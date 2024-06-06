1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Тюльпаны и горы Самарканда: уникальное путешествие в деревню Ургут
Откройте для себя красоту весенних тюльпанов и живописные Зеравшанские горы в компании местных жителей
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Самарканд для искушённых путешественников: уникальное путешествие
Откройте для себя уникальный Самарканд в индивидуальной экскурсии, полной удивительных открытий и тайн
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Узбекская свадебная церемония
Познакомиться с национальными обрядами бракосочетания и поучаствовать в пышном свадебном пире
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€112 за всё до 3 чел.
скидка
9%
Мини-группа
5 часов
Главное о Самарканде: обзорная автоэкскурсия + традиционный обед в мини-группе
Самарканд радушно встречает гостей! Посетите знаковые места города, прогуляйтесь по базару и насладитесь традиционным пловом в мини-группе
Начало: Рядом с мавзолеем Гур-Эмира
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
45€41 за человека
Индивидуальная
13 часов
В горы с ночёвкой. Жизнь пастуха (всё включено)
Отправиться в живописные уголки, поесть в гостях у местных жителей, а с утра - пойти пасти скот
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
от €230 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Уникальный мастер-класс по приготовлению барака - пельмени по-узбекски в Самарканде
Погрузитесь в мир узбекской кулинарии: научитесь готовить барак, традиционные пельмени с восточным колоритом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€54 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
3 часа
«50 оттенков бирюзового»: авторская фотопрогулка по Самарканду
Увидеть самые яркие уголки города и пополнить соцсети отличными снимками
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
150€135 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Самарканда - к красным каньонам Дарбанда
Отправиться к загадочным ущельям и увидеть нетронутую природу Сурхандарьи
10 июня в 03:00
11 июня в 03:00
€450 за всё до 3 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс по приготовлению лагмана по-узбекски
Научиться готовить одно из самых вкусных блюд среднеазиатских народов
Начало: На улице Арабшах
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
96€87 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
По Самарканду транзитом: трансфер + обзорная экскурсия + дегустация плова
Посмотреть главные архитектурные шедевры Самарканда и попробовать плов во время ожидания рейса
Сегодня в 10:30
Завтра в 05:30
от €130 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
3.5 часа
Узбекский лайфстайл
Позавтракать со старейшинами в чайхане, научиться торгу, погулять по махаллям и району цыган-люли
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
150€113 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вечерний самаркандский плов + экскурсия по городу
Прогуляться по Самарканду, побывать в чайхане для местных и попробовать гордость узбекской кухни
Начало: у вашего отеля
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
€200 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия6 июня 2024Однозначно рекомендую. Самое потрясающее путешествие по Самарканду. У нас произошла сдвижка дат пребывания, а Ильдар вошел в наше положение и
- ЕЕкатерина4 июня 2024Я могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычно не жду. Но тут
- ББорис3 июня 2024Экскурсия очень понравилась, а Эвелина - прекрасный экскурсовод. Удалось посмотреть нетривиальные туристические места, рассказ - выше всяческих похвал. Всем рекомендую!
- LLydia2 июня 2024Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018. Живописные пейзажи, веселая компания и вкусная еда. И плюсом мы посетили дополнительные места по дороге, которые не планировали и покатались на корабле по водохранилищу. Рекомендую
- ААнна31 мая 2024Огромное спасибо Шодиеру, Камалю и Шекуру! Сбылась моя мечта - увидеть цветение маков в горах! Были на экскурсии 22 мая!
- РРоман28 мая 2024Провели прекрасные выходные в Самарканде. Эвелина - выше всяких похвал, у нас было чувство, что расстаемся с хорошей знакомой, а
- ММарина20 мая 2024Спасибо большое Шодиеру и его команде за прекрасную экскурсию. Безумно интересный и начитанный молодой человек. Экскурсия подойдёт тем, кто хочет
- ННаталья19 мая 2024Были на экскурсии с мужем 17 мая. Замечательная экскурсия! Экскурсия проходит по очень красивым местам, налюбоваться невозможно! Получили огромное удовольствие от
- ЯЯна17 мая 2024Это что-то невероятное по ощущениям. Увидеть традиции и обычаи узбекской свадьбы. Совершенно незнакомые люди принимают тебя как желанного гостя, окружают
- ЖЖеня5 мая 2024Это велеколепная экскурсия! Отличный способ погрузиться в атмосферу традиций другой страны. Очень интересно и очень вкусно 😂 Но много😂 Советуем! Готовьтесь к повышенному вниманию и гостеприимству!
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Почувствовать себя местным»
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