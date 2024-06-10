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Мы с радостью организуем для вас индивидуальную встречу в аэропорту, или на вокзале Самарканда. Наш транспорт современный и комфортабельный, а водители дружелюбные и пунктуальные.



По желанию в пути они поделятся с вами полезными и практическими рекомендациями: что посмотреть в городе, где вкусно поесть, и многое другое.