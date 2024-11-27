Дорогие путешественники и ценители истории! Приглашаем вас погрузиться в древний мир Самарканда, где каждый момент становится волшебным прикосновением к прошлому.
Наша экскурсия подарит вам возможность посетить уникальные мастер-классы, дегустации и встретить
Наша экскурсия подарит вам возможность посетить уникальные мастер-классы, дегустации и встретить
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Описание экскурсииЧто вас ждет Мы познакомимся с культурой, обычаями и историей древнего Самарканда за два дня. Увидим восхитительные архитектурные шедевры. Я расскажу про обычаи и ремесла, приготовим самаркандский плов, поработаем на гончарном круге и посетим святыни, а ночью загадочный Самарканд с поющими фонтанами «Вечного города», добавит больше красок в наше путешествие в восточную сказку. День 1. Встречаемся и начинаем наше путешествие В усыпальнице великого Тамерлана Гур Эмир, окутанной тайнами и легендами, мы ощутим дух великого правителя полководца Сахибкирана. На площади Регистан — в сердце Самарканда — мы отправимся в глубь веков. Я расскажу про загадочные орнаменты, изображенные на порталах. Заглянем в келью к музыканту, посмотрим национальные музыкальные инструменты и услышим их звучание. На обед мы поедем в чайхану, где собираются только местные и попробуем настоящий самаркандский плов. На ковровой фабрике мы отвлечемся от истории, увидим где создаются уникальные ковры ручной работы, мы сами сможем сделать пару узелков и оставить свою подпись. Здесь нам расскажут все секреты, а в конце мы заглянем в комнату Али-Бабы. На винодельнях Самарканда вы продегустируете редчайшие коньяки, кагор, чачу и вина из разных сортов винограда (оплачивается дополнительно). Чтобы почувствовать величие Тимура и царицы Биби Ханым, мы отправимся к мечети Биби Ханым — одному из самых величественных построек Тимура. Сиабский базар добавит красок — мы попробуем восточные самаркандские сладости, поторгуемся. У вас будет свободное время для проулки и покупок. День 2 Комплекс Шахи-Зинда — это шедевры восточного зодчества и одна из самых главных святынь Самарканда. На бумажной фабрике мы детально раскроем и посмотрим процесс изготовления шелковой бумаги льняного масла, а в гончарной сможем поработать на гончарном круге. На обед поедем в чайхану попробуем слоеную самсу из тандыра, манты и шашлыки. Астрономическая обсерватория Улугбека — здесь я расскажу о великих достижениях наших астрономов и ученых внесших весомый вклад в науку, медицину, астрономию. Могила Даниила — святыня трех мировых религий, ислам, христианство, иудаизм. мы загадаем свои самые сокровенные желания выпив родниковой воды и совершив паломнический визит. Поднявшись на городище Афросияб — древнейшая часть Самарканда. Мы взглянем на музей Афросияб, где хранятся бесценные фрески согдийцев. Чтобы раскрыть все секреты настоящего самаркандского плова и научится приготовить его — мы отправимся в частный добротный дом к опытной поварихе и приготовим своими руками плов и насладимся им (не включено в стоимость). Вечером поедем в «Вечный город» — новый этнографический парк. Мы познакомимся с ремеслами, покатаемся на катерах по каналу, сделаем красивые фото при ночной подсветке и посмотрим на поющие фонтаны. Важная информация:
- Время в программе указано приблизительно, порядок и время посещения достопримечательностей на усмотрение гида.
- Экскурсия идеально подходит для индивидуальных путешественников, а также семей с детьми.
- Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
- Стоимость мастер-класса по приготовлению плова и дегустация коньяка, вина, кагора и чачи оплачиваются дополнительно.
9:00, 10:00, 11:00, 12:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гур Эмир
- Регистан
- Базар
- Биби Ханым
- Шахи Зинда
- Городище Афросияб
- Музей Афросияб
- Ковровая фабрика
- Астрономическая обсерватория Улугбека
- Могила святого Даниила
- Комплекс «Великий Шелковый путь»
- Музыкальные фонтаны
- Бумажная фабрика
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Услуги по открытию банковских карт
Что не входит в цену
- Входные билеты на памятники
- Дегустация вин
- Мастер-классы
- Питание
- Проживание в отелях
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Вопросы будут уточняйте
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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