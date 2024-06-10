В нашей незабываемой прогулке по вечернему Самарканду на закате вы полюбуетесь величественными сооружениями в подсветке и сделаете яркие и эффектные фото, наполненные волшебством Средневекового Востока.
Я расскажу вам историю возникновения древних архитектурных памятников и затрону период правления легендарного Тамерлана.
Я расскажу вам историю возникновения древних архитектурных памятников и затрону период правления легендарного Тамерлана.
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Что вас ожидает:
- Мавзолей Гур-Эмир
- Ансамбль Регистан
- Мечеть Бибиханум
Описание экскурсии
Основной маршрут:
- Мавзолей Гур-Эмир — мы начнём с посещения усыпальницы династии Тимуридов и одного из самых значимых шедевров Востока. В мавзолее были похоронены Амир Тимур, его сыновья, внуки, а также его духовный наставник.
- Ансамбль Регистан — главная площадь Самарканда, которая издавна являлась торговым и общественным центром. На сегодняшний день данную площадь украшают три медресе: Улугбека,Шер-Дор и Тилля-Кори. Вы узнаете об особенностях университетов, увидите учебные классы и поймёте как обучались студенты в средневековье.
- Мечеть Биби-ханым — далее, мы снаружи осмотрим самую большую мечеть 15 века во всей Центральной Азии. Эта соборная мечеть, построенная, если верить преданиям, в честь любимой жены Тамерлана. А под конец программы, вы сможете отправиться в местный ресторанчик и испробовать национальную кухню (я могу заранее забронировать для вас необходимое количество мест).
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Гур-Эмир
- Ансамбль Регистан
- Мечеть Бибиханум
Что включено
- Индивидуальная пешеходная экскурсия по Самарканду для 1-10 человек с русскоязычным гидом
- Встреча в аэропорту, на вокзале, в отеле или в любом удобном для вас месте
- Фото будут сделаны на IPhone 13 Pro Max и отправлены вам сразу после окончания экскурсии
- Каждый вечер на площади Регистан проходит световое шоу. Я сообщу вам точное время после бронирования экскурсии
Что не входит в цену
- Входные билеты (стоимость билета 10$ за человека на все объекты)
- Питание и напитки
- Экскурсия обычно проводится пешеходная, но возможен вариант с использованием легковых автомобилей и комфортабельных минивэнах с водителем (стоимость обсуждается при бронировании)
- Я могу заранее забронировать для вас места в национальном ресторане
Где начинаем и завершаем?
Начало: Университетский бульвар, памятник Амира Тимура
Завершение: Мечеть Биби-ханым
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 27 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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