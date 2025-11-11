Атмосфера колоритного города: обзорная экскурсия по Ташкенту

Мои заказы

Рады приветствовать вас на нашей увлекательной экскурсии по Ташкенту! Вместе с нами вы окунётесь в атмосферу древнего города, познакомитесь с его богатым культурным наследием и увидите выдающиеся архитектурные памятники. Приготовьтесь к удивительному путешествию, полному открытий и ярких впечатлений!
Время начала: 10:00, 15:00

Описание экскурсии

Атмосфера Узбекистана Добро пожаловать на нашу насыщенную экскурсию по Ташкенту! Всего за несколько часов вы погрузитесь в удивительный мир истории и культуры столицы Узбекистана. Во время путешествия вы прогуляетесь по старинным улочкам Старого города, где перед вами откроются мечети, медресе и мавзолеи, хранящие в себе следы прошедших эпох. Одним из главных пунктов маршрута станет комплекс Хазрет Имам — духовное сердце города, в котором находится известная библиотека с древними рукописями, включая легендарный Коран халифа Османа. Кроме того, вас ждет остановка на оживленном базаре Чорсу, где вы сможете прочувствовать атмосферу Востока и приобрести изделия народных ремесел. Этот тур — прекрасная возможность за несколько часов прикоснуться к архитектурным жемчужинам и богатому наследию Ташкента. Почувствуйте дух города и откройте для себя его многогранную культуру! Важная информация:
  • Мы будем посещать религиозное место, пожалуйста, придерживайтесь традиционного дресс-кода таких мест: закрытые руки и ноги.
  • Все посетители должны иметь при себе местные наличные.

Ежедневно в 10:00 и 15:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Религиозный комплекс Хазрати Имам
  • Базар Чорсу
  • Площадь Регистан
  • Ташкентское метро
  • Медресе Кукельдаш
  • Государственный музей истории Тимуридов
Что включено
  • Трансфер
  • Русскоговорящий гид
  • Бутилированная вода
Что не входит в цену
  • Входные билеты по маршруту
  • Питание
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Ташкента

