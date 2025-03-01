скидка
15%
7 дней
Насыщенное путешествие из Самарканда в Бухару
Сравнить два вида плова, увидеть древнюю обсерваторию и побывать в «Вечном городе»
Начало: Аэропорт Самарканда, 6:00
1 мар в 08:00
8 мар в 08:00
9690082 365₽ за человека
скидка
15%
5 дней
Древние столицы Узбекистана и горные озёра Таджикистана: индивидуальный тур
Изучить архитектуру Самарканда и Бухары, устроить пикник в Фанских горах и узнать, как ткут ковры
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от вашего рейса
Завтра в 08:00
25 фев в 08:00
1600$1360 за человека
7 дней
Исторические сокровища Узбекистана и живописные озёра Таджикистана. Индивидуальный тур
Познакомиться с древними ремёслами, побывать в горном селе и увидеть главные места четырёх городов
Начало: Самарканд, аэропорт или ваш отель, точное время - ...
Завтра в 08:00
19 фев в 08:00
$1333 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Скидки»
Самые популярные туры этой рубрики в Самарканде
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит тур в Самарканде в феврале 2025
Сейчас в Самарканде в категории "Скидки" можно забронировать 3 тура от 1333 до 82 365 со скидкой до 15%.
Скидки в Самарканде на экскурсионные туры — сразу и без всяких промокодов и купонов %🔥%. Успейте забронировать до конца акции по низкой стоимости со скидкой до 15%!. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель 2025