Уникальный опыт – экскурсии в Самарканде

Найдено 18 экскурсий в категории «Уникальный опыт» в Самарканде на русском языке, цены от €45, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самарканд, искусства и ремёсла: по следам древних караванов
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
30 отзывов
Самарканд: Путешествие по следам древних караванов и ремёсел
Откройте великолепие Самарканда через его искусства и ремёсла. Эта экскурсия позволит вам прикоснуться к древним традициям и культуре
Сегодня в 08:30
Завтра в 00:30
200160 за всё до 4 чел.
Самарканд глазами художника Верещагина
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
20 отзывов
Самарканд глазами художника Верещагина: культурное погружение
Погрузитесь в историю Самарканда, пройдя по маршрутам Верещагина, и узнайте, как жил город в 19 веке
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
10090 за всё до 6 чел.
Древний Самарканд и винзавод «Багизаган»
Индивидуальная
6 часов
28 отзывов
Древний Самарканд и винные традиции Багизаган: путешествие и дегустация
Погрузитесь в атмосферу древнего Самарканда и откройте мир узбекского виноделия на экскурсии по винзаводу Багизаган
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
65 за всё до 8 чел.
Атмосферный Самарканд на рассвете или на закате
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
7 отзывов
Атмосферный Самарканд на рассвете: фото-прогулка с дегустацией плова
Почувствуйте волшебство Самарканда на рассвете: архитектурные шедевры, пустынные улицы и вкусный плов ждут вас
Сегодня в 10:30
Завтра в 05:30
125 за всё до 4 чел.
Мир искусств Самарканда: полное погружение
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Мир искусств Самарканда: полное погружение
Познакомьтесь с искусством Самарканда: посетите мавзолей Гур-Эмир, Регистан, Сиабский базар и мастер-класс по арабской каллиграфии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
92 за всё до 6 чел.
Кухня и ремёсла Самарканда
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Кухня и ремёсла Самарканда: мастер-класс по плову и коврам
Погрузитесь в мир самаркандской кухни и ремёсел. Плов, базар, шёлковая бумага и ковры ждут вас
Начало: В удобном вам месте
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
45 за человека
Узбекская свадебная церемония
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Узбекская свадебная церемония
Познакомиться с национальными обрядами бракосочетания и поучаствовать в пышном свадебном пире
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
112 за всё до 3 чел.
Огни Самарканда
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Огни Самарканда: вечерняя экскурсия по историко-этнографическому комплексу
Погрузитесь в атмосферу древнего восточного города, прогуляйтесь по подсвеченным улицам и насладитесь уникальными ремеслами и гастрономией
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
103 за всё до 4 чел.
Пещера Хазрата Дауда: священное и живописное место в горах
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Пещера Хазрата Дауда: историческое и природное наследие Самарканда
Откройте для себя красоту и духовность пещеры Хазрата Дауда, погрузитесь в мир древних легенд и невероятных пейзажей
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10090 за всё до 4 чел.
Дары Узбекистана: шелка, ковры, керамика, бумага
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Дары Узбекистана: шелка, ковры, керамика, бумага
Познакомьтесь с самобытным творчеством узбекских мастеров, создайте уникальное изделие своими руками и окунитесь в атмосферу восточной сказки
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
70 за всё до 4 чел.
Средневековый Самарканд и его древние ремёсла
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Средневековый Самарканд и его древние ремёсла
Познакомиться со Старым городом и посетить мастер-классы по изготовлению шёлковой бумаги и шкатулки
Завтра в 09:00
10 июня в 08:30
140 за всё до 3 чел.
В горы с ночёвкой. Жизнь пастуха (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
В горы с ночёвкой. Жизнь пастуха (всё включено)
Отправиться в живописные уголки, поесть в гостях у местных жителей, а с утра - пойти пасти скот
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
от 230 за всё до 10 чел.
Барак - пельмени по-узбекски
Индивидуальная
2 часа
Уникальный мастер-класс по приготовлению барака - пельмени по-узбекски в Самарканде
Погрузитесь в мир узбекской кулинарии: научитесь готовить барак, традиционные пельмени с восточным колоритом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
54 за всё до 4 чел.
В поисках узбекских традиций
Индивидуальная
7 часов
В поисках узбекских традиций
Побывать в гостях у местных жителей, познакомиться с их бытом и попробовать самаркандский плов
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 5 чел.
Мастер-класс по приготовлению лагмана по-узбекски
скидка
9%
Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс по приготовлению лагмана по-узбекски
Научиться готовить одно из самых вкусных блюд среднеазиатских народов
Начало: На улице Арабшах
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
9687 за всё до 4 чел.
Мастер-класс по приготовлению мантов и машхурды
Индивидуальная
4 часа
Мастер-класс по приготовлению мантов и машхурды
Вылепить сочные манты, сварить пряный суп и устроить настоящий восточный пир
Начало: в частном доме
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
100 за всё до 4 чел.
Шёлковый путь Самарканда
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Шёлковый путь Самарканда
Познакомиться с древними ремёслами Узбекистана и увидеть, как из шёлка делают бумагу, шарфы и ковры
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
140 за всё до 5 чел.
Узбекский лайфстайл
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
3.5 часа
Узбекский лайфстайл
Позавтракать со старейшинами в чайхане, научиться торгу, погулять по махаллям и району цыган-люли
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
150113 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Lydia
    2 июня 2024
    В горы с ночёвкой. Жизнь пастуха (всё включено)
    Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018. Живописные пейзажи, веселая компания и вкусная еда. И плюсом мы посетили дополнительные места по дороге, которые не планировали и покатались на корабле по водохранилищу. Рекомендую
    Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018
  • Я
    Яна
    17 мая 2024
    Узбекская свадебная церемония
    Это что-то невероятное по ощущениям. Увидеть традиции и обычаи узбекской свадьбы. Совершенно незнакомые люди принимают тебя как желанного гостя, окружают
    читать дальше

    заботой и вниманием. Эмоций море, всяких: от неловкости до восторга. Один из самых ярких во всех смыслах день, проведенный в Узбекистане🥰

  • Н
    Наталья
    14 мая 2024
    Атмосферный Самарканд на рассвете или на закате
    Наш сказочный день в Самарканде! Нашем гидом был Султан! Прекрасный воспитанный и эрудированный молодой человек. Очень комфортно и по времени и
    читать дальше

    по скорости. Все в вашем темпе, помимо исторических фактов, ответит на все ваши вопросы. И сделает шикарные фото(я научила). От души рекомендую данную экскурсию и данного гида.

  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Самарканд, искусства и ремёсла: по следам древних караванов
    У нас был самый лучший в мире экскурсовод - АЗИЗ! Мы в восторге от его подачи материала, искреннего желания взглянуть
    читать дальше

    его глазами на родной город! Азиз настолько ответственно подходит к своей работе, что показал не только оговоренные локации, но и дополнительные интересные места! А какой у Азиза дар рассказчика! В общем, по сравнению с ним, остальные гиды несколько проигрывают! Влюбились в Самарканд благодаря гиду!

  • В
    Владислав
    8 мая 2024
    Атмосферный Самарканд на рассвете или на закате
    Джамшед замечательный гид. Вежливый, тактичный, пунктуальный человек. Приятный собеседник. Отличный водитель) Все организовал по высшему разряду. Встретил в аэропорту, организовал
    читать дальше

    отличную экскурсию. Максимально упростил все технические вопросы (очереди, входные билеты, обмен денег, обед и т. д.). Однозначно рекомендуем. Джамшед, спасибо! Очень рады, что знакомство с прекрасным Самаркандом началось с Вами)

  • Н
    Наталья
    7 мая 2024
    Атмосферный Самарканд на рассвете или на закате
    Замечательная экскурсия с Джамшедом позволила увидеть прекрасный Самарканд в лучах восходящего солнца, узнать историю города, посмотреть на мир глазами местных жителей. Без спешки, интересно излагая исторические факты, приправляя легендами, Джамшед показывал нам лучшие места города. Благодарим от всего сердца! 🥰
    Замечательная экскурсия с Джамшедом позволила увидеть прекрасный Самарканд в лучах восходящего солнца, узнать историю города, посмотретьЗамечательная экскурсия с Джамшедом позволила увидеть прекрасный Самарканд в лучах восходящего солнца, узнать историю города, посмотретьЗамечательная экскурсия с Джамшедом позволила увидеть прекрасный Самарканд в лучах восходящего солнца, узнать историю города, посмотретьЗамечательная экскурсия с Джамшедом позволила увидеть прекрасный Самарканд в лучах восходящего солнца, узнать историю города, посмотреть
  • Ю
    Юлия
    7 мая 2024
    Самарканд, искусства и ремёсла: по следам древних караванов
    Джамшед - отличный рассказчик. Всё по делу, не затянуто. Сама экскурсия разнообразная, не будет скучно. Для изучения Самарканда достаточно одного дня. Экскурсию начинать лучше пораньше, чтобы вовремя пообедать.
  • Т
    Татьяна
    5 мая 2024
    Огни Самарканда
    Очень интересная экскурсия. Красивая, атмосферная. Из всех, на которых были в Самарканде и Бухаре, эта самая необычная. Гид Джамшед очень
    читать дальше

    вежливый, с юмором, хорошо говорит по русски, отзывчивый, готов отвезти по запросу куда пожелаешь. Интересно преподносит материал, не перегружает. Машина удобная. Будем рекомендовать друзьям.

    Очень интересная экскурсия. Красивая, атмосферная. Из всех, на которых были в Самарканде и Бухаре, эта самаяОчень интересная экскурсия. Красивая, атмосферная. Из всех, на которых были в Самарканде и Бухаре, эта самая
  • Ж
    Женя
    5 мая 2024
    Узбекская свадебная церемония
    Это велеколепная экскурсия! Отличный способ погрузиться в атмосферу традиций другой страны. Очень интересно и очень вкусно 😂 Но много😂 Советуем! Готовьтесь к повышенному вниманию и гостеприимству!
    Это велеколепная экскурсия!Это велеколепная экскурсия!Это велеколепная экскурсия!
  • С
    Светлана
    5 мая 2024
    Самарканд, искусства и ремёсла: по следам древних караванов
    Были на экскурсии 1 мая, в этот день резкий наплыв туристов, но гид Джамшед на ходу скорректировал порядок локаций, позвонил
    читать дальше

    в ремесленные мастерские и мы везде побывали минуя толпу, только в Шахи-Зинда и в мавзолееТамерлана было очень плотно. Огромные плюсы этой экскурсии: -очень глубокое знание темы (даже немного перегруз историческими фактами) - прекрасная русская речь гида - комфортная машина. Минус: про ремесла рассказывает не гид, а сотрудники тех мест куда мы приезжали, вот здесь весь рассказ очень скуден. Сами ремесла супер интересные, да там часами можно рассказывать! И видно что там работают настоящие мастера и профессионалы, но рассказать толком не могут, с трудом подбирают слова. И почему-то мастер-класс в их понимании, это показать в течении нескольких минут как идёт процесс с крайне лаконичным объяснением. Мы-то ожидали сделать что-то своими руками, особенно ребенок-подросток. В целом эти минусы тонут в разнообразии и богатстве объектов которые мы посетили и в обилии позитивных впечатлений.

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Уникальный опыт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
  1. Самарканд, искусства и ремёсла: по следам древних караванов
  2. Самарканд глазами художника Верещагина
  3. Древний Самарканд и винзавод «Багизаган»
  4. Атмосферный Самарканд на рассвете или на закате
  5. Мир искусств Самарканда: полное погружение
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Площадь Регистан
  2. Самое главное
  3. Мечеть Биби-Ханым
  4. Некрополь Шахи Зинда
  5. Сиабский Базар
  6. Восточный базар
  7. Обсерватория Улугбека
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июне 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 45 до 230 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 127 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 18 экскурсий на 2024 год по теме «Уникальный опыт», 127 ⭐ отзывов, цены от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам