Что вас ожидает

По следам Тамерлана и династии Тимуридов

Экскурсия начнётся с посещения Гур-Эмир — усыпальницы Амира Темура (известного во всём мире как Тамерлан), где также похоронены его ближайшие родственники и духовный наставник. Вы познакомитесь с особенностями внутреннего и внешнего убранства, полюбуетесь великолепной майоликой и мозаикой и, конечно, узнаете о жизни и судьбе великого завоевателя со дня его рождения и до самой смерти. Кроме того, вы посетите соборную мечеть Биби-Ханым (что буквально означает «старшая принцесса»), где узнаете, когда и как она была построена, какая красивая легенда с этим связана, и как Тамерлану удалось стать эмиром. В течение экскурсии вы еще не раз услышите об интересных судьбах многочисленных тимуридов.

Архитектурное достояние

Вы побываете в месте, которое считается жемчужиной Самарканда — некрополе Шахи Зинда. Это настоящая энциклопедия архитектуры: вы узнаете о том, какие зодчие из разных стран оставили здесь свой след, и как развивалось восточное искусство. Конечно, вы откроете для себя сердце города — площадь Регистан, где расположен архитектурный ансамбль, внесённый в список ЮНЕСКО. Здесь вы познакомитесь с тремя медресе — зданиями, служившими в средние века научными и просветительскими центрами. Вы услышите рассказ об истории каждого медресе, об их особенной архитектуре, о жизни студентов в их кельях и о том, какие русские архитекторы приложили руку к реставрации этого ансамбля и развитию города в целом.

Погружение в культуру

Приключение продолжится на старейшем в Средней Азии Сиабском базаре: я расскажу вам об узбекских традициях и обычаях, национальной кухне и костюмах, а вы сможете приобрести местные сувениры, попробовать традиционные восточные сладости, свежие фрукты и горячие лепёшки, пообедать настоящим пловом. Также вы побываете на настоящей узбекской свадьбе, где увидите традиционные свадебные обряды — здесь всегда радушно принимают гостей.

Открытие древнего города и 1018 звёзд

Мы доедем до древней столицы Согдианы — городища Афросиаб, где до сих пор продолжаются археологические раскопки. В этом поселении на южном склоне города вы узнаете об истории этого места, его названии и культурном значении. Здесь вы побываете в усыпальнице Ходжа Данияра (Святого Даниила) — святого, которому поклоняются и мусульмане, и иудеи, и христиане. А после вас ждёт Обсерватория Улугбека — внука Тамерлана, который был выдающимся астрономом, философом и математиком. Вы узнаете о его жизни и о тех открытиях, с которыми мы сталкиваемся каждый день, а также увидите сохранившуюся часть секстанта 15 века.

Важная информация: