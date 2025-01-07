4 часа
Групповая
до 20 чел.
«Самый лучший день в Ташкенте» - пешая обзорная экскурсия по городу
Начало: Метро Космонавтов
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$30 за человека
6 часов
Групповая
Групповой тур по Ташкенту
Начало: Парк Бобура
Расписание: По договорённости.
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$70 за человека
3 часа
Индивидуальная
Ночная экскурсия по Ташкенту с трансфером из отеля
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 17:00.
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от $75 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Памятник Амиру Тимуру»
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