В Ташкенте столько примечательных мест, как успеть побывать везде? Я подготовил для вас этот тур на комфортабельном автомобиле, чтобы за один день вы увидели всё, что вас интересует. Вы посетите ключевые места столицы и получите максимум впечатлений. С нами вы откроете атмосферные уголки, которые могли бы пропустить, гуляя самостоятельно.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ждёт? Как красив и удивителен Узбекистан и как мало о нём говорят. Мы же постараемся исправить эту ситуацию и расскажем об одном из самых прекрасных его городов — Ташкенте, который по совместительству является столицей страны. Именно здесь расположено множество архитектурных памятников Узбекистана, а масштабы города действительно поражают, ведь не зря Ташкент носит статус крупнейшего города Средней Азии. Волшебство Ташкента раскрывается в полной мере вечером. Город огней, силуэтов и мистических образов… Мы проведём вас по самым знаковым достопримечательностям Ташкента, не забудем рассказать о местных традициях и обычаях и раскроем всю самобытность величественной узбекской столицы. Приготовьтесь к погружению в атмосферу яркого и гостеприимного Ташкента. Важная информация:
Посещение мечетей и храмов недопустимо в шортах, женщинам необходимо покрыть голову платком.
По договорённости с гидом.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ансамбль Хазрати Имам
- Мечеть Минор
- Ташкентская телебашня
- Мемориальный комплекс в память о жертвах репрессий - Сквер Амира Темура
- Отель «Узбекистан»
- Аллея «Бродвей»
- Государственный академический Большой театр оперы и балета ИМ.А. Навои
- Дворец Романовых
- Площадь независимости (Площадь Мустакиллик)
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в городские достопримечательности (музеи, парки, телебашня, зоопарк и т. д.)
- Еда и напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваша гостиница
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости с гидом.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 32 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Я готов скорректировать маршрут по вашему желанию
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей дружной команды
- Посещение мечетей и храмов недопустимо в шортах, женщинам необходимо покрыть голову платком
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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