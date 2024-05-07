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Авторский тур
5 дней
Экспресс-тур в край солнца и вкуснейшего плова: по главным местам Самарканда и Бухары
Насладиться танцевальным шоу, побывать в древней обсерватории и посетить «Вечный Город»
Начало: Аэропорт Самарканда, после обеда
20 июня в 08:00
27 июня в 08:00
77 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Из Самарканда в Хиву: путешествие по древним центрам восточной культуры
Полюбоваться Амударьей, погулять по базарам и узнать историю империи Тамерлана
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от времени ваше...
26 июля в 14:00
23 авг в 14:00
$699 за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Насыщенное путешествие из Самарканда в Бухару на 7 дней
Сравнить два вида плова, увидеть древнюю обсерваторию и побывать в «Вечном городе»
Начало: Аэропорт Самарканда, 6:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
9150082 350₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Знакомство с историческими центрами Узбекистана: достопримечательности Самарканда и Бухары
Увидеть усыпальницу Тамерлана, погулять по торговым рядам и посетить Гиждуван
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от времени ваше...
26 июля в 14:00
23 авг в 14:00
$505 за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина7 мая 2024Тур превзошёл все ожидания по всем возможным критериям: непонятные названия достопримечательностей (сперва вызывали сомнения,стоит ли вообще их посещать и зачем
- ТТатьяна15 декабря 2023Узбекистан - красивая страна! Количество архитектурных памятников потрясает! Все мечети, минареты и медресе в прекрасном состоянии. Затейливые узоры везде -
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Бухара»
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- Экспресс-тур в край солнца и вкуснейшего плова: по главным местам Самарканда и Бухары
- Из Самарканда в Хиву: путешествие по древним центрам восточной культуры
- Насыщенное путешествие из Самарканда в Бухару на 7 дней
- Знакомство с историческими центрами Узбекистана: достопримечательности Самарканда и Бухары
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