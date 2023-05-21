От аэропорта или вокзала до Самарканда можно добраться меньше, чем за полчаса. Чтобы ваше путешествие началось безупречно, воспользуйтесь индивидуальным трансфером. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с вещами и отвезет
6 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортный трансфер
- 👋 Встреча с табличкой
- 💼 Помощь с багажом
- 📍 Доставка по нужному адресу
- 🗺️ Советы по пребыванию в Самарканде
- 🔄 Обратный трансфер доступен
Что можно увидеть
- Самарканд
Описание трансфер
Вам не нужно будет волноваться об ожидании машины или беспокоиться о возможной отмене поездки. На вокзале или в аэропорту наш водитель встретит вас в табличкой, поможет с багажом и доставит в любую другую точку города. По дороге вы сможете задать интересующие вас вопросы о пребывании в Самарканде и получить ценные советы от местного жителя.
Также вы можете воспользоваться услугой обратного трансфера — из города на вокзал или в аэропорт.
Организационные детали
- Для групп до 4 человек с небольшим багажом мы предоставим легковой автомобиль
- Если у вас будет габаритный багаж или в компании будет больше 4 человек, мы организуем трансфер на минивэне — он будет стоить $42
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала или аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Собир, Фуркат и Нисо — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2760 туристов
Здравствуйте, мы — семья гидов по Самарканду и Шахрисабзу. С нашими гидами у вас будет возможность погрузиться в атмосферу местной жизни, ознакомиться с обычаями и традициями узбекского народа. До встречи! 😊
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Трансфер у нас получился с некоторым сбоем из-за того, что самолёт прилетел чуть раньше, но команда приложила все усилия, чтобы всё сделать в результате как надо, и им это удалось! Спасибо!
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