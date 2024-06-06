Почувствовать себя местным – экскурсии в Самарканде

Найдено 12 экскурсий в категории «Почувствовать себя местным» в Самарканде на русском языке, цены от €41, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Цветущие горы Самарканда
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
56 отзывов
Тюльпаны и горы Самарканда: уникальное путешествие в деревню Ургут
Откройте для себя красоту весенних тюльпанов и живописные Зеравшанские горы в компании местных жителей
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 110 за всё до 10 чел.
Самарканд для искушённых путешественников
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
36 отзывов
Самарканд для искушённых путешественников: уникальное путешествие
Откройте для себя уникальный Самарканд в индивидуальной экскурсии, полной удивительных открытий и тайн
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
129 за всё до 4 чел.
Узбекская свадебная церемония
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Узбекская свадебная церемония
Познакомиться с национальными обрядами бракосочетания и поучаствовать в пышном свадебном пире
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
112 за всё до 3 чел.
Главное о Самарканде: обзорная автоэкскурсия + традиционный обед в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
9%
Мини-группа
5 часов
1 отзыв
Главное о Самарканде: обзорная автоэкскурсия + традиционный обед в мини-группе
Самарканд радушно встречает гостей! Посетите знаковые места города, прогуляйтесь по базару и насладитесь традиционным пловом в мини-группе
Начало: Рядом с мавзолеем Гур-Эмира
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
4541 за человека
В горы с ночёвкой. Жизнь пастуха (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
В горы с ночёвкой. Жизнь пастуха (всё включено)
Отправиться в живописные уголки, поесть в гостях у местных жителей, а с утра - пойти пасти скот
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
от 230 за всё до 10 чел.
Барак - пельмени по-узбекски
Индивидуальная
2 часа
Уникальный мастер-класс по приготовлению барака - пельмени по-узбекски в Самарканде
Погрузитесь в мир узбекской кулинарии: научитесь готовить барак, традиционные пельмени с восточным колоритом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
54 за всё до 4 чел.
«50 оттенков бирюзового»: авторская фотопрогулка по Самарканду
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
3 часа
«50 оттенков бирюзового»: авторская фотопрогулка по Самарканду
Увидеть самые яркие уголки города и пополнить соцсети отличными снимками
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
150135 за всё до 4 чел.
Из Самарканда - к красным каньонам Дарбанда
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Из Самарканда - к красным каньонам Дарбанда
Отправиться к загадочным ущельям и увидеть нетронутую природу Сурхандарьи
10 июня в 03:00
11 июня в 03:00
450 за всё до 3 чел.
Мастер-класс по приготовлению лагмана по-узбекски
скидка
9%
Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс по приготовлению лагмана по-узбекски
Научиться готовить одно из самых вкусных блюд среднеазиатских народов
Начало: На улице Арабшах
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
9687 за всё до 4 чел.
По Самарканду транзитом: трансфер + обзорная экскурсия + дегустация плова
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
По Самарканду транзитом: трансфер + обзорная экскурсия + дегустация плова
Посмотреть главные архитектурные шедевры Самарканда и попробовать плов во время ожидания рейса
Сегодня в 10:30
Завтра в 05:30
от 130 за всё до 4 чел.
Узбекский лайфстайл
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
3.5 часа
Узбекский лайфстайл
Позавтракать со старейшинами в чайхане, научиться торгу, погулять по махаллям и району цыган-люли
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
150113 за всё до 5 чел.
Вечерний самаркандский плов + экскурсия по городу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
Вечерний самаркандский плов + экскурсия по городу
Прогуляться по Самарканду, побывать в чайхане для местных и попробовать гордость узбекской кухни
Начало: у вашего отеля
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
200 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    6 июня 2024
    Самарканд для искушённых путешественников
    Однозначно рекомендую. Самое потрясающее путешествие по Самарканду. У нас произошла сдвижка дат пребывания, а Ильдар вошел в наше положение и
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    передвинул время экскурсии. Также гид включил в экскурсию дополнительные места. Он прекрасный рассказчик, умеет заинтересовать и классно подать информацию. Передвижение было комфортным и интересным.

    Однозначно рекомендую. Самое потрясающее путешествие по Самарканду. У нас произошла сдвижка дат пребывания, а Ильдар вошелОднозначно рекомендую. Самое потрясающее путешествие по Самарканду. У нас произошла сдвижка дат пребывания, а Ильдар вошелОднозначно рекомендую. Самое потрясающее путешествие по Самарканду. У нас произошла сдвижка дат пребывания, а Ильдар вошелОднозначно рекомендую. Самое потрясающее путешествие по Самарканду. У нас произошла сдвижка дат пребывания, а Ильдар вошел
  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    Главное о Самарканде: обзорная автоэкскурсия + традиционный обед в мини-группе
    Я могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычно не жду. Но тут
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    все было идеально. И глубина познаний гида (ответил на все мои миллион вопросов), и очень своевременный перерыв на плов, и классная прогулка по рынку и основным достопримечательностям. Особенно меня поразило то, что гид оказался классным фотографом и теперь у меня ещё и пачка супер-фото (прилагаю их к отзыву). В общем экскурсию очень реклмендую. Очень удобно, что все расстояния преодолеваются на машине, где можно поить водички и укрыться от жары.

    Я могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычноЯ могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычноЯ могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычноЯ могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычноЯ могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычноЯ могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычно
  • Б
    Борис
    3 июня 2024
    Самарканд для искушённых путешественников
    Экскурсия очень понравилась, а Эвелина - прекрасный экскурсовод. Удалось посмотреть нетривиальные туристические места, рассказ - выше всяческих похвал. Всем рекомендую!
  • L
    Lydia
    2 июня 2024
    В горы с ночёвкой. Жизнь пастуха (всё включено)
    Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018. Живописные пейзажи, веселая компания и вкусная еда. И плюсом мы посетили дополнительные места по дороге, которые не планировали и покатались на корабле по водохранилищу. Рекомендую
    Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018
  • А
    Анна
    31 мая 2024
    Цветущие горы Самарканда
    Огромное спасибо Шодиеру, Камалю и Шекуру! Сбылась моя мечта - увидеть цветение маков в горах! Были на экскурсии 22 мая!
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    Нереально красивая маковая долина обрамленная желтым шиповником! Невозможно было отрвать взор! Весь маршрут был очень красивым и проводник с такой любовью рассказывал про свои места, что было очень уютно! Купались в холодном водопаде - рекомендую, усталость как рукой снимает. И обед по возвращению очень вкусный! Ослик Алик - само очарование!

    Огромное спасибо Шодиеру, Камалю и Шекуру! Сбылась моя мечта - увидеть цветение маков в горах! БылиОгромное спасибо Шодиеру, Камалю и Шекуру! Сбылась моя мечта - увидеть цветение маков в горах! БылиОгромное спасибо Шодиеру, Камалю и Шекуру! Сбылась моя мечта - увидеть цветение маков в горах! БылиОгромное спасибо Шодиеру, Камалю и Шекуру! Сбылась моя мечта - увидеть цветение маков в горах! Были
  • Р
    Роман
    28 мая 2024
    Самарканд для искушённых путешественников
    Провели прекрасные выходные в Самарканде. Эвелина - выше всяких похвал, у нас было чувство, что расстаемся с хорошей знакомой, а
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    не гидом. Все так по-восточному гостеприимно. Полностью ей доверились и время пролетело незаметно. Хотите что б экскурсия запомнилась, прошла легко, непринужденно и в отличном настроении - Вам к Эвелине. Человек в своей стихии, все с душой, любит и знает свой город и историю. Грамотная русская речь без намека на акцент, подмечу это отдельно, т. к. встречали много гидов по маршруту с очень ломанным русским. Эвелине ОГРОМНОЕ СПАСИБО от нас с Любой! Всем советуем!

  • М
    Марина
    20 мая 2024
    Цветущие горы Самарканда
    Спасибо большое Шодиеру и его команде за прекрасную экскурсию. Безумно интересный и начитанный молодой человек. Экскурсия подойдёт тем, кто хочет
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    целый день провести в горах. В 10 утра нас забрали из отеле, доехали до деревни в течение часа, оттуда начинался маршрут. В середине маршрута пообедали в прекрасном месте, не менее прекрасный обед. Погода была туманная, но это никак не отразилось на нашем впечатлении. В отель вернулись в 8 вечера Очень рекомендую.

    Спасибо большое Шодиеру и его команде за прекрасную экскурсию. Безумно интересный и начитанный молодой человек. ЭкскурсияСпасибо большое Шодиеру и его команде за прекрасную экскурсию. Безумно интересный и начитанный молодой человек. ЭкскурсияСпасибо большое Шодиеру и его команде за прекрасную экскурсию. Безумно интересный и начитанный молодой человек. Экскурсия
  • Н
    Наталья
    19 мая 2024
    Цветущие горы Самарканда
    Были на экскурсии с мужем 17 мая. Замечательная экскурсия! Экскурсия проходит по очень красивым местам, налюбоваться невозможно! Получили огромное удовольствие от
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    прогулки в горах. Поразили обилие горных цветов… кругом цветы, всё вокруг в цветах… так красиво… Местные жители добрейшие!! Насладились тишиной гор и спокойствием! Мне всё таки никакие памятники архитектуры так не нужны, меня природа и вдохновляет, и впечатляет, и силы даёт! Барчиной - прекрасная девушка гид, открытая, с чувством юмора и заботой о туристах. Спасибо ей отдельное за фото, которое она мне делала, пока я на ослике ехала 😅 и за черешню, которую она принесла из своего сада на следующий день утром к нашему поезду! Мы в восторге от такого формата экскурсии!!! Очень необычно и так колоритно! Спасибо! Ну а местный ослик Олег - выше всяких похвал 🔥😀

    Были на экскурсии с мужем 17 маяБыли на экскурсии с мужем 17 маяБыли на экскурсии с мужем 17 маяБыли на экскурсии с мужем 17 маяБыли на экскурсии с мужем 17 маяБыли на экскурсии с мужем 17 маяБыли на экскурсии с мужем 17 маяБыли на экскурсии с мужем 17 мая
  • Я
    Яна
    17 мая 2024
    Узбекская свадебная церемония
    Это что-то невероятное по ощущениям. Увидеть традиции и обычаи узбекской свадьбы. Совершенно незнакомые люди принимают тебя как желанного гостя, окружают
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    заботой и вниманием. Эмоций море, всяких: от неловкости до восторга. Один из самых ярких во всех смыслах день, проведенный в Узбекистане🥰

  • Ж
    Женя
    5 мая 2024
    Узбекская свадебная церемония
    Это велеколепная экскурсия! Отличный способ погрузиться в атмосферу традиций другой страны. Очень интересно и очень вкусно 😂 Но много😂 Советуем! Готовьтесь к повышенному вниманию и гостеприимству!
    Это велеколепная экскурсия!Это велеколепная экскурсия!Это велеколепная экскурсия!

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Почувствовать себя местным»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Цветущие горы Самарканда
  2. Самарканд для искушённых путешественников
  3. Узбекская свадебная церемония
  4. Главное о Самарканде: обзорная автоэкскурсия + традиционный обед в мини-группе
  5. В горы с ночёвкой. Жизнь пастуха (всё включено)
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Мечеть Биби-Ханым
  4. Некрополь Шахи Зинда
  5. Сиабский Базар
  6. Восточный базар
  7. Обсерватория Улугбека
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июне 2024
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