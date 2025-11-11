Атмосфера колоритного города: обзорная экскурсия по Ташкенту

Рады приветствовать вас на нашей увлекательной экскурсии по Ташкенту! Вместе с нами вы окунётесь в атмосферу древнего города, познакомитесь с его богатым культурным наследием и увидите выдающиеся архитектурные памятники. Приготовьтесь к удивительному путешествию, полному открытий и ярких впечатлений!
Описание экскурсииАтмосфера Узбекистана Добро пожаловать на нашу насыщенную экскурсию по Ташкенту! Всего за несколько часов вы погрузитесь в удивительный мир истории и культуры столицы Узбекистана. Во время путешествия вы прогуляетесь по старинным улочкам Старого города, где перед вами откроются мечети, медресе и мавзолеи, хранящие в себе следы прошедших эпох. Одним из главных пунктов маршрута станет комплекс Хазрет Имам — духовное сердце города, в котором находится известная библиотека с древними рукописями, включая легендарный Коран халифа Османа. Кроме того, вас ждет остановка на оживленном базаре Чорсу, где вы сможете прочувствовать атмосферу Востока и приобрести изделия народных ремесел. Этот тур — прекрасная возможность за несколько часов прикоснуться к архитектурным жемчужинам и богатому наследию Ташкента. Почувствуйте дух города и откройте для себя его многогранную культуру! Важная информация:
- Мы будем посещать религиозное место, пожалуйста, придерживайтесь традиционного дресс-кода таких мест: закрытые руки и ноги.
- Все посетители должны иметь при себе местные наличные.
Ежедневно в 10:00 и 15:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Религиозный комплекс Хазрати Имам
- Базар Чорсу
- Площадь Регистан
- Ташкентское метро
- Медресе Кукельдаш
- Государственный музей истории Тимуридов
Что включено
- Трансфер
- Русскоговорящий гид
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Входные билеты по маршруту
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Мы будем посещать религиозное место, пожалуйста, придерживайтесь традиционного дресс-кода таких мест: закрытые руки и ноги
- Все посетители должны иметь при себе местные наличные
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ташкента
Похожие экскурсии из Ташкента
Индивидуальная
Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту с дегустацией традиционного плова
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ташкента: от древних медресе до современных деловых центров, завершая дегустацией ароматного плова
Начало: В вашем отеле, аэропорту или на вокзале
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от $130 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
В гостях у Ташкента: Белая мечеть, Телебашня, Базар Чорсу и другие
Добро пожаловать в Ташкент! Окунитесь в культурное богатство столицы, исследуя её знаковые достопримечательности и наслаждаясь традиционными блюдами
Завтра в 10:00
13 ноя в 10:00
$165 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Уникальные места Ташкента
Ташкент - это шкатулка с драгоценностями, полная уникальных построек и культурного наследия. Откройте для себя его душу и сердце вместе с нами
Начало: От места вашего проживания
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
€185 за человека