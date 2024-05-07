Гастрономические туры Самарканда

Найдено 3 тура в категории «Гастрономические» в Самарканде на русском языке, цены от 990 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Экспресс-тур в край солнца и вкуснейшего плова: по главным местам Самарканда и Бухары
На машине
1 отзыв
5 дней
Экспресс-тур в край солнца и вкуснейшего плова: по главным местам Самарканда и Бухары
Насладиться танцевальным шоу, побывать в древней обсерватории и посетить «Вечный Город»
Начало: Аэропорт Самарканда, после обеда
«Вас ждут гастрономические открытия, интересные экскурсии и комфортабельное проживание в национальных домах»
31 окт в 08:00
7 ноя в 08:00
77 500 за человека
Древние столицы Узбекистана и горные озёра Таджикистана: индивидуальный тур
На машине
скидка
10%
5 дней
Древние столицы Узбекистана и горные озёра Таджикистана: индивидуальный тур
Изучить архитектуру Самарканда и Бухары, устроить пикник в Фанских горах и узнать, как ткут ковры
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от вашего рейса
«По прибытии попробуем в чайхане самсу, лагман и другие блюда национальной кухни»
29 окт в 10:00
5 ноя в 10:00
1600$1 440 за человека
По страницам новогодней сказки: встречаем 2025 год в Самарканде
На автобусе
4 дня
По страницам новогодней сказки: встречаем 2025 год в Самарканде
Погулять по Бухаре, увидеть некрополь Шахи-Зинда и отведать местную кухню
Начало: Аэропорт Самарканда, рекомендуемое время прилёта -...
«Если верить поговорке «как Новый год встретишь, так и проведёшь», ваш 2025 будет солнечным, тёплым и весёлым, наполненным яркими впечатлениями, вкусной едой и хорошими людьми»
30 дек в 16:00
3 янв в 16:00
$990 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    7 мая 2024
    Экспресс-тур в край солнца и вкуснейшего плова: по главным местам Самарканда и Бухары
    Тур превзошёл все ожидания по всем возможным критериям: непонятные названия достопримечательностей (сперва вызывали сомнения,стоит ли вообще их посещать и зачем
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    они в программе)таили в себе море исторических фактов,мифов и красоты (теперь вошли в список любимых мест),гиды - профессионалы и очень симпатичные и интересные люди, отели -явно выше присвоенных им звёзд, не особо любимый до поездки плов оказался удивительно вкусным(как и узбекское вино). Самарканд и Бухара запечатлелись восточной сказкой наяву, местные люди-образец гостеприимства. Возвращаться домой из плюс 30 в майский снег вообще не хотелось. Андрей-замечательный организатор, однозначно,рекомендую довериться и следовать всем его советам! Огромное спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Гастрономические»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Экспресс-тур в край солнца и вкуснейшего плова: по главным местам Самарканда и Бухары
  2. Древние столицы Узбекистана и горные озёра Таджикистана: индивидуальный тур
  3. По страницам новогодней сказки: встречаем 2025 год в Самарканде
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Сиабский Базар
  2. Мечеть Биби-Ханым
  3. Площадь Регистан
  4. Обсерватория Улугбека
  5. Медресе Кукельдаш
Сколько стоит тур в Самарканде в октябре 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 тура от 990 до 77 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.36 из 5
На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Самарканда, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь 2024
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