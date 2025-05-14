Что вас ждёт? Как красив и удивителен Узбекистан и как мало о нём говорят. Мы же постараемся исправить эту ситуацию и расскажем об одном из самых прекрасных его городов — Ташкенте, который по совместительству является столицей страны. Именно здесь расположено множество архитектурных памятников Узбекистана, а масштабы города действительно поражают, ведь не зря Ташкент носит статус крупнейшего города Средней Азии. Волшебство Ташкента раскрывается в полной мере вечером. Город огней, силуэтов и мистических образов… Мы проведём вас по самым знаковым достопримечательностям Ташкента, не забудем рассказать о местных традициях и обычаях и раскроем всю самобытность величественной узбекской столицы. Приготовьтесь к погружению в атмосферу яркого и гостеприимного Ташкента. Важная информация:

Посещение мечетей и храмов недопустимо в шортах, женщинам необходимо покрыть голову платком.