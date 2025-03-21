Самарканд и Шахрисабз: по стопам Тамерлана
Побывать на родине завоевателя, погрузиться в историю, рассматривая архитектуру, и приготовить плов
Начало: Самарканд, аэропорт или ж/д вокзал, первая половин...
21 мар в 10:00
28 мар в 10:00
$400 за человека
Индивидуальный тур «всё включено» в Узбекистане: экскурсии, мастер-классы и национальная кухня
Побывать в трёх городах, увидеть усыпальницу Тимуридов и научиться готовить бухарский плов
Начало: Аэропорт Самарканда, утро (точное время по договор...
15 мар в 10:00
22 мар в 10:00
85 000 ₽ за человека
Туда, где родился и упокоен Тамерлан: индивидуальный тур в Самарканд и Шахрисабз
Увидеть мавзолей и руины дворца Амира Темура, погулять по Регистану, полюбоваться мечетями и горами
Начало: Самарканд, точное место и время - по договорённост...
15 мар в 10:00
29 мар в 10:00
$600 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Некрополь Шахи Зинда»
Самые популярные туры этой рубрики в Самарканде
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит тур в Самарканде в марте 2025
Сейчас в Самарканде в категории "Некрополь Шахи Зинда" можно забронировать 3 тура от 400 до 85 000.
Туры на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Некрополь Шахи Зинда», цены от $400. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май