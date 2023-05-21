От аэропорта или вокзала до Самарканда можно добраться меньше, чем за полчаса. Чтобы ваше путешествие началось безупречно, воспользуйтесь индивидуальным трансфером. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с вещами и отвезет

по нужному адресу. По пути он поделится рекомендациями, как спланировать отдых в одном из самых древних и красивых городов мира. Услуга обратного трансфера также доступна. Для групп до 4 человек с небольшим багажом предоставляется легковой автомобиль. Если у вас габаритный багаж или в компании больше 4 человек, организуется трансфер на минивэне

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание трансфер

Вам не нужно будет волноваться об ожидании машины или беспокоиться о возможной отмене поездки. На вокзале или в аэропорту наш водитель встретит вас в табличкой, поможет с багажом и доставит в любую другую точку города. По дороге вы сможете задать интересующие вас вопросы о пребывании в Самарканде и получить ценные советы от местного жителя.

Также вы можете воспользоваться услугой обратного трансфера — из города на вокзал или в аэропорт.

Организационные детали