Трансфер по Самарканду (включая аэропорт) на Mercedes Benz Viano Lux

Добраться до нужного вам места с повышенным комфортом
Предлагаем вам трансфер на автомобиле премиум-класса Mercedes Benz Viano Lux.

Просторный салон, Wi-Fi, детские кресла, и возможность заказать разные напитки и фрукты, чтобы приятно провести время.

Наш водитель поможет вам с багажом и доставит до нужной точки аккуратно и быстро, минуя местные пробки.
Трансфер по Самарканду (включая аэропорт) на Mercedes Benz Viano Lux
Трансфер по Самарканду (включая аэропорт) на Mercedes Benz Viano Lux
Трансфер по Самарканду (включая аэропорт) на Mercedes Benz Viano Lux
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00

Описание трансфер

Что вас ожидает

  • Мы доставим вас в любую локацию Самарканда на автомобиле премиум-класса Mercedes-Benz Viano Lux с красивым удобным салоном вместимостью до 6 человек с Wi-Fi.
  • В стоимость индивидуального трансфера входит бутилированная вода для пассажиров и детские кресла (при необходимости). Вы можете дополнительно заказать спиртные или другие напитки, фрукты.
  • После бронирования мы свяжемся с вами и обсудим все детали вашего прибытия. А также отправим вам номер машины и подробную информацию о персональном водителе.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В аэропорту, на ж/д вокзале или в другом месте Самарканда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Самарканда

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиНочныеЛетниеНа выходныеТрансферТрансфер из аэропортаОт ж/д вокзалаИз аэропорта

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