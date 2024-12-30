4 дня
По страницам новогодней сказки: встречаем 2025 год в Самарканде
Погулять по Бухаре, увидеть некрополь Шахи-Зинда и отведать местную кухню
Начало: Аэропорт Самарканда, рекомендуемое время прилёта -...
«После обеда в ресторане отправимся к мечети Биби-Ханум»
30 дек в 16:00
3 янв в 16:00
$990 за человека
7 дней
В круговороте красок, солнца и истории: главные места Самарканда, Бухары и Хивы
Побывать в главных городах Узбекистана, увидеть древние медресе, мечети и минареты
Начало: Аэропорт Самарканда, время прибытия ваших рейсов
«Полюбуемся мечетью Биби-Ханум, одной из самых больших в Средней Азии, а ещё пройдёмся по комплексу мавзолеев Шахи-Зинда»
2 ноя в 10:00
9 ноя в 10:00
$610 за человека
5 дней
2 сердца Узбекистана: Самарканд и Бухара. Увидеть всё самое главное
Побродить по восточному базару, побывать в древней обсерватории и посетить резиденцию эмира
Начало: Аэропорт Самарканда, точное время встречи зависит ...
«Вы осмотрите главные достопримечательности Самарканда и Бухары: мавзолей Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум, крепость Арк, мавзолей Шахи-Зинда, площадь Регистан и дворец Ситораи Мохи-Хоса»
2 ноя в 10:00
9 ноя в 10:00
$440 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Мечеть Биби-Ханым»
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