Своей компанией в сердце Востока: Самарканд, Бухара и горы
Полюбоваться мечетями и медресе, побывать на бумажной фабрике и посетить плато Дьявола
Отправляемся в тур по страницам восточной сказки. Каждый город — отдельная глава со своим шармом. Самарканд не открывается сразу. Он раскрывается постепенно — мозаикой, мрамором и тишиной старых улиц. Здесь читать дальшеуменьшить
и таинственный некрополь Шахи-Зинда, и манящий ароматом пряностей Сиабский базар. Горы Кашкадарьи позволяют ненадолго укрыться в объятиях природы и полюбоваться причудливыми скалами. Бухара — камерная, философская. Она не ослепляет, а разговаривает тихо. Предлагает взглянуть на ансамбль Ляби-Хауз с прудом, крепость Арк и мавзолей Саманидов.
Возьмите удобную обувь, солнцезащитный крем и обязательно очки от солнца.
Программа тура по дням
1 день
Знакомство с Самаркандом
Мы покажем вам удивительный Самарканд. Вы увидите:
Площадь Регистан — сердце города, где расположились медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари.
Мавзолей Гур-Эмир — усыпальница Амира Темура и его родных.
Мечеть Биби-Ханум, с которой связана красивая история любви.
Сиабский базар — откуда доносятся ароматы лепёшек, специй и сухофруктов.
Некрополь Шахи-Зинда, где хоронили царственных особ и знать.
2 день
Плато Дьявола, Китабский перевал и бумажная фабрика «Мерос»
Плато Дьявола (Шайтан Жига). Полюбуемся скальными образованиями причудливой формы, напоминающими декорации для фантастического фильма.
Китабский перевал. Насладимся панорамой гор Кашкадарьи и сделаем эффектные снимки.
Дегустация тандыр-гушт. Вы отведаете баранье мясо, томлёное в глиняной печи с хрустящей корочкой и ароматом дымка.
Бумажная фабрика «Мерос». Познакомитесь с древним ремеслом — созданием шёлковой бумаги из коры тутового дерева.
3 день
Экскурсия по Бухаре
Утром переедем в Бухару. Здесь увидим:
Ансамбль Ляби-Хауз — сердце Старого города с медресе и живописным водоёмом.
Крепость Арк — цитадель бухарских эмиров.
Минарет Калян — символ города, который устоял даже во время нашествия Чингисхана.
Медресе Мири-Араб — действующий духовный центр.
Торговые купола — старинные крытые базары.
Мавзолей Саманидов — старейший памятник исламской архитектуры в Центральной Азии.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Участник
75 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансферы по маршруту и билет на поезд в Бухару
Услуги гидов
Что не входит в цену
Билеты до Самарканда и обратно из Бухары
Обеды и ужины
Входные билеты - ок. $50
Где начинаем и завершаем?
Начало: Самарканд, время встречи - по договорённости
Завершение: Бухара, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гулрухсор — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 67 туристов
Ассалам алейкум, уважаемые путешественники! Я Гулрухсор, профессиональный гид. С 2018 года организую и провожу интересные и увлекательные экскурсии по всему Узбекистану. Родилась и выросла в Самарканде, экономист с высшим образованием, сейчас учусь в магистратуре в Институте туризма. У меня своя команда опытных гидов по всему Узбекистану. С радостью организуем и проведём для вас незабываемые путешествия!
Наталья
Наша экскурсия прошла с 15 по 17 мая. организация тура от Jama на высшем уровне. Нас встретил Jam в 5 утра в аэропорту, разместил в отличной гостинице, а в 9 читать дальшеуменьшить
утра по нашему желанию началась экскурсия. Экскурсовод Анна в Самарканде выше всяких похвал, в Бухаре - Акмаль. Мы посетили все локации и даже больше. Ели плов, шашлык, самсу, баранину в тандыре в лучших местах города. Поездка в горы была незабываемой. Списибо Вам большое за радушный приём и грамотную организацию тура!
