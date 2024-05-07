5 дней
Экспресс-тур в край солнца и вкуснейшего плова: по главным местам Самарканда и Бухары
Насладиться танцевальным шоу, побывать в древней обсерватории и посетить «Вечный Город»
Начало: Аэропорт Самарканда, после обеда
«Вас ждут гастрономические открытия, интересные экскурсии и комфортабельное проживание в национальных домах»
31 окт в 08:00
7 ноя в 08:00
77 500₽ за человека
скидка
10%
5 дней
Древние столицы Узбекистана и горные озёра Таджикистана: индивидуальный тур
Изучить архитектуру Самарканда и Бухары, устроить пикник в Фанских горах и узнать, как ткут ковры
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от вашего рейса
«По прибытии попробуем в чайхане самсу, лагман и другие блюда национальной кухни»
29 окт в 10:00
5 ноя в 10:00
1600$1 440 за человека
4 дня
По страницам новогодней сказки: встречаем 2025 год в Самарканде
Погулять по Бухаре, увидеть некрополь Шахи-Зинда и отведать местную кухню
Начало: Аэропорт Самарканда, рекомендуемое время прилёта -...
«Если верить поговорке «как Новый год встретишь, так и проведёшь», ваш 2025 будет солнечным, тёплым и весёлым, наполненным яркими впечатлениями, вкусной едой и хорошими людьми»
30 дек в 16:00
3 янв в 16:00
$990 за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина7 мая 2024Тур превзошёл все ожидания по всем возможным критериям: непонятные названия достопримечательностей (сперва вызывали сомнения,стоит ли вообще их посещать и зачем
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Гастрономические»
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