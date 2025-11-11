Проведите один день в Ташкенте с максимальным комфортом! На персональном автомобиле вы отправитесь в путешествие по главным достопримечательностям столицы: от исторических памятников Старого города до современных районов с футуристической архитектурой.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Вы посетите комплекс Хаст-Имам, погуляете по знаменитому базару Чорсу, увидите величественную Площадь независимости и полюбуетесь панорамными видами города. В программе также предусмотрена остановка в традиционном ресторане, где вы сможете попробовать лучшие блюда узбекской кухни. Тур идеально подходит для тех, кто хочет увидеть всё самое главное за короткое время, наслаждаясь комфортной поездкой на автомобиле. Что вас ждёт?
- Старый город – сердце исторического Ташкента.
- Комплекс Хаст-Имам – место хранения древней рукописи Корана Османа.
- Базар Чорсу – колоритный восточный рынок с местными деликатесами.
- Площадь независимости – главная площадь страны.
- Театр Навои – архитектурная жемчужина Ташкента.
- Бродвей – пешеходная улица с атмосферными кафе и уличными артистами.
- Телебашня Ташкента – панорамный вид на город с высоты 375 м.
- Центральный проспект Амира Темура – сочетание истории и современной архитектуры.
• Район «Ташкент-Сити» – футуристические небоскрёбы и современные парки. Важная информация:
При желании маршрут можно скорректировать с учётом ваших интересов.
Ежедневно с 09:00 до 17:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Любое удобное для вас место в Ташкенте
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00 до 17:00.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- При желании маршрут можно скорректировать с учётом ваших интересов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
