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1 чел. По популярности На машине 15% скидка 7 дней Насыщенное путешествие из Самарканда в Бухару Сравнить два вида плова, увидеть древнюю обсерваторию и побывать в «Вечном городе» Начало: Аэропорт Самарканда, 6:00 96900 82 365 ₽ за человека На машине 15% скидка 5 дней Древние столицы Узбекистана и горные озёра Таджикистана: индивидуальный тур Изучить архитектуру Самарканда и Бухары, устроить пикник в Фанских горах и узнать, как ткут ковры Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от вашего рейса 1600 $ 1360 за человека На машине 7 дней Исторические сокровища Узбекистана и живописные озёра Таджикистана. Индивидуальный тур Познакомиться с древними ремёслами, побывать в горном селе и увидеть главные места четырёх городов Начало: Самарканд, аэропорт или ваш отель, точное время - ... $ 1333 за человека Все туры Самарканда

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Скидки»

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