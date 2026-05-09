Встречу вас в любой точке Самарканда и доставлю в Шахрисабз.
В пути вы полюбуетесь горными пейзажами, сделаете остановки на панорамных точках и увидите плато с причудливыми камнями. В Шахрисабзе подожду, пока вы самостоятельно осмотрите интересующие локации, и отвезу обратно.
Описание трансфер
Организационные детали
- Едем на Chevrolet Cobalt, Chevrolet Lacetti, внедорожнике или микроавтобусе в зависимости от количества человек.
- Цена на провоз большего количества пассажиров увеличивается — детали уточняйте в переписке.
- До Шахрисабза ехать ~2 ч.
- С вами буду я или другой водитель из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шухрат — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 496 туристов
По образованию я историк. Представляю команду опытных и позитивных гидов в Самарканде. Ждём вас в нашей прекрасной стране с великодушным, приветливым, тёплым и гостеприимным народом. Добро пожаловать в Узбекистан!
Входит в следующие категории Самарканда
