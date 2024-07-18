Предлагаем вам трансфер на автомобиле премиум-класса Mercedes Benz Viano Lux.
Просторный салон, Wi-Fi, детские кресла, и возможность заказать разные напитки и фрукты, чтобы приятно провести время.
Наш водитель поможет вам с багажом и доставит до нужной точки аккуратно и быстро, минуя местные пробки.
Просторный салон, Wi-Fi, детские кресла, и возможность заказать разные напитки и фрукты, чтобы приятно провести время.
Наш водитель поможет вам с багажом и доставит до нужной точки аккуратно и быстро, минуя местные пробки.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Описание трансфер
Что вас ожидает
- Мы доставим вас в любую локацию Самарканда на автомобиле премиум-класса Mercedes-Benz Viano Lux с красивым удобным салоном вместимостью до 6 человек с Wi-Fi.
- В стоимость индивидуального трансфера входит бутилированная вода для пассажиров и детские кресла (при необходимости). Вы можете дополнительно заказать спиртные или другие напитки, фрукты.
- После бронирования мы свяжемся с вами и обсудим все детали вашего прибытия. А также отправим вам номер машины и подробную информацию о персональном водителе.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту, на ж/д вокзале или в другом месте Самарканда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давлат — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 398 туристов
Приветствую! Я организатор туров по Узбекистану. С радостью и гордостью предлагаю вам незабываемые приключения в этой удивительной стране. С командой опытных гидов мы создаём идеальные маршруты, чтобы вы могли познакомиться с культурой, историей и природой Узбекистана. Наши туры спланированы так, чтобы вы могли увидеть максимум достопримечательностей и насладиться каждым моментом, не тратя много времени и средств.Задать вопрос
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