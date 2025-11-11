Вы посетите комплекс Хаст-Имам, погуляете по знаменитому базару Чорсу, увидите величественную Площадь независимости и полюбуетесь панорамными видами города. В программе также предусмотрена остановка в традиционном ресторане, где вы сможете попробовать лучшие блюда узбекской кухни. Тур идеально подходит для тех, кто хочет увидеть всё самое главное за короткое время, наслаждаясь комфортной поездкой на автомобиле. Что вас ждёт?

Старый город – сердце исторического Ташкента.

Комплекс Хаст-Имам – место хранения древней рукописи Корана Османа.

Базар Чорсу – колоритный восточный рынок с местными деликатесами.

Площадь независимости – главная площадь страны.

Театр Навои – архитектурная жемчужина Ташкента.

Бродвей – пешеходная улица с атмосферными кафе и уличными артистами.

Телебашня Ташкента – панорамный вид на город с высоты 375 м.

Центральный проспект Амира Темура – сочетание истории и современной архитектуры.

• Район «Ташкент-Сити» – футуристические небоскрёбы и современные парки. Важная информация:

При желании маршрут можно скорректировать с учётом ваших интересов.