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они в программе)таили в себе море исторических фактов,мифов и красоты (теперь вошли в список любимых мест),гиды - профессионалы и очень симпатичные и интересные люди, отели -явно выше присвоенных им звёзд, не особо любимый до поездки плов оказался удивительно вкусным(как и узбекское вино). Самарканд и Бухара запечатлелись восточной сказкой наяву, местные люди-образец гостеприимства. Возвращаться домой из плюс 30 в майский снег вообще не хотелось. Андрей-замечательный организатор, однозначно,рекомендую довериться и следовать всем его советам! Огромное спасибо!