Приключение продолжится на старейшем в Средней Азии Сиабском базаре: я расскажу вам об узбекских традициях и обычаях, национальной кухне и костюмах, а вы сможете приобрести местные сувениры, попробовать традиционные восточные сладости, свежие фрукты и горячие лепёшки, пообедать настоящим пловом. Также вы побываете на настоящей узбекской свадьбе, где увидите традиционные свадебные обряды — здесь всегда радушно принимают гостей.
Открытие древнего города и 1018 звёзд
Мы доедем до древней столицы Согдианы — городища Афросиаб, где до сих пор продолжаются археологические раскопки. В этом поселении на южном склоне города вы узнаете об истории этого места, его названии и культурном значении. Здесь вы побываете в усыпальнице Ходжа Данияра (Святого Даниила) — святого, которому поклоняются и мусульмане, и иудеи, и христиане. А после вас ждёт Обсерватория Улугбека — внука Тамерлана, который был выдающимся астрономом, философом и математиком. Вы узнаете о его жизни и о тех открытиях, с которыми мы сталкиваемся каждый день, а также увидите сохранившуюся часть секстанта 15 века.

Важная информация:

  • Экскурсию можно провести на автомобиле (это плюс 30-60$ к стоимости экскурсии в зависимости от количества человек).
  • По предварительной договоренности и за дополнительную плату возможно посетить фабрику самаркандской бумаги (ручное производство по старинной технологии), продегустировать лучшие вина Узбекистана в Музее виноделия им. Ховренко, поучаствовать в мастер-классе по плетению шелковых ковров ручной работы.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
$50

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида и транспорт
Что не входит
  • Питание
  • Входные билеты (приблизительная стоимость на все памятники — 20$)
Где начинаем и завершаем
Начало: Мавзолей Тамерлана, Самарканд
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно по договоренности

Азамат Р.
Азамат Р.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Еще несколько похожих предложений в Самарканде

Самарканд как живая иллюстрация восточной сказки
Индивидуальная экскурсия
4.8
28
50
за 1-3 чел.
Самарканд как живая иллюстрация восточной сказки
Визитные карточки города на авто-пешеходной экскурсии
О Самарканде с любовью!
Индивидуальная экскурсия
5
22
55
за 1-6 чел.
Очень популярно сейчас
О Самарканде с любовью!
Увидеть, услышать и почувствовать сказочный город на обзорной экскурсии
Старинный самобытный Самарканд
Индивидуальная экскурсия
4.9
17
63
54
за 1-4 чел.
Очень популярно сейчас
Старинный самобытный Самарканд
Открыть историю, архитектуру и жизнь восточного города на авто-пешеходной экскурсии
Чарующий Самарканд
Индивидуальная экскурсия
5
9
17
за 1 чел.
Чарующий Самарканд
Главные достопримечательности загадочного города на насыщенной обзорной экскурсии
Золотой Самарканд - столица Тамерлана, знакомимся за 1 насыщенный день
Индивидуальная экскурсия
$99
за 1 чел.
Золотой Самарканд - столица Тамерлана, знакомимся за 1 насыщенный день
Насыщенный день в Самарканде - центральном городе Шелкового пути, между Китаем и Европой
Ежедневно в 09:00 или 10:00 утра
Самарканд — жемчужина Востока!
Индивидуальная экскурсия
4.8
60
84
за 1-3 чел.
Самарканд — жемчужина Востока!
Обзорная экскурсия по Самарканду на автомобиле
Здравствуй, Самарканд!
Индивидуальная экскурсия
52
за 1-4 чел.
Здравствуй, Самарканд!
Посетить главные достопримечательности волшебного города и услышать его историю и легенды
Сказочный Самарканд — эдем Востока
Индивидуальная экскурсия
5
73
50
за 1-6 чел.
Сказочный Самарканд — эдем Востока
Познакомиться с великолепной архитектурой, удивительной культурой и древней историей города
Тюльпаны и горы Самарканда
Индивидуальная экскурсия
5
1
100
за 1-10 чел.
Тюльпаны и горы Самарканда
Посетить горную деревушку, насладиться цветущей долиной и узнать о быте местных жителей
Жемчужина востока
Индивидуальная экскурсия
$90
за 1-3 чел.
Жемчужина востока
Ранее Самарканд был известен под названием Мароканда и был столицей Согдианы
Ежедневно по договоренности
Узбекский плов: готовим и едим!
5
11
35
за 1 чел.
Узбекский плов: готовим и едим!
Мастер-класс, ужин и погружение в аутентичный сельский быт в гостях у местных под Самаркандом
ежедневно в 16:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Самарканде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Самарканде
🇺🇿