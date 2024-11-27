читать дальше настоящих хранителей культуры.



Экскурсия идеально подходит для индивидуальных путешественников, а также семей с детьми. Полезное путешествие по солнечному Самарканду с открытием банковских карт VISA,MASTER CARD. За два дня мы покажем и расскажем все о городе и сделаем процесс получения карты максимально удобным благодаря нашему партнерству с банком.

Дорогие путешественники и ценители истории! Приглашаем вас погрузиться в древний мир Самарканда, где каждый момент становится волшебным прикосновением к прошлому.Наша экскурсия подарит вам возможность посетить уникальные мастер-классы, дегустации и встретить