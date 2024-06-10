Мы с радостью организуем для вас индивидуальную встречу в аэропорту, или на вокзале Самарканда. Наш транспорт современный и комфортабельный, а водители дружелюбные и пунктуальные.
По желанию в пути они поделятся с вами полезными и практическими рекомендациями: что посмотреть в городе, где вкусно поесть, и многое другое.
По желанию в пути они поделятся с вами полезными и практическими рекомендациями: что посмотреть в городе, где вкусно поесть, и многое другое.
Ближайшие даты:
Время начала: 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание трансфер
Трансфер до/из аэропорта и ж/д вокзал Самарканда с русскоговорящим водителем — это не только гарантия надёжности и фиксированная цена, известная заранее. Это в первую очередь комфортная поездка до любой точки города Самарканда на премиальном авто с кондиционером. Важная информация: Услуги трансфера на целый день по городу Самарканду.
По договорённости.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги трансфера на целый день.
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Услуги гида
Место начала и завершения?
Аэропорт или вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
- При бронировании
- Пожалуйста
- Укажите номер рейса
- Время прилёта
- Название отеля
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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