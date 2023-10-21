Знакомство с историческими центрами Узбекистана: достопримечательности Самарканда и Бухары

Увидеть усыпальницу Тамерлана, погулять по торговым рядам и ощутить национальный колорит

Описание
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Этот тур поможет вам открыть для себя культуру и историю Узбекистана. За 5 дней мы посетим самые важные и интересные локации двух древних городов — Самарканда и Бухары. Вы увидите мавзолей Гур-Эмир, побываете на Регистане и осмотрите узбекистанские медресе.

Посетим знаменитый Сиабский базар и торговый квартал XVII века, чтобы поближе познакомиться с бытом и традициями страны.
Знакомство с историческими центрами Узбекистана: достопримечательности Самарканда и Бухары
Знакомство с историческими центрами Узбекистана: достопримечательности Самарканда и Бухары
Знакомство с историческими центрами Узбекистана: достопримечательности Самарканда и Бухары
Знакомство с историческими центрами Узбекистана: достопримечательности Самарканда и Бухары
Знакомство с историческими центрами Узбекистана: достопримечательности Самарканда и Бухары
Знакомство с историческими центрами Узбекистана: достопримечательности Самарканда и Бухары
Знакомство с историческими центрами Узбекистана: достопримечательности Самарканда и Бухары
Знакомство с историческими центрами Узбекистана: достопримечательности Самарканда и Бухары
Знакомство с историческими центрами Узбекистана: достопримечательности Самарканда и Бухары
Знакомство с историческими центрами Узбекистана: достопримечательности Самарканда и Бухары
Ближайшие даты:
21
окт
24
окт
28
окт
31
окт
4
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Список вещей:

Футболки/рубашки/блузки с коротким и длинным рукавом;
Свободные шорты;
Джинсы или брюки; для дам – юбки, сарафаны;
Тонкий свитер;
Ветровка/пиджак;
Лёгкий платок (можно не везти с собой, а купить местный из натурального хлопка или шёлка);
Лёгкий головной убор;
Солнцезащитные очки (и солнцезащитный крем);
Обувь (удобная и практичная, с крепкой подошвой и без высоких каблуков, т. к. экскурсионные туры предполагают длительные пешие прогулки. Подойдут сандалии и лёгкие кроссовки.
Небольшой рюкзак или сумка через плечо для документов, наличных денег и бутылочки воды.

Документы:

Для граждан России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Армении, Грузии и Молдовы установлен безвизовый режим въезда в Узбекистан на срок до 60 дней.

Для граждан еще более 70 государств, в том числе Украины, Израиля, Латвии, Литвы, Таджикистана, Турции, Чехии и Эстонии установлен безвизовый режим въезда на срок до 30 дней.

Въезд в Узбекистан осуществляется по заграничному паспорту.

Для въезда нужен загранпаспорт ребенка либо загранпаспорт родителя со внесёнными сведениями о ребёнке (до 14 лет). Дети до 16 лет освобождаются от заполнения въездной таможенной декларации в аэропорту по прилете и оформления временной регистрации на территории Узбекистана.

Медицинскую страховку необходимо оформить заранее, до въезда в страну. Медицинский страховой полис на сумму не менее 30000$ должен покрывать, в том числе, расходы на лечение COVID-19.

Организация:

Мы не рекомендуем брать детей младше 12 лет в групповой тур, так как темп поездки достаточно высокий,экскурсии насыщенные, а подача материала рассчитана на взрослую аудиторию. Кроме того, дети могут задерживать всю остальную группу, из-за чего пострадает запланированный график экскурсий.

Для путешествий с маленькими детьми мы рекомендуем индивидуальный формат и с удовольствием подберём маршрут, который будет интересен всем членам семьи. Более того, индивидуальные экскурсии можно будет регулировать на месте.

Чтобы получить туристическую SIM-карту необходимо обратиться к сотрудникам информационной туристической стойки, предъявить паспорт с печатью о прибытии в Узбекистан, выбрать тарифный план и внести за него оплату. Пункты продажи туристических SIM-карт есть также на центральном ж. -д. вокзале Ташкента, в офисах мобильных операторов, в гостиницах «International Hotel Tashkent» и «Саехат».

Программа тура по дням

1 день

Приезд в Самарканд, свободный день

Добро пожаловать в Узбекистан! Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в гостиницу (с 14:00). Разместившись, в сможете самостоятельно погулять по Самарканду или просто отдохнуть после перелёта, чтобы набраться сил перед предстоящими экскурсиями.

Приезд в Самарканд, свободный деньПриезд в Самарканд, свободный деньПриезд в Самарканд, свободный деньПриезд в Самарканд, свободный деньПриезд в Самарканд, свободный деньПриезд в Самарканд, свободный день
2 день

Достопримечательности Самарканда: мавзолей Гур-Эмир, Регистан, Сиаб, Шахи-Зинда

Начинаем знакомиться с Самаркандом. Первым делом отправимся в мавзолей Гур-Эмир — усыпальницу тюрко-монгольского Тамерлана (или Амир Темура), его наставника и некоторых членов семьи основателя Тимуридов. Затем посетим самую известную площадь Центральной Азии — Регистан: здесь увидим интересные архитектурные памятники: медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари. Заглянем в величественную мечеть Биби-Ханым, поражающую своими масштабами. Зайдём на знаменитый Сиабский базар и порадовать себя местными товарами.
Далее нас ждёт архитектурный ансамбль Шахи-Зинда, история которого хранит в себе множество тайн и легенд, а после пройдём в музей обсерватории Улугбека.

После насыщенного экскурсионного дня вернёмся в отель.

Достопримечательности Самарканда: мавзолей Гур-Эмир, Регистан, Сиаб, Шахи-ЗиндаДостопримечательности Самарканда: мавзолей Гур-Эмир, Регистан, Сиаб, Шахи-ЗиндаДостопримечательности Самарканда: мавзолей Гур-Эмир, Регистан, Сиаб, Шахи-ЗиндаДостопримечательности Самарканда: мавзолей Гур-Эмир, Регистан, Сиаб, Шахи-ЗиндаДостопримечательности Самарканда: мавзолей Гур-Эмир, Регистан, Сиаб, Шахи-ЗиндаДостопримечательности Самарканда: мавзолей Гур-Эмир, Регистан, Сиаб, Шахи-Зинда
3 день

Самарканд - Бухара, обзорная экскурсия по городу

Сегодня выезжаем в Бухару — город, через который проходил Великий Шёлковый путь. Дорога будет долгой, но она того стоит.

По приезде отправимся к архитектурному ансамблю Ляби-Хауз, созданному в XVI-XVII веках. Осмотрим местные медресе Кукельдаш и Надира Диванбеги. Завершим первую часть экскурсионной программы по Бухаре посещением торгового квартала XVI века, где располагаются мастерские народных ремёсел.

Заселимся в отель и переночуем.

Самарканд - Бухара, обзорная экскурсия по городуСамарканд - Бухара, обзорная экскурсия по городуСамарканд - Бухара, обзорная экскурсия по городуСамарканд - Бухара, обзорная экскурсия по городуСамарканд - Бухара, обзорная экскурсия по городуСамарканд - Бухара, обзорная экскурсия по городу
4 день

Достопримечательности Бухары и окрестностей

После завтрака продолжим знакомиться со знаковыми локациями Бухары. Побываем в мавзолее Саманидов и усыпальнице Чашма Аюб, увидим архитектурный ансамбль Боло-Хауз. Мечеть комплекса была открыта для всех, и правитель Бухары Эмир Шахмурад, по приказу которого был построен комплекс, сам намеревался посещать её каждую пятницу.

Посетим удивительную старинную крепость Арк, напоминающую песочный замок, комплекс Пои-Калян, медресе Абдулазиз-хана и Улугбека. Заглянем на территорию дворца Ситораи Мохи-Хоса и суфийского комплекса Бахауддина Накшбанда, ставшего важной святыней для последователей ислама. Считается, что семикратное посещение мемориального комплекса приравнивается посещению «Дома Божьего» в Мекке.

Вернёмся в гостиницу.

Достопримечательности Бухары и окрестностейДостопримечательности Бухары и окрестностейДостопримечательности Бухары и окрестностейДостопримечательности Бухары и окрестностейДостопримечательности Бухары и окрестностейДостопримечательности Бухары и окрестностей
5 день

Окончание тура

Наше путешествие подошло к концу. Отвезём вас в аэропорт Бухары. До новых встреч!

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Бухары, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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