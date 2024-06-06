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все было идеально. И глубина познаний гида (ответил на все мои миллион вопросов), и очень своевременный перерыв на плов, и классная прогулка по рынку и основным достопримечательностям. Особенно меня поразило то, что гид оказался классным фотографом и теперь у меня ещё и пачка супер-фото (прилагаю их к отзыву). В общем экскурсию очень реклмендую. Очень удобно, что все расстояния преодолеваются на машине, где можно поить водички и укрыться от жары.