Узбекистан - все самое лучшее! Золотой треугольник
Экскурсионный, гастрономический, фото - и шоппинг-тур! Супер отели
«Переезжаем в Хиву на микроавтобусе»
6 окт в 10:00
14 окт в 10:00
от 119 660 ₽ за человека
В Самарканд в мини-группе: достопримечательности, культура и мастер-классы
Увидеть мавзолей Гур-Эмир и некрополь Шахи-Зинда, приготовить плов и узнать секреты ковроткачества
Начало: Самарканд, заберём вас от вашей гостиницы в 9:00
$133 за человека
Индивидуальный тур «всё включено» в Узбекистане: экскурсии, мастер-классы и национальная кухня
Побывать в трёх городах, увидеть усыпальницу Тимуридов и научиться готовить бухарский плов
Начало: Аэропорт Самарканда, утро (точное время по договор...
«Chevrolet Tracker 2, Chevrolet Orlando, Hyundai Starex, Hyundai Staria, Toyota Hiace или Mercedes-Benz Sprinter»
30 авг в 10:00
85 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «На микроавтобусе»
Самые популярные туры этой рубрики в Самарканде
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Самарканде в августе 2025
Сейчас в Самарканде в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 тура от 133 до 119 660. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Наш сайт предлагает вам заказать туры на микроавтобусе в Самарканде с профессиональным гидом по низким ценам. Гиды предоставят вам максимум полезной информации о достопримечательностях Самарканда и помогут вам в полноценном путешествии в 2025 году!