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в ремесленные мастерские и мы везде побывали минуя толпу, только в Шахи-Зинда и в мавзолееТамерлана было очень плотно. Огромные плюсы этой экскурсии: -очень глубокое знание темы (даже немного перегруз историческими фактами) - прекрасная русская речь гида - комфортная машина. Минус: про ремесла рассказывает не гид, а сотрудники тех мест куда мы приезжали, вот здесь весь рассказ очень скуден. Сами ремесла супер интересные, да там часами можно рассказывать! И видно что там работают настоящие мастера и профессионалы, но рассказать толком не могут, с трудом подбирают слова. И почему-то мастер-класс в их понимании, это показать в течении нескольких минут как идёт процесс с крайне лаконичным объяснением. Мы-то ожидали сделать что-то своими руками, особенно ребенок-подросток. В целом эти минусы тонут в разнообразии и богатстве объектов которые мы посетили и в обилии позитивных впечатлений.